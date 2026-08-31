Ultrașii FCSB, atac la Becali Peluza Nord, propunere „revoluționară” pentru patron: „Nu știm dacă s-a mai încercat, dar poate merită riscul”

Peluza Nord FCSB și-a exprimat într-un mod ironic nemulțumirea față de modul în care este condusă echipa.

Soluția „revoluționară” propusă de ultrași, în rândurile de mai jos.

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FCSB a fost afectată de o serie de scandaluri în acest sezon, iar suporterii consideră că Gigi Becali este principalul vinovat pentru rezultatele slabe înregistrate de echipă.

Peluza Nord FCSB, atac la Becali: „Poate încercăm și noi ceva nou, chiar revoluționar”

Ultrașii critică influența lui Becali asupra deciziilor sportive. Patronul FCSB este cunoscut pentru implicarea sa în alcătuirea formației, schimbările efectuate în timpul meciurilor și deciziile legate de transferuri.

Peluza Nord propune și o soluție „revoluționară”: să fie adus un antrenor și, pentru prima dată, acesta să fie lăsat să-și facă meseria.

„Dacă nici sistemul ăsta cu trei fundași n-a mers, poate încercăm și noi ceva nou. Ceva chiar revoluționar.

Luăm un antrenor, îl lăsăm să spună ce jucători îi trebuie, îl lăsăm să-i antreneze, să-și aleagă singur sistemul, să-i așeze în teren cum crede el și să facă schimbările pe care le consideră.

Adică, pe scurt, îl lăsăm să fie antrenor. Nu știm dacă s-a mai încercat, dar în situația în care suntem poate merită riscul” , a transmis Peluza Nord FCSB pe Facebook.

FOTO: FCSB - UTA Arad 1-3, în etapa #7 din Liga 1

Gigi Becali, după înfrângerea cu UTA: „Aduc jucători. Poate și antrenor”

După a doua înfrângere consecutivă suferită în Liga 1, Becali a anunțat că la FCSB vor mai fi transerați jucători la cererea sa și a precizat că l-ar putea schimba și pe antrenorul Marius Baciu.

„Poate e și vina antrenorului. Sau poate n-are ce antrena. E posibil să fie final de eră George Becali. Nu mai sunt capabil. Nu văd combinații, nu văd nimic.

E posibil să fiu și eu vinovat, dar și MM, că am vrut să jucăm cu 3 fundași centrali. Gata, s-a terminat, am văzut. Cu 3 fundași centrali ne-a bătut cea mai slabă echipă, UTA Arad.

Vina mea că am vrut să jucăm așa, vina lor e că n-au zis că nu se poate, că nu știu să joace așa”.

Aduc jucători. Nu mai stau, aduc eu. Iau eu legătura cu impresari și mă ocup eu. Iau din România, dau mai mulți bani pe ce știu. N-o las așa. E posibil să aducem și antrenor. Stai să mai treacă încă 4-5 etape. Îl mai încercăm. Gigi Becali, patron FCS

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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