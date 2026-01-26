Gigi Becali a fost la baza din Berceni Ce decizie a luat + ce a vorbit cu jucătorii de la FCSB: „Sunt disperat”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a prezentat la baza de antrenament din Berceni pentru a discuta cu jucătorii și staff-ul tehnic.

FCSB a înregistrat trei înfrângeri de la revenirea din cantonamentul de la Antalya, cel mai recent fiind eșecul de ieri cu CFR Cluj, scor 1-4.

Gigi Becali a fost la baza de la Berceni. Ce decizie a luat

„M-am hotărât pentru că trebuia să clarific niște lucruri. Nu mi-a plăcut comportamentul jucătorilor.

M-am dus acolo și le-am spus, prima dată: «Mulțumesc că am câștigat cu voi faimă și bani, milioane de euro.

Mulțumesc, Bîrligea, Olaru, Târnovanu, Rădunovic, Dawa, Ngezana. Vă mulțumesc, sunt recunoscător»”, a explicat Becali, la Digi Sport.

Ulterior, patronul campioanei României a povestit cum au decurs discuțiile cu anumite vedete care nu au evoluat conform așteptărilor.

„Trebuie să vedem dacă sunteți și voi (n.r. - recunoscători). Hai să vedem.

«Bîrligea, când te-am luat de la CFR ce salariu aveai?

14.000.

Cât ai acum?

Câte prime ai luat? E munca ta, ți-am mulțumit. Vreau recunoștință»

Lui Olaru nu îi spun nimic, că e prea cuminte, doar îl rog să nu mai paseze mingea din prima. Nu e nici calculator, nici nu are ochi în spate.

«Bă Fane (n.r. - Ștefan Târnovanu), cine erai tu? Știa cineva de tine? Te-am luat de la Iași. Cât aveai salariu?

O mie.

Aveai vreo ofertă? Jucai la Iași, poate rămâneai acolo, te lua Botoșani, Argeș și la revedere. Te-am luat eu»”, a spus Becali, despre modul în care au decurs discuțiile la baza FCSB-ului.

Pe mine mă interesează play-off-ul. Sunt bani, vedem dacă putem să îi luăm, dar nu sunt chiar atât de disperat după 450.000. Sunt disperat după play-off și Cupă. Gigi Becali

Echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 11 în Superliga, unde a acumulat doar 31 de puncte, după 8 victorii, 7 remize și 8 înfrângeri.

Situația este dificilă și în Europa League, unde FCSB este ca și eliminată, având doar 6 puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 23 44 3 Rapid 22 42 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 U Cluj 23 36 7 UTA 22 35 8 Oțelul 22 33 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 22 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

