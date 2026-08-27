Dan Udrea O spoială marca Burleanu! Ne-a anunțat că doi potențiali corupți și-au dat demisia! Dar, ce surpriză: i-a păstrat și validat în alte funcții! +9 foto
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Dan Udrea O spoială marca Burleanu! Ne-a anunțat că doi potențiali corupți și-au dat demisia! Dar, ce surpriză: i-a păstrat și validat în alte funcții!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 14:49
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 16:16
  • Celor doi membri CCA li s-a cerut să plece fiindcă asupra lor planau fapte care încălcau integritatea competițiilor. Dar ei au fost mutați, cu votul lui Burleanu, în alte roluri, la fel de importante
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Când Burleanu vorbește despre eliminarea corupției din fotbal îți lasă senzația că e Corrado Cattani, celebru comisar din serialul La Piovra, atât de îndrăgit în România anilor ‘90. Vorbește apăsat, tonul lui nu lasă loc de interpretări sau de jumătăți de măsură.

CE a susținut Burleanu

Cel mai recent exemplu: conferința de presă pe care a susținut-o miercuri. Și, când a ajuns la capitolul arbitraj, a ținut să se laude cu un eveniment pe care el și principalii săi colaboratori l-au pus în mișcare în vară.

Și anume: doi dintre membri CCA și-au dat demisiile după ce la adresa lor planau acuzații de corupție. Ei se ocupau de tot ce înseamnă delegări și arbitraj la nivelul Ligiilor 2 și 3, pe care FRF le are în organizare. În umbra celor doi se afla Gabi Bodescu, secretarul general adjunct al Federației.

Iată ce a spus Burleanu miercuri:

„Avem doi membri ai CCA care și-au dat demisiile! Erau implicați la nivel de delegări la Liga 2 și Liga 3. Așa cum am reușit să eliminăm corupția din fotbalul românesc, la nivel de Federație, la nivel de arbitraj sau la nivel de Liga 1, așa vom face și în toate celelalte eșaloane competiționale!

Iar dacă altcineva își dorește altceva trebuie să știe că nu e binevenit în fotbalul românesc. Cel puțin, nu în mandatul meu!”

Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

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Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Care e realitatea în cazul celor doi demisionari

Ai zice că Burleanu a inventat lupta anticorupție, așa se traduce mesajul triumfalist pe care l-a avut.

Dar surpriza mare abia acum vine. Cei doi despre care vorbește Burleanu că au fost îndepărtați, de fapt, n-au fost mai deloc îndepărtați. Numele lor: Eduard Dumitrescu și Liviu Ciubotariu.

Printre cuvintele lui Burleanu se citește faptul că demisia celor doi a venit ca urmare a faptului că planau asupra lor acuzații grave de corupție, iar șeful FRF a tăiat în carne vie.

Ce să vezi, mișcarea a fost doar una de fațadă. Dumitrescu și Ciubotariu, arătați cu degetul că viciau ce înseamnă arbitraj, arbitri și competiție la Liga 2 și Liga 3, nu mai sunt în CCA, dar ei au fost validați de Comitetul Executiv, condus de onor Burleanu, ca observatori de arbitri.

Și deja au primit delegări în acest sezon:

  • LIVIU CIUBOTARIU a fost la Botoșani - Csikszereda 1-0, pe 24 august și la un meci de Liga 2, Bacău - Steaua 3-0, disputat pe 16 august
  • EDUARD DUMITRESCU a fost trimis la Târgoviște - CS Dinamo 1-2, în Liga 2, pe 21 august 

Viciau ca membri CCA, dar ca observatori sunt integri?

Deci, cum e cu eliminarea corupției pe care o clamează Burleanu? Spui public despre doi angajați că și-au dat demisia și asta face parte din demersul de stârpire a corupților, după care îi votezi ca observatori.

Și cei doi merg la meciuri, continuă să dea note, automat să influențeze clasamentul arbitrilor, promovările și retrogradările centralilor și asistenților.

Ca membri ai CCA alterau competiția, prin intermediul delegărilor, dar ca observatori sunt curați ca lacrima, iată cum se gândește și acționează mai nou la FRF!

Ce e și mai tare e faptul că până la conferința de miercuri, anunțul oficial al FRF&CCA cu privire la plecarea celor doi din forul prezidat de Vassaras era argumentat ca fiind „din motive personale”.

Dar Burleanu a vrut să pozeze în justițiarul care face curățenie în fotbalul românesc și a confirmat ceea ce mass-media anunțase deja și anume că celor doi li s-a cerut să plece, fiindcă sunt văzuți ca potențiali corupți, ei fiind acuzați că făceau delegări preferențiale, cu dedicație pentru arbitri sau pentru cluburi.

Care a fost rolul lui Bodescu și ce s-a discutat în biroul șefului FRF?

Ce n-a spus public Burleanu e întreaga poveste care a stat la baza eliminării celor doi din CCA. Și anume că Dumitrescu și Ciobotariu aveau în umbră, la Liga 2 și Liga 3, un personaj din FRF, pe Gabi Bodescu. Care și el a fost vizat de o anchetă solicitată de cel care conduce la Casa Fotbalului.

Cei doi, Burleanu și Bodescu, chiar au avut o discuție tare, față în față, în biroul președintelui FRF. Când Burleanu se va referi sau va lua o decizie finală în acest caz, abia atunci opinia publică va avea tabloul complet al bătăliei împotriva corupției despre care ne tot vorbește!

Și a mai spus ceva Burleanu în conferința de ieri:

„Sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta, dezbate, putem avea păreri în contradictoriu, dar avem un aspect care nu poate să facă obiectul acestei perspective. Iar acesta este cel reprezentat de principii și valori.

Principiile și valorile nu fac niciodată obiectul unui compromis sau dezbateri! Prin urmare, integritatea competiției e o fundație pentru tot ce vrem să construim. Cine înțelege acest lucru e foarte bine, cine nu e la fel de bine, dar trebuie să facă un pas spre exterior.”

Povara lui Burleanu e ce se vede pe pereții integrității FRF!

Tot ce a spus despre demisiile din CCA, dar și restul afirmațiilor despre valori, principii și integritate, reprezintă doar o spoială. Pereții integrității poartă încă urmele igrasiei pe care Burleanu a decis, practic, doar să o mute dintr-o cameră în alta.

Dar continuă să o poarte ca o povară care miercuri i s-a întors fix ca un bumerang atunci când a încercat să ne explice cum a eliminat corupția de la eșaloanele inferioare. 

CCA Eduard Dumitrescu Liviu Ciobotariu coruptie razvan burleanu
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