„Atunci o să intre Drăguș” Baciu a vorbit despre noul atacant al FCSB. Când ar putea debuta în tricoul roș-albastru
Denis Drăguș, la meci, pe „Arcul de Triumf”
Superliga

„Atunci o să intre Drăguș” Baciu a vorbit despre noul atacant al FCSB. Când ar putea debuta în tricoul roș-albastru

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 00:05
  • DINAMO - FCSB 2-1. Marius Baciu, antrenorul roș-albaștrilor, l-a criticat dur la conferință pe Istvan Kovacs.
  • Tehnicianul a vorbit și despre Denis Drăguș. A spus când ar putea intra la roș-albaștri.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Marius Baciu a apărut puternic afectat la conferință, după eșecul cu Dinamo, 1-2 pe „Arcul de Triumf”. 

7 faze controversate Marius Avram a analizat problemele de arbitraj din Dinamo - FCSB 2-1.  Verdict categoric despre Kovacs: „Confuz, e prea mult!”
Citește și
7 faze controversate Marius Avram a analizat problemele de arbitraj din Dinamo - FCSB 2-1. Verdict categoric despre Kovacs: „Confuz, e prea mult!”
Citește mai mult
7 faze controversate Marius Avram a analizat problemele de arbitraj din Dinamo - FCSB 2-1.  Verdict categoric despre Kovacs: „Confuz, e prea mult!”

Era foarte supărat pe Istvan Kovacs. A vorbit mult de arbitru, acuzându-l că a distrus meciul.

Baciu: „Kovacs să fie sănătos, dar nu poți să strici echilibrul”

„Dezamăgit că un asemenea derby a fost decis de VAR. Kovacs a stat mai mult la VAR, nu a decis el nimic”, a declarat antrenorul FCSB.

„Totul a plecat de la faza pe care nu a ințeles-o nimeni. A așteptat zece minute, apoi eliminarea lui Duarte după un fault care nu a fost.

Un arbitru cu experiență atât de mare nu a văzut că a fost provocat de Armstrong. Centralul era și foarte aproape de fază, dar ne-am trezit cu eliminarea”.

Cum se poate ca la prima fază controversată să nu fie fault si să rămâi cu jucător eliminat. Nu scuz reacția lui Duarte, dar nu poți sa strici echilibrul astfel Marius Baciu, antrenor FCSB

A adăugat: „Kovacs a fluierat la sfârșit cu 15 secunde mai devreme. Așa niște lucruri la un arbitru atât de mare.

Să fie sănătos, dar a stricat meciul. Echilibrul s-a dus de tot! A fost prea mult ce a făcut”.

Baciu: „Drăguș nu o să intre până când nu va fi 100%”

Baciu a vorbit și despre Drăguș. „Am avut trei discuții cu el. Un jucător fantastic, are dorință de a ajuta echipa. În 5 minute de antrenament se vede că are calitate”, a spus tehnicianul.

A precizat în cazul atacantului: „Nu o să intre până când nu va fi 100%. O săptămână, două…”.

Susține că venirea lui nu va afecta vestiarul din cauza salariului mare.

„Denis a ajuns la un nivel foarte bun. Nu putea să vină pe salariu mic. Nu vor fi probleme în vestiar, Denis e un coleg excepțional”.

Citește și

Nu l-au lăsat să vorbească! Valentin Crețu a refuzat să ofere declarații după Dinamo - FCSB 2-1! De ce ar fi luat această decizie
Superliga
22:58
Nu l-au lăsat să vorbească! Valentin Crețu a refuzat să ofere declarații după Dinamo - FCSB 2-1! De ce ar fi luat această decizie
Citește mai mult
Nu l-au lăsat să vorbească! Valentin Crețu a refuzat să ofere declarații după Dinamo - FCSB 2-1! De ce ar fi luat această decizie
Becali, derapaj la adresa lui Kovacs Comentarii reprobabile după Dinamo - FCSB: „I-aș recomanda să facă niște controale psihologice”
Superliga
22:44
Becali, derapaj la adresa lui Kovacs Comentarii reprobabile după Dinamo - FCSB: „I-aș recomanda să facă niște controale psihologice”
Citește mai mult
Becali, derapaj la adresa lui Kovacs Comentarii reprobabile după Dinamo - FCSB: „I-aș recomanda să facă niște controale psihologice”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
derby Marius Baciu dinamo liga 1 Istvan Kovacs fcsb denis dragus
Știrile zilei din sport
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
20:25
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Superliga
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Citește mai mult
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Superliga
18:01
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Citește mai mult
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
20:30
LIVE Oțelul - Rapid, în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
LIVE Oțelul - Rapid , în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
21:19
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Formula 1
17:56
Leclerc, accident violent la Monza FOTO: Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Citește mai mult
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Superliga
16:23
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Citește mai mult
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Stranieri
16:26
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Citește mai mult
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
B365
05.09
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
Citește mai mult
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic

Echipe/Competiții

fcsb 132 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 36 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share