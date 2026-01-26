Gigi Becali a fost la baza din Berceni Ce decizie a luat + ce a vorbit cu jucătorii de la FCSB: „Sunt disperat” +54 foto
Gigi Becali Foto;: Imago
Superliga

Gigi Becali a fost la baza din Berceni Ce decizie a luat + ce a vorbit cu jucătorii de la FCSB: „Sunt disperat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 16:55
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a prezentat la baza de antrenament din Berceni pentru a discuta cu jucătorii și staff-ul tehnic.

FCSB a înregistrat trei înfrângeri de la revenirea din cantonamentul de la Antalya, cel mai recent fiind eșecul de ieri cu CFR Cluj, scor 1-4.

Rațiu, la retrogradare! Antrenorul lui Rayo avertizează:  „Ne confruntăm cu acest pericol” » Mesaj pentru colegii românului
Citește și
Rațiu, la retrogradare! Antrenorul lui Rayo avertizează: „Ne confruntăm cu acest pericol” » Mesaj pentru colegii românului
Citește mai mult
Rațiu, la retrogradare! Antrenorul lui Rayo avertizează:  „Ne confruntăm cu acest pericol” » Mesaj pentru colegii românului

Gigi Becali a fost la baza de la Berceni. Ce decizie a luat

„M-am hotărât pentru că trebuia să clarific niște lucruri. Nu mi-a plăcut comportamentul jucătorilor.

M-am dus acolo și le-am spus, prima dată: «Mulțumesc că am câștigat cu voi faimă și bani, milioane de euro.

Mulțumesc, Bîrligea, Olaru, Târnovanu, Rădunovic, Dawa, Ngezana. Vă mulțumesc, sunt recunoscător»”, a explicat Becali, la Digi Sport.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, patronul campioanei României a povestit cum au decurs discuțiile cu anumite vedete care nu au evoluat conform așteptărilor.

„Trebuie să vedem dacă sunteți și voi (n.r. - recunoscători). Hai să vedem.

  • «Bîrligea, când te-am luat de la CFR ce salariu aveai?
  • 14.000.
  • Cât ai acum?
  • Câte prime ai luat? E munca ta, ți-am mulțumit. Vreau recunoștință»

Lui Olaru nu îi spun nimic, că e prea cuminte, doar îl rog să nu mai paseze mingea din prima. Nu e nici calculator, nici nu are ochi în spate.

  • «Bă Fane (n.r. - Ștefan Târnovanu), cine erai tu? Știa cineva de tine? Te-am luat de la Iași. Cât aveai salariu?
  • O mie.
  • Aveai vreo ofertă? Jucai la Iași, poate rămâneai acolo, te lua Botoșani, Argeș și la revedere. Te-am luat eu»”, a spus Becali, despre modul în care au decurs discuțiile la baza FCSB-ului.
Pe mine mă interesează play-off-ul. Sunt bani, vedem dacă putem să îi luăm, dar nu sunt chiar atât de disperat după 450.000. Sunt disperat după play-off și Cupă. Gigi Becali

Echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 11 în Superliga, unde a acumulat doar 31 de puncte, după 8 victorii, 7 remize și 8 înfrângeri.

Situația este dificilă și în Europa League, unde FCSB este ca și eliminată, având doar 6 puncte.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2344
3Rapid2242
4Argeș2340
5Botoșani2338
6U Cluj2336
7UTA2235
8Oțelul2233
9CFR Cluj2332
10Farul2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul2320
14Csikszereda2219
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus2311

Citește și

„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi”
Superliga
16:17
„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi”
Citește mai mult
„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi”
Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic”
Campionate
15:36
Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic”
Citește mai mult
Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
gigi becali liga 1 fcsb darius olaru daniel bîrligea stefan tarnovanu
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share