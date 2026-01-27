Șapte persoane au murit și trei au fost rănite, marți, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș.

În mașina spulberată de un camion se aflau zece oameni, fani ai echipei PAOK Salonic, care mergeau în Franța, potrivit presei din Grecia.

Suporterii greci călătoreau spre Franța, unde urmau să asiste la meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon.

Accident teribil în România! Mai mulți suporteri ai echipei PAOK au murit

În accident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autorism. În monovolum erau suporteri ai lui PAOK, conform kathimerini.gr, care plecaseră în Franța pentru a asista la meciul Lyon - PAOK din Europa League.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 13:00, în apropierea localității Lugojel. Șoferul monovolumului a încercat să depășească o cisternă, însă nu a mai avut timp să finalizeze manevra și s-a izbit puternic de un camion care venea pe contrasens.

Deși monovolumul avea o capacitate de 8+1, în acesta s-ar fi aflat zece persoane. Conform hotnews.ro, până în acest moment au decedat șapte persoane ca urmare a accidentului, iar alte trei au fost transportate la spital.

Conform gazzetta.gr, oficialii clubului PAOK sunt în legătură directă cu autoritățile din România, dar și din Grecia, iar o poziție oficială a clubului va veni doar după ce vor exista informații oficiale din partea autorităților cu privire la ce s-a întâmplat.

VIDEO. Momentul în care se produce accidentul rutier

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport