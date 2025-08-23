Surpriză uriașă în tenis O legendă îl va antrena pe Novak Djokovic : „Parcă mi-ați fi citit gândurile”
Novak Djokovic, pregătit de alt mare turneu la US Open Foto: Imago
Tenis

Surpriză uriașă în tenis O legendă îl va antrena pe Novak Djokovic: „Parcă mi-ați fi citit gândurile”

Theodor Jumătate
Publicat: 23.08.2025, ora 16:50
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 16:50
  • Novak Djokovic visează să aibă o antrenoare spre finalul carierei, la 38 de ani.
  • Este vorba despre o legendă a tenisului născută în Iugoslavia în urmă cu mai mult de cinci decenii.
  • A fost o jucătoare-simbol a anilor ‘90, cu 53 de turnee câștigate.

Novak Djokovic are 38 de ani și e unul dintre cei mai mari jucători văzuți vreodată în istoria tenisului.

Sârbul este deținătorul recordului trofeelor cucerite în turneele de Mare Șlem.

În peste două decenii, Nole a câștigat nu mai puțin de 100 de turnee!

Acum încearcă să învingă iar la US Open, a 5-a oară, pentru a duce numărul victoriilor de Mare Șlem la 25.

24 de titluri
de Grand Slam are Djokovic de-a lungul carierei: 10 la Australian Open, 7 la Wimbledon, 4 la US Open și 3 la Roland Garros

Djokovic se gândește la Monica Seleș, o legendă a anilor ‘90

În ultima vreme, nu a mai vrut un antrenor pe termen lung. A și declarat acest lucru. Caută nume mari care să-l inspire spre sfârșitul carierei.

S-a despărțit de Andy Murray după doar șase luni și ar putea fi sfătuit în viitorul apropiat de o legendă, Monica Seleș. 

Monica Seleș, cu primul său trofeu la US Open, în 1991 Foto: Imago Monica Seleș, cu primul său trofeu la US Open, în 1991 Foto: Imago
Monica Seleș, cu primul său trofeu la US Open, în 1991 Foto: Imago

În vârstă de 51 de ani, americanca născută la Novi Sad, în perioada când Serbia era inclusă în Iugoslavia, a fost uriașă în anii 1990.

9 trofee
de Grand Slam a cucerit Seleș între 1990 și 1996: 4 la Australian Open, 3 la Roland Garros și două la US Open

În total a avut 53 de titluri și fost numărul 1 mondial în 1991.

Djokovic, despre Seleș: „Mentor, idol, erou. Doar cu ea aș lucra”

În ianuarie, în timpul Australian Open, a fost întrebat dacă ar putea fi și o femeie pe lista posibililor antrenori. 

A răspuns astfel atunci, amintește presa de la Belgrad. „Singura cu care m-aș putea vedea lucrând este Monica Seleș.

De fapt, ea a fost un fel de mentor pentru mine de-a lungul anilor. Am ținut legătura mult timp”.

Ori de câte ori am fost accidentat sau am trecut prin momente dificile, Monica Seleș mi-a fost alături, oferindu-mi sprijin și sfaturi. Novak Djokovic, tenisman sârb

Djokovic vorbise despre Seleș și cu un an înainte, tot în perioada competiției de la Melbourne.

„O iubesc pe Monica. O aveam în minte în fiecare zi de când creșteam în Serbia. Pentru că Jelena Gencic, mama mea în tenis, așa cum o numeam, a murit în 2012, a lucrat cu Monica atunci când era tânără.

Monica Seleș, în noiembrie 2023 Foto: Imago Monica Seleș, în noiembrie 2023 Foto: Imago
Monica Seleș, în noiembrie 2023 Foto: Imago

Auzeam doar despre ea. Monica aici, Monica acolo, Monica mănâncă asta, Monica doarme atât, Monica se antrenează așa…”.

Monica Seleș a fost în mod cert unul dintre idolii și eroii mei. Când am avut șansa de a o cunoaște, am fost foarte emoționat. Novak Djokovic, tenisman sârb

Djokovic s-a referit la Seleș: „Ar însemna mult pentru mine”

Înaintea startului la US Open (Dusan Vemic nu e cu el la New York), Nole nu a numit-o pe Seleș, însă a sugerat, iar presa sârbă a anunțat imediat că s-a referit la Monica.

„Zâmbesc, parcă mi-ați fi citit gândurile, dar nu pot spune nimic. Vom vedea, veți fi informați”, a declarat pentru jurnaliștii compatrioți.

Nu le-a dat niciun termen, nicio dată când va face anunțul. „Sunt doar discuții inițiale, e vorba mai mult despre aspectul emoțional decât despre un parteneriat pe termen lung”.

Ar însemna mult pentru mine. Cred că știți despre cine vorbesc. Haideți să nu spunem nume, nu mă grăbesc. Dacă se va întâmpla… Am avut niște conversații interesante. Novak Djokovic, tenisman sârb

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

