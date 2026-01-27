Fani PAOK, morți în România FOTO. Șapte persoane au decedat într-un accident șocant: mașina a intrat direct într-un camion! Anunțul făcut de clubul din Grecia +7 foto
Accidentul în care au fost implicați suporterii lui PAOK FOTO: Captură Digi 24
Campionate

Fani PAOK, morți în România FOTO. Șapte persoane au decedat într-un accident șocant: mașina a intrat direct într-un camion! Anunțul făcut de clubul din Grecia

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 16:29
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 16:34
  • Șapte persoane au murit și trei au fost rănite, marți, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș.
  • În mașina spulberată de un camion se aflau zece oameni, fani ai echipei PAOK Salonic, care mergeau în Franța, potrivit presei din Grecia.

Suporterii greci călătoreau spre Franța, unde urmau să asiste la meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon.

A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon
Citește și
A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon
Citește mai mult
A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon

Accident teribil în România! Mai mulți suporteri ai echipei PAOK au murit

În accident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autorism. În monovolum erau suporteri ai lui PAOK, conform kathimerini.gr, care plecaseră în Franța pentru a asista la meciul Lyon - PAOK din Europa League.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 13:00, în apropierea localității Lugojel. Șoferul monovolumului a încercat să depășească o cisternă, însă nu a mai avut timp să finalizeze manevra și s-a izbit puternic de un camion care venea pe contrasens.

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei

Galerie foto (7 imagini)

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
+7 Foto
labels.photo-gallery

Deși monovolumul avea o capacitate de 8+1, în acesta s-ar fi aflat zece persoane. Conform hotnews.ro, până în acest moment au decedat șapte persoane ca urmare a accidentului, iar alte trei au fost transportate la spital.

Conform gazzetta.gr, oficialii clubului PAOK sunt în legătură directă cu autoritățile din România, dar și din Grecia, iar o poziție oficială a clubului va veni doar după ce vor exista informații oficiale din partea autorităților cu privire la ce s-a întâmplat.

VIDEO. Momentul în care se produce accidentul rutier

Citește și

Furie în Italia  Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA
Jocurile Olimpice
16:10
Furie în Italia Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA
Citește mai mult
Furie în Italia  Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta
Superliga
15:48
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta
Citește mai mult
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
PAOK Salonic suporteri accident deces
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share