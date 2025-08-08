Noua stea din tenis Victoria Mboko a învins patru campioane de Grand Slam și a cucerit primul ei titlu WTA
Victoria Mboko, campioană la WTA Toronto (Foto: IMAGO)
Noua stea din tenis Victoria Mboko a învins patru campioane de Grand Slam și a cucerit primul ei titlu WTA

alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 15:04
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 15:05
  • Victoria Mboko (18 ani, #85 mondial) a cucerit primul titlu din cariera ei, după ce s-a impus la turneul de categorie WTA 1.000 de la Montreal.
  • Canadianca a învins-o în finală pe japoneza Naomi Osaka (27 de ani, #49 mondial). Eliminase alte trei campioane de Grand Slam pe parcursul competiției.

Mboko a început anul 2025 pe poziția 333 în clasamentul mondial, însă a realizat deja un salt de peste 300 de locuri. Și e tot mai aproape de fruntea ierarhiei.

Victoria Mboko - Naomi Osaka 2-6, 6-4, 6-1, în finala WTA Montreal

La fel ca în meciurile cu Bouzkova și Rybakina, Mboko a pierdut categoric primul set. A pierdut două game-uri de serviciu, n-a reușit să pună probleme la retur, iar Osaka a câștigat cu 6-2.

La fel ca în acele partide, tânăra sportivă a reușit să revină și să se impună în următoarele două seturi. 6-4, 6-1. În total, duelul a durat două ore și 5 minute.

„A fost o săptămână incredibilă. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Naomi pentru un meci incredibil. Întotdeauna am admirat-o când eram foarte mică, este minunat să joc împotriva unei jucătoare uimitoare ca tine”, a spus Mboko la ceremonia de premiere, potrivit theguardian.com.

3 jucătoare
din țara frunzei de arțar au triumfat la Openul Canadei: Faye Urban (1969), Bianca Andreescu (2019) și Victoria Mboko (2025)

Naomi Osaka a uitat să-și felicite adversara

Osaka, care a devenit mama în iulie 2023, jucase ultima oară într-o finală de această categorie în 2022, la Miami.

Foarte supărată după meci, Naomi a rostit doar câteva cuvinte pe podium. Le-a mulțumit tuturor, însă a uitat să-și felicite adversara, așa cum se obișnuiește.

„Nu vreau să vă ocup prea mult timp. O să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper că ați avut o seară plăcută”, a fost discursul japonezei, potrivit eurosport.ro.

Având în vedere faptul că Mboko o consideră un model pe Osaka, fanii tenisului au fost deranjați de atitudinea niponei și au mustrat-o pe rețelele sociale. Ulterior, Naomi și-a cerut scuze la conferința de presă.

„În această dimineață am fost foarte recunoscătoare pentru tot parcursul meu. Nu știu de ce mi s-au schimbat emoțiile atât de repede şi am fost atât de deprimată la festivitatea de premiere. Per total, sunt foarte fericită că am ajuns în ultimul act.

Cred că Victoria a jucat foarte bine, merita să câştige. Am uitat complet să o felicit pe teren, motiv pentru care vreau să îmi cer scuze. S-a descurcat cu adevărat uimitor în aceste două săptămâni”, a spus Osaka.

752.275 de dolari
primește Victoria Mboko pentru triumful de la Montreal. A urcat până pe locul 24 în clasamentul WTA

Victoria Mboko, drumul spre trofeul de la WTA Montreal

Deși a început competiția pe locul 85 în lume, Mboko a învins la Montreal patru jucătoare care au în palmares cel puțin un titlu de Grand Slam: Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina și Naomi Osaka.

  • Turul I: 7-5, 6-3 cu Kimberly Birrell (27 de ani, #82 WTA)
  • Turul II: 6-2, 6-3 cu Sofia Kenin (26 de ani, #29 WTA)
  • Turul III: 1-6, 6-3, 6-0 cu Marie Bouzkova (27 de ani, #52 WTA)
  • Optimi: 6-1, 6-4 cu Coco Gauff (21 de ani, #2 WTA)
  • Sferturi: 6-4, 6-2 cu Jessica Bouzas Maneiro (22 de ani, #42 WTA)
  • Semifinale: 1-6, 7-5, 7-6(4) cu Elena Rybakina (26 de ani, #10 WTA)
  • Finala: 2-6, 6-4, 6-1 cu Naomi Osaka (27 de ani, #25 WTA)

