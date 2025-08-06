Scandal la Marseille VIDEO. De Zerbi, la un pas de a se lua la bătaie cu un jucător. Imagini din sezonul trecut: „Sună-ți agentul!”

Olympique Marseille a făcut publice imagini din sezonul 2024-2025 în care antrenorul Roberto De Zerbi (46 de ani) este surprins în timp ce îl înfruntă pe mijlocașul Ismael Kone (23 de ani), în cadrul unui antrenament.

Secvențele fac parte dintr-o serie documentară lansată recent de club, care urmărește primul sezon al tehnicianului italian pe banca echipei.

De Zerbi, altercație cu Ismael Kone. Imagini din vestiar: „Nu trebuia să se ajungă până aici”

În episodul respectiv, De Zerbi este surprins reproșându-i lui Kone modul în care a pierdut mingea în timpul unui exercițiu:

„Când spun să reduci numărul de atingeri, redu numărul de atingeri!”, a strigat antrenorul înainte de a-l trimite pe jucător la vestiare: „Du-te fă un duș, Isma, noi suntem Olympique Marseille”.

Deși Kone s-a conformat inițial, disputa a escaladat rapid după ce antrenorul i-a strigat repetat: „Sună-ți agentul să vină încoace”.

Kone s-a întors după replica antrenorului, moment în care De Zerbi i-a cerut ferm: „Treci înăuntru!”, iar mijlocașul a replicat: „N-am zis nimic”.

A fost necesară intervenția staff-ului tehnic și a altor jucători pentru a calma spiritele. Vorbind ulterior în documentar, Roberto De Zerbi a explicat reacția sa:

Este unul dintre jucătorii cu cel mai mare potențial de la Marseille, dar nu s-a comportat întotdeauna bine. Are oscilații prea mari pentru nivelul cerut aici. Roberto De Zerbi

Ismael Kone a fost prima achiziție a lui De Zerbi, adus în vara trecută de la Watford pentru 12 milioane de euro. Totuși, după doar opt apariții în Ligue 1, jucătorul canadian a fost împrumutat la Rennes în iarna sezonului 2024-2025 , conform dailymail.co.uk.

Statisticile lui Ismael Kone:

Watford - 63 de meciuri, patru goluri, patru pase decisive

Montreal - 32 de meciuri, patru goluri, cinci pase decisive

Stade Rennais - 133 meciuri, două goluri, o pasă decisivă

Marseille - nouă meciuri

Medhi Benatia: „Isma nu a înețeles ce înseamnă să joci la Marseille”

Medhi Benatia, directorul sportiv al clubului și fost jucător la echipe precum Bayern Munchen, AS Roma sau Juventus, a comentat la rândul său episodul:

„A venit la Marseille și cred că nu a realizat, când a plecat de la Watford, că Olympique Marseille nu este la nivelul doi, ci de fapt la nivelul cinci. I-am spus de multe ori că trebuie să facă mai mult

Poate că a crezut că va fi ușor. I-am spus de multe ori: «Trebuie să faci mai mult, Isma, trebuie să faci mai mult»”.

Eram pe marginea terenului și i-am spus „Du-te la vestiar, vino apoi în biroul meu și discutăm despre ce voiai să faci”. I-am zis: „Ai reacționat urât, poate că și antrenorul ți-a vorbit urât, nu-i nicio problemă, nu dau vina pe nimeni. Am doar o întrebare: de ce te-ai întors?” Din punctul meu de vedere, nu trebuia să se ajungă până aici. E păcat. Îl plac mult pe Isma, dar, din păcate, nu a înțeles ce înseamnă să joci la Marseille. Medhi Benatia

Jonathan Rowe, colegul său de la acea vreme, a recunoscut că a fost „unul dintre cele mai tensionate momente” ale sezonului, a spus că nu a comentat de teamă că va fi și el trimis la vestiar, conform sursei citate.

După ce a fost împrumutat la Rennes, Kone a înscris împotriva lui Marseille în ultima etapă a sezonului, într-un meci câștigat totuși cu 4-2 de echipa lui De Zerbi.

Ulterior, internaționalul canadian a fost cedat sub formă de împrumut la Sassuolo, echipă care are opțiunea de a-l transfera definitiv.

