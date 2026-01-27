Starea celor 3 fani PAOK internați IPJ Timiș, pentru GOLAZO.ro: „Urmează să fie mutați de la Lugoj la Timișoara”

IPJ Timiș a oferit, prin purtătorul de cuvânt Alexandra Apetrovici, informații oficiale despre starea celor trei suporteri PAOK răniți.

Un accident teribil produs marți, 27 ianuarie, pe drumul european E70 din județul Timiș, a curmat viața a șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, iar alți trei fani au fost răniți și internați în spital.

IPJ Timiș, despre cei trei fani PAOK internați

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al IPJ Timiș, Alexandra Apetrovici, oferite pentru GOLAZO.ro, starea celor trei răniți este stabilă:

„Unul a ieșit pe picioare din microbuz, având doar câteva zgârieturi. Ceilalți doi sunt mai grav, dar viața lor nu este în pericol.

Cei trei răniți au fost transportați la spitalul din Lugoj, urmând să fie mutați la Spitalul Județean Timișoara”.

Suporterii greci călătoreau spre Franța, unde urmau să asiste la meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon, în cadrul Europa League.

În depășire, monovolumul a acroșat ușor o cisternă

Accidentul s-a produs marți, 27 ianuarie, în jurul orei 13:00, în apropierea localității Lugojel, pe drumul european E70.

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism. Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acoroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

Monovolumul, cu o capacitate de 8+1 locuri, ar fi transportat zece persoane.

Amintirea unei tragedii din 1999

Tragedia din România a readus în memorie fanilor PAOK o altă pierdere dureroasă, petrecută pe 4 octombrie 1999.

În acea seară, șase suporteri ai clubului și-au pierdut viața într-un accident de autocar, după ce vehiculul în care se întorceau de la Atena a părăsit șoseaua și a căzut într-o prăpastie în zona Tempi.

Numele celor șase, Charalampos, Dimitris, Christina, Anastasios, Giorgos și Kyriakos, au devenit simboluri ale memoriei galeriei PAOK, iar suporterii îi comemorează constant.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport