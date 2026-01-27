De ce a plecat Stanciu de la Genoa Răzvan Raț explică despărțirea de mijlocaș: „Nu a fost bomboana de pe colivă momentul ăla”

Răzvan Raț (44 de ani), consilier sportiv la Genoa , a oferit detalii cu privire la despărțirea dintre Nicolae Stanciu (32 de ani) și echipa din Serie A.

Oficialul celor de la Genoa a ținut să clarifice că decizia nu are nicio legătură cu penalty-ul ratat de Stanciu în partida cu AC Milan, scor 1-1, așa cum s-a zvonit.

Răzvan Raț, despre despărțirea lui Stanciu de Genoa: „Ar fi mai bine să joace undeva”

„S-a tot scris de Stanciu că a fost înlăturat de la echipă pentru că a ratat penalty-ul cu AC Milan. Nu are nicio legătură, deci nu a fost «bomboana de pe colivă» penalty-ul ăla.

Chiar nu, pur și simplu am ajuns la o înțelegere împreună, că ar fi mai bine ca el să meargă să joace undeva, astfel încât el să revină și la echipa națională și să poate să o ajute.

Aveam doar discuții, iar Stanciu era nemulțumit că joacă mai puțin, cum e și normal, și atunci am avut doar discuții normale la momentul respectiv”, a declarat Răzvan Raț, conform sport.ro.

FOTO: Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu:

În urma ratării, Nicolae Stanciu a fost exclus din lotul celor de la Genoa pentru meciul cu Parma, 0-0.

Cifrele românului la Genoa au fost sub așteptări. În cele 7 meciuri în care a evoluat, a marcat un singur gol, în Cupa Italiei, și nu a oferit nicio pasă decisivă.

180 de minute a jucat Nicolae Stanciu pentru Genoa

Stanciu a acceptat o provocare în China. Va juca la Dalian Yingbo, club fondat în decembrie 2021 și care în 2025 a evoluat în premieră în Super Liga Chinei.

Mijlocașul a mai evoluat în prima ligă chineză în sezoanele 2022 și 2023. A marcat 10 goluri și a oferit 12 pase decisive în primul an petrecut la Wuhan.

Alături de Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu a câștigat titlul de campion al Chinei și Supercupa Chinei.

De-a lungul carierei, românul a mai evoluat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Al-Ahli, Sparta Praga, Slavia Praga și Damac

