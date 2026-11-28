Stadionul din Galați a fost acoperit de zăpadă cu o zi înaintea partidei dintre Oțelul și UTA Arad, programată duminică, de la ora 15:00, în etapa #17 a Superligii.

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Formația gălățeană traversează o perioadă dificilă în campionat și nu a mai câștigat în Superliga de 10 etape.

Oțelul ocupă locul 14 în Superliga, cu 13 puncte, în timp ce UTA Arad se află pe poziția a 12, cu 16 puncte.

Stadionul Oțelul, acoperit de zăpadă înaintea meciului cu UTA

În videoclipul postat de reprezentanții clubului gălățean se poate observa cum ninge abundent, iar zăpada s-a așternut atât pe suprafața de joc, cât și în tribune.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenționare de cod galben de ninsoare și vânt puternic, valabilă inclusiv în județul Galați, până duminică, la ora 10:00.

Meteorologii estimează că stratul de zăpadă va măsura între 5 și 10 centimetri, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h.

O nouă atenționare va intra în vigoare duminică, de la ora 10:00, și va fi valabilă până la ora 20:00. Vântul va continua să sufle puternic, iar zăpada deja depusă va fi viscolită, conform meteoromania.ro.

Cristi Munteanu dă asigurări că meciul cu UTA se va disputa în condiții normale

Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, a anunțat că reprezentanții clubului au pornit deja instalația de încălzire a gazonului și că terenul va fi pregătit până la ora partidei cu UTA Arad.

„A venit iarna. Este ceva normal, deja suntem în iarnă. Bucuria copiilor și chinul nostru (n.r. - râde). Trebuie să curățăm terenul.

Clar că se va juca mâine în condiții normale. Asta e clar, ne vom ocupa de tot. Ne vom asigura că meciul se va disputa în condiții normale”, a declarat Cristi Munteanu, conform digisport.ro.

Astăzi mai sunt anunțate ninsori, dar mâine nu. În această noapte sunt anunțate cam -4, -5 grade. Noi am dat drumul la instalația de încălzire a terenului. Nu cred că vor fi probleme, nu te poți pune cu natura. Eu cred că vom juca pe un teren normal. Stratul este de patru degete, o palmă așa Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați

În ciuda rezultatelor din ultima perioadă, președintele Oțelului rămâne încrezător în șansele echipei sale.

„Ne dorim cele trei puncte. Au fost meciuri unde puteam obține mai mult. Este un campionat greu, am senzația că este mai dificil decât precedentul. Se câștigă puncte foarte greu. Echipele sunt determinate, sunt meciuri încrâncenate.

Am pierdut puncte la ultima fază. Cert este că eu am încredere în echipă, chiar dacă poziția din clasament nu ne convine. Ne vom ridica de acolo și vom urca în clasament. UTA este o echipă rănită, vine după un meci în care a primit 6 goluri pe teren propriu de la Craiova.

Sunt 7-8 jucători foarte buni acolo. Un meci periculos, greu, dar am mare încredere în echipă. Aștept gălățenii la stadion, avem nevoie de ei", a completat Munteanu.

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