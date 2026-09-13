Tavi a plecat în Grecia! Mesajul lui Octavian Popescu înainte de a semna cu Levadiakos: „Normal că am vrut să plec” +83 foto
Octavian Popescu (Foto: Sport Pictures)
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Tavi a plecat în Grecia! Mesajul lui Octavian Popescu înainte de a semna cu Levadiakos: „Normal că am vrut să plec”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 09:53
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 11:17
  • Octavian Popescu (23 de ani) a plecat în această dimineață din România cu destinația Grecia.
  • Ce a spus fotbalistul înainte de a semna cu Levadiakos, în rândurile de mai jos.
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Deși FCSB refuzase inițial varianta unui împrumut, Becali a confirmat în cele din urmă că și-a dat acordul pentru ca fotbalistul să plece pentru un an la echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

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Octavian Popescu a plecat în Grecia: „Ce restart? Mi-am dat restart”

La plecarea de pe Aeroportul Henri Coandă, Popescu a vorbit și despre forma sa din ultima perioadă, dar și despre mesajele de susținere primite înaintea transferului.

„Sunt motivat să ajung în top și sper să revin din nou la echipa națională. Pentru un fotbalist e important să joace și din asta să câștige încrederea.

Eu nu știam de transfer. Și de aceea i-am dat mesaj lui MM Stoica. Ca să știu dacă să-mi fac bagajul. Eu normal că am vrut să plec. Nu îmi pare rău, le doresc mult succes.

Asta e viața de fotbalist. Uneori ești sus, uneori ești jos. Sper să fac o figură frumoasă în Grecia. Ce restart? Mi-am dat restart. Dacă vă uitați, am 4 pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine.

Toată lumea a fost aproape de mine, toată lumea mă iubește și le mulțumesc. Am primit mai multe mesaje de încurajare”, a declarat Octavian Popescu, potrivit digisport.ro.

58 de goluri
a produs Octavian Popescu în cele 234 de meciuri jucate în tricoul FCSB. A marcat de 28 de ori și a livrat 30 de pase decisive

La Levadiakos, Tavi va lucra din nou cu Charalambous și Pintilii: „Sper să mă ajute și să-i ajut și eu”. Îi va avea coechipieri pe Adrian Șut și Alexandru Pantea: „Da, am vorbit, mă așteaptă”.

Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit că Octavian Popescu a mai fost dorit de Volos și de o altă echipă din Grecia.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

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Galerie foto (83 imagini)

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Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve, iar fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1. Octavian Popescu, jucător FCSB

Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

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