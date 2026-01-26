Gigi Becali a fost la baza din Berceni Ce decizie a luat + ce a vorbit cu jucătorii de la FCSB: „Sunt disperat”

- Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a prezentat la baza de antrenament din Berceni pentru a discuta cu jucătorii și staff-ul tehnic.
FCSB a înregistrat trei înfrângeri de la revenirea din cantonamentul de la Antalya, cel mai recent fiind eșecul de ieri cu CFR Cluj, scor 1-4.
Gigi Becali a fost la baza de la Berceni. Ce decizie a luat
„M-am hotărât pentru că trebuia să clarific niște lucruri. Nu mi-a plăcut comportamentul jucătorilor.
M-am dus acolo și le-am spus, prima dată: «Mulțumesc că am câștigat cu voi faimă și bani, milioane de euro.
Mulțumesc, Bîrligea, Olaru, Târnovanu, Rădunovic, Dawa, Ngezana. Vă mulțumesc, sunt recunoscător»”, a explicat Becali, la Digi Sport.
Ulterior, patronul campioanei României a povestit cum au decurs discuțiile cu anumite vedete care nu au evoluat conform așteptărilor.
„Trebuie să vedem dacă sunteți și voi (n.r. - recunoscători). Hai să vedem.
- «Bîrligea, când te-am luat de la CFR ce salariu aveai?
- 14.000.
- Cât ai acum?
- Câte prime ai luat? E munca ta, ți-am mulțumit. Vreau recunoștință»
Lui Olaru nu îi spun nimic, că e prea cuminte, doar îl rog să nu mai paseze mingea din prima. Nu e nici calculator, nici nu are ochi în spate.
- «Bă Fane (n.r. - Ștefan Târnovanu), cine erai tu? Știa cineva de tine? Te-am luat de la Iași. Cât aveai salariu?
- O mie.
- Aveai vreo ofertă? Jucai la Iași, poate rămâneai acolo, te lua Botoșani, Argeș și la revedere. Te-am luat eu»”, a spus Becali, despre modul în care au decurs discuțiile la baza FCSB-ului.
Pe mine mă interesează play-off-ul. Sunt bani, vedem dacă putem să îi luăm, dar nu sunt chiar atât de disperat după 450.000. Sunt disperat după play-off și Cupă. Gigi Becali
Echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 11 în Superliga, unde a acumulat doar 31 de puncte, după 8 victorii, 7 remize și 8 înfrângeri.
Situația este dificilă și în Europa League, unde FCSB este ca și eliminată, având doar 6 puncte.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Dinamo
|23
|44
|3
|Rapid
|22
|42
|4
|Argeș
|23
|40
|5
|Botoșani
|23
|38
|6
|U Cluj
|23
|36
|7
|UTA
|22
|35
|8
|Oțelul
|22
|33
|9
|CFR Cluj
|23
|32
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Unirea Slobozia
|23
|21
|13
|Petrolul
|23
|20
|14
|Csikszereda
|22
|19
|15
|Hermannstadt
|23
|14
|16
|Metaloglobus
|23
|11