Peste 2.800 de alergători iau startul la Crosul Arenelor, pe 27 septembrie, pe traseul Arcul de Triumf – Arena Națională

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Peste 2.800 de participanți sunt înscriși la ediția din acest an a Crosul Arenelor, eveniment care va avea loc duminică, 27 septembrie, în București. Alergătorii vor parcurge un traseu urban de 10 kilometri, cu start la Stadionul Arcul de Triumf și finish la Arena Națională.

Crosul Arenelor propune unul dintre cele mai spectaculoase trasee de alergare urbană din Capitală: 10 kilometri pe asfalt, într-un singur sens, fără întoarceri, care leagă două dintre cele mai cunoscute arene sportive ale Bucureștiului: Complexul Național Sportiv Arcul de Triumf și Arena Națională.

Traseul este unul rapid și îi aduce la aceeași linie de start atât pe alergătorii care își propun un record personal, cât și pe cei care vor să trăiască experiența unei curse de 10 kilometri prin București.

480 de participanți la Family Run

Și în acest an, Family Run completează programul Crosul Arenelor cu o probă de 2 kilometri dedicată familiilor, care se desfășoară în zona Arenei Naționale și la care sunt înscriși peste 480 de participanți.

Family Run le oferă inclusiv copiilor ocazia de a participa la eveniment și de a descoperi bucuria alergării alături de părinți și de cei dragi. Interesul pentru această probă a fost foarte mare, iar toate locurile disponibile au fost ocupate înaintea evenimentului.

Bucureștiul îi încurajează pe alergători

Crosul Arenelor nu înseamnă doar cei 10 kilometri parcurși între cele două stadioane. Organizatorii pregătesc de-a lungul traseului puncte de încurajare și susținere, unde prietenii, familiile și spectatorii sunt invitați să vină pentru a crea atmosferă și pentru a le da energie alergătorilor în punctele de încurajare, începând cu ora 9:30.

Muzica live, momentele de animație și zonele dedicate susținătorilor vor transforma mai multe puncte ale traseului în adevărate zone de galerie.

Și în 2026, Crosul Arenelor aleargă alături de Asociația Magic

Și ediția din acest an susține Asociația Magic, continuând componenta caritabilă care a însoțit Crosul Arenelor și la edițiile precedente. Organizația sprijină copiii diagnosticați cu afecțiuni grave și familiile acestora.

Prin parteneriatul cu Asociația Magic, Crosul Arenelor își propune să ducă mesajul organizației către comunitatea de alergători și către publicul prezent pe traseu și să transforme energia cursei într-o formă de solidaritate.

„Ne dorim ca acest eveniment să fie mai mult decât o cursă de 10 kilometri. Construim o experiență în care alergătorii au toate condițiile pentru a-și atinge obiectivul, iar oamenii de pe marginea traseului devin parte din eveniment. Faptul că anul acesta avem peste 2.800 de participanți, dintre care peste 400 la Family Run, ne arată că tot mai mulți oameni își doresc astfel de experiențe sportive în București. Iar alături de Asociația Magic putem folosi această energie și pentru o cauză care contează”, transmit organizatorii Crosul Arenelor.

Crosul Arenelor 2026 – în cifre

peste 2.800 de participanți înscriși , din care peste 400 la Family Run

, din care peste 400 la Family Run 10 km – cursa principală

– cursa principală Peste 400 de participanți la Family Run

la Family Run 2 km – Family Run

– Family Run 22 de paceri care îi vor ajuta pe alergători să își atingă obiectivele

care îi vor ajuta pe alergători să își atingă obiectivele 27 septembrie 2026 – ziua evenimentului

– ziua evenimentului Stadionul Arcul de Triumf → Arena Națională – traseul cursei de 10K

Mai multe informații despre eveniment și program sunt disponibile pe www.crosularenelor.ro

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