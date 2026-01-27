Rivalul FCSB, disperat Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce înaintea meciului din Europa League: „Nu știu cu cine joc la București!”
Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025 Foto: Imago
  • Domenico Tedesco, tehnicianul italo-german al lui Fenerbahce, se plânge de starea de sănătate a jucătorilor săi. 
  • FCSB - Fenerbahce se joacă joi seară, de la ora 22:00, în ultima etapă de Europa League, liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. 

Domenico Tedesco a fost numit la Fenerbahce pe 9 septembrie 2025, cu trei zile înainte să împlinească 40 de ani.

Antrenorul italo-german l-a înlocuit la Istanbul pe Jose Mourinho, portughezul concediat de galben-albaștri pe 29 august.

Tedesco are Supercupa cu Fenerbahce. Și e calificat în play-off-ul EL

După cinci luni, Tedesco a cucerit un trofeu, Supercupa Turciei, 2-0 în finala cu Galatasaray, dar e pe locul 2 în campionat, la trei puncte în spatele Galatei, și pe 18 în Europa League.

11 puncte
a câștigat Fenerbahce (din 21) în cele șapte meciuri disputate în acest sezon de Europa League: trei victorii, două egaluri, două înfrângeri

Și-a asigurat totuși calificarea în play-off-ul celei de-a doua competiții continentale.

Tedesco: „Nu știu cu cine voi juca la București”

După 1-1 cu Goztepe, tehnicianul s-a plâns de starea jucătorilor săi. A părut disperat în declarația lui pentru Fanatik.com.tr.

„Am jucat împotriva lui Alanyaspor, Goztepe, Aston Villa, acum FCSB, apoi Kocaelispor, după aceea Trabzonspor…”.

Avem aceste meciuri, trebuie să facem schimbări. Nu știu cu cine voi juca la București. Toți jucătorii sunt la limită. Domenico Tedesco, antrenor Fenerbahce

A explicat și de ce Mert Muldur a intrat după pauză în ultima etapă și nu a fost titular: „Mert a făcut mult efort fizic. Dacă îl foloseam mai mult de 45 de minute, exista riscul accidentării”.

Fenerbahce, cel puțin fără șase jucători cu FCSB

Tedesco a adăugat: „L-ați văzut pe Ismail, s-a accidentat”. S-a referit la mijlocașul Ismail Yuksek, internațional turc, înlocuit în minutul 38 cu Goztepe.

RMN-ul nu a relevat o accidentare gravă, însă rămâne incert pentru duelul de joi.

Ismail Yuksek (dreapta) are 29 de selecții la naționala Turciei: un gol, trei assisturi Foto: Imago Ismail Yuksek (dreapta) are 29 de selecții la naționala Turciei: un gol, trei assisturi Foto: Imago
Ismail Yuksek (dreapta) are 29 de selecții la naționala Turciei: un gol, trei assisturi Foto: Imago

Fenerbahce vine pe Arena Națională fără mulți jucători.

  • Trei sunt accidentați: Edson Alvarez, Archie Brown, Levent Mercan. 
  • Doi fără drept de joc: Mert Gunok, Matteo Guendouzi.
  • Unul suspendat: Milan Skriniar. 

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
