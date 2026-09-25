Oliver Hintsa (25 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a vorbit despre șansele echipei la un nou titlu de campioană.

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„Alb-roșiii” nu au mai ridicat trofeul în Liga 1 de aproape 20 de ani, iar startul foarte bun de sezon le-a dat speranțe multor dinamoviști pentru un deznodământ fericit.

Oliver Hintsa: „E doar un vis deocamdată”

„Câinii” au avut evoluții tot mai bune de la un sezon la altul, după revenirea în primul eșalon, reușind mereu să-și depășească performanța anterioară.

Acum, deși forma echipei este una foarte bună, atacantul din Eritrea e conștient de drumul pe care Dinamo îl are de parcurs.

„E un sezon lung şi cu toţii ştim că nu e un sprint, e un maraton. Sper ca la sfârşitul sezonului să fim tot acolo”, a spus Oliver Hintsa, potrivit orangesport.ro.

În ceea ce privește șansele la titlu, fotbalistul visează să ridice trofeul, însă rămâne cu picioarele pe pământ.

„Ar fi totul, e doar un vis deocamdată. O luăm meci cu meci, dar sper să luptăm până la sfârşitul sezonului pentru acest obiectiv”.

2 goluri și 2 pase decisive a reușit Oliver Hinsta pentru Dinamo, venind cel mai des din postura de rezervă

Ultimul titlu cucerit de Dinamo a fost în 2007, sub comanda lui Mircea Rednic.

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