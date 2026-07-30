Dosar de corupție la ONJN Directoarea instituției care supraveghează jocurile de noroc, reținută pentru luare de mită

Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, a fost reținută pentru 24 de ore de procurorii DNA.

Aceasta este acuzată de luare de mită în formă continuată.

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Măsura a fost luată după perchezițiile efectuate miercuri, 29 iulie. Procurorii urmează să ceară Tribunalului București arestarea preventivă a directoarei pentru 30 de zile.

Dosar de corupție la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Potrivit comunicatului emis de DNA, reprezentanții unor firme din domeniul jocurilor de noroc ar fi dat bani angajaților ONJN pentru soluționarea favorabilă a unor cereri și demersuri administrative.

În schimbul banilor, directoarea ar fi urgentat și soluționat favorabil solicitări privind aprobarea unor jocuri noi, reautorizarea acestora sau alte proceduri care intrau în atribuțiile instituției.

2.500 de euro ar fi primit Ana-Maria Badea, direct sau prin intermediul soțului său, de la reprezentantul mai multor firme din domeniul jocurilor de noroc, susțin procurorii DNA

În același dosar, inspectorii Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan, angajați ai Direcției Generale de Supraveghere și Control din cadrul ONJN, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei doi sunt cercetați tot pentru luare de mită.

Acești sunt acuzați că ar fi primit sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei în timpul unor controale efectuate la mai mulți operatori economici.

În total, cei doi inspectori ar fi încasat 25.000 de lei în perioada 23 septembrie 2025 - 26 mai 2026. În schimb, aceștia nu ar fi aplicat măsurile prevăzute de lege pentru neregulile descoperite în timpul verificărilor.

Printre persoanele care le-ar fi oferit bani se numără și administratoarea unei societăți comerciale. Aceasta le-ar fi remis celor doi inspectori 2.000 de lei, pe 9 ianuarie 2026, potrivit procurorilor.

„În cauză s-a conturat existența unui mecanism prin care reprezentanți ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ar fi remis funcționarilor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sume de bani cu titlu de mită, în scopul soluționării favorabile a unor cereri, solicitări ori demersuri administrative aflate în competența acestora”, a transmis DNA.

Sub control judiciar au fost plasați și soțul Anei-Maria Badea, acuzat de complicitate la luare de mită, precum și administratorul unei firme, cercetat pentru dare de mită.

Faptele ar fi avut loc în perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026.

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