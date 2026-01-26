Balint, uimit de Nuno Pedro FOTO: Reacție inedită a tehnicianului de la Oțelul Galați, după supergolul portughezului

Oțelul Galați - Csikszereda. Nuno Pedro (31 de ani) a fost autorul unui supergol în startul partidei din etapa #23.

Portughezul l-a impresionat pe antrenorul Laszlo Balint, care a a fost cucerit de execuția fotbalistului.

Oțelul Galați luptă pentru a reveni pe un loc de play-off după eșecul din etapa precedentă, 0-1 cu CFR Cluj, reușind să-și mai facă meciul mai ușor încă din primele minute.

Oțelul Galați - Csikszereda. Laszlo Balint, impresionat de Nuno Pedro

Gălățenii au deschis rapid scorul, în minutul 5, prin reușita lui Patrick, iar apoi și-au majorat avantajul peste doar 4 minute, după un supergol reușit de Nuno Pedro.

Mijlocașul portughez a trimis un șut senzațional, de la peste 25 de metri, direct în vinclul porții lui Pap, fără speranțe pentru portarul ciucanilor.

Execuția jucătorului l-a uimit și pe tehnicianul Laszlo Balint, care a avut o reacție inedită după reușita lui Pedro:

În cazul unui succes în partida de astăzi, Oțelul urcă din nou pe loc de play-off, cu 36 de puncte, la doar două în spatele celor de la FC Botoșani, care au căzut pe locul 5 în urma evoluției dezamăgitoare din ultimele trei etape.

