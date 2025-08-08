Noua stea din tenis Victoria Mboko a învins patru campioane de Grand Slam și a cucerit primul ei titlu WTA

Victoria Mboko (18 ani, #85 mondial) a cucerit primul titlu din cariera ei, după ce s-a impus la turneul de categorie WTA 1.000 de la Montreal.

Canadianca a învins-o în finală pe japoneza Naomi Osaka (27 de ani, #49 mondial). Eliminase alte trei campioane de Grand Slam pe parcursul competiției.

Mboko a început anul 2025 pe poziția 333 în clasamentul mondial, însă a realizat deja un salt de peste 300 de locuri. Și e tot mai aproape de fruntea ierarhiei.

Victoria Mboko - Naomi Osaka 2-6 , 6-4 , 6-1 , în finala WTA Montreal

La fel ca în meciurile cu Bouzkova și Rybakina, Mboko a pierdut categoric primul set. A pierdut două game-uri de serviciu, n-a reușit să pună probleme la retur, iar Osaka a câștigat cu 6-2.

La fel ca în acele partide, tânăra sportivă a reușit să revină și să se impună în următoarele două seturi. 6-4, 6-1 . În total, duelul a durat două ore și 5 minute.

„A fost o săptămână incredibilă. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Naomi pentru un meci incredibil. Întotdeauna am admirat-o când eram foarte mică, este minunat să joc împotriva unei jucătoare uimitoare ca tine”, a spus Mboko la ceremonia de premiere, potrivit theguardian.com.

3 jucătoare din țara frunzei de arțar au triumfat la Openul Canadei: Faye Urban (1969), Bianca Andreescu (2019) și Victoria Mboko (2025)

Naomi Osaka a uitat să-și felicite adversara

Osaka, care a devenit mama în iulie 2023, jucase ultima oară într-o finală de această categorie în 2022, la Miami.

Foarte supărată după meci, Naomi a rostit doar câteva cuvinte pe podium. Le-a mulțumit tuturor, însă a uitat să-și felicite adversara, așa cum se obișnuiește.

„Nu vreau să vă ocup prea mult timp. O să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper că ați avut o seară plăcută” , a fost discursul japonezei, potrivit eurosport.ro.

Naomi Osaka after losing to Victoria Mboko in Montreal final



“I don’t really wanna take up too much time. I’ll just say thank you to everyone. Thank you to my team, the ball kids, organizers, & volunteers. I hope you guys had a good night.”



pic.twitter.com/2FG17imqmK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025

Având în vedere faptul că Mboko o consideră un model pe Osaka, fanii tenisului au fost deranjați de atitudinea niponei și au mustrat-o pe rețelele sociale. Ulterior, Naomi și-a cerut scuze la conferința de presă.

„În această dimineață am fost foarte recunoscătoare pentru tot parcursul meu. Nu știu de ce mi s-au schimbat emoțiile atât de repede şi am fost atât de deprimată la festivitatea de premiere. Per total, sunt foarte fericită că am ajuns în ultimul act.

Cred că Victoria a jucat foarte bine, merita să câştige. Am uitat complet să o felicit pe teren, motiv pentru care vreau să îmi cer scuze. S-a descurcat cu adevărat uimitor în aceste două săptămâni”, a spus Osaka.

752.275 de dolari primește Victoria Mboko pentru triumful de la Montreal. A urcat până pe locul 24 în clasamentul WTA

Victoria Mboko, drumul spre trofeul de la WTA Montreal

Deși a început competiția pe locul 85 în lume, Mboko a învins la Montreal patru jucătoare care au în palmares cel puțin un titlu de Grand Slam: Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina și Naomi Osaka.

Turul I: 7-5, 6-3 cu Kimberly Birrell (27 de ani, #82 WTA)

Turul II: 6-2, 6-3 cu Sofia Kenin (26 de ani, #29 WTA)

Turul III: 1-6, 6-3, 6-0 cu Marie Bouzkova (27 de ani, #52 WTA)

Optimi: 6-1, 6-4 cu Coco Gauff (21 de ani, #2 WTA)

Sferturi: 6-4, 6-2 cu Jessica Bouzas Maneiro (22 de ani, #42 WTA)

Semifinale: 1-6, 7-5, 7-6(4) cu Elena Rybakina (26 de ani, #10 WTA)

Finala: 2-6, 6-4, 6-1 cu Naomi Osaka (27 de ani, #25 WTA)

