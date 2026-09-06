„Atunci o să intre Drăguș” Baciu a vorbit despre noul atacant al FCSB. Când ar putea debuta în tricoul roș-albastru

DINAMO - FCSB 2-1. Marius Baciu, antrenorul roș-albaștrilor, l-a criticat dur la conferință pe Istvan Kovacs.

Tehnicianul a vorbit și despre Denis Drăguș. A spus când ar putea intra la roș-albaștri.

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Marius Baciu a apărut puternic afectat la conferință, după eșecul cu Dinamo, 1-2 pe „Arcul de Triumf”.

Era foarte supărat pe Istvan Kovacs. A vorbit mult de arbitru, acuzându-l că a distrus meciul.

Baciu: „Kovacs să fie sănătos, dar nu poți să strici echilibrul”

„Dezamăgit că un asemenea derby a fost decis de VAR. Kovacs a stat mai mult la VAR, nu a decis el nimic”, a declarat antrenorul FCSB.

„Totul a plecat de la faza pe care nu a ințeles-o nimeni. A așteptat zece minute, apoi eliminarea lui Duarte după un fault care nu a fost.

Un arbitru cu experiență atât de mare nu a văzut că a fost provocat de Armstrong. Centralul era și foarte aproape de fază, dar ne-am trezit cu eliminarea”.

Cum se poate ca la prima fază controversată să nu fie fault si să rămâi cu jucător eliminat. Nu scuz reacția lui Duarte, dar nu poți sa strici echilibrul astfel Marius Baciu, antrenor FCSB

A adăugat: „Kovacs a fluierat la sfârșit cu 15 secunde mai devreme. Așa niște lucruri la un arbitru atât de mare.

Să fie sănătos, dar a stricat meciul. Echilibrul s-a dus de tot! A fost prea mult ce a făcut”.

Baciu: „Drăguș nu o să intre până când nu va fi 100%”

Baciu a vorbit și despre Drăguș. „Am avut trei discuții cu el. Un jucător fantastic, are dorință de a ajuta echipa. În 5 minute de antrenament se vede că are calitate”, a spus tehnicianul.

A precizat în cazul atacantului: „Nu o să intre până când nu va fi 100%. O săptămână, două…”.

Susține că venirea lui nu va afecta vestiarul din cauza salariului mare.

„Denis a ajuns la un nivel foarte bun. Nu putea să vină pe salariu mic. Nu vor fi probleme în vestiar, Denis e un coleg excepțional”.

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