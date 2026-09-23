Iubire neîmpărtășită De ce Federer  nu reușește să-l convingă niciodată pe Sinner să joace la Laver Cup

Jannik Sinner (25 de ani, #1 ATP) nu va participa nici în acest an la Laver Cup, competiție care va avea loc la O2 Arena din Londra, în perioada 25-27 septembrie.

Evenimentul este organizat de Roger Federer și va pune din nou în față șase jucători europeni de top cu șase jucători din restul lumii.

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Jannik Sinner a fost nevoit să se retragă de la US Open. Italianul nu va participa nici la ediția din acest an la Laver Cup.

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De ce Federer nu reușește să-l convingă niciodată pe Sinner să joace la Laver Cup

Expertul în tenis Jose Moron crede că relația dintre Roger Federer și actualul lider mondial nu este una foarte apropiată.

„Nu spun că se înțeleg prost, pentru că nu cred că este cazul. Mai degrabă, relația lor este practic inexistentă. Din anumite motive, Roger și Jannik pur și simplu nu se înțeleg.

Sinner îi urmărește pe Djokovic sau Nadal pe Instagram, dar nu și pe Roger. Elvețianul, la rândul său, îl urmărește pe Alcaraz, dar nu și pe Jannik.

Abia dacă există câteva fotografii cu ei doi împreună în toți acești ani. Ultima, de acum ceva vreme. Și nu e ca și cum nu s-ar fi intersectat la turnee.

De fapt, Roger a apărut, deja retras, la diverse turnee la care juca italianul, dar, deși a împărțit timp și fotografii/videoclipuri cu Alcaraz, nu a făcut-o cu Jannik”, a declarat Jose Moron, citat de collegefootballnetwork.com.

No digo que se lleven mal, porque no creo que sea el caso, sino que su relación es prácticamente nula.



Por algún motivo, Roger y Jannik no se llevan.



Sinner sigue a Djokovic o Nadal en Instagram, pero no a Roger. El suizo, por su parte, sigue a Alcaraz, pero no a Jannik.



Hay… pic.twitter.com/dg6kexyiPe — José Morón (@jmgmoron) September 22, 2026

Jose Moron a mai precizat că Federer l-a invitat în fiecare an pe Sinner să participe la Laver Cup, dar italianul a refuzat de fiecare dată, motivând că programarea competiției nu se potrivea cu calendarul său.

Cu toate acestea, Jannik a mai participat la evenimente demonstrative, precum Six Kings Slam, competiție care are loc la sfârșitul lunii octombrie și are o durată similară cu Laver Cup.

În ianuarie, Sinner a jucat un meci demonstrativ împotriva lui Alcaraz în Coreea de Sud.

Federer a pus la îndoială modul în care a fost tratat Sinner când a fost despistat pozitiv cu Clostebol

În august 2024, Sinner a scăpat de suspendare după ce fusese depistat pozitiv de două ori cu clostebol, o substanță interzisă.

Federer a comentat public situația. Elvețianul a spus că nu crede că Sinner a făcut ceva intenționat, însă a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul că acesta a putut continua să joace în timp ce cazul era analizat.

Federer s-a întrebat dacă italianul a fost tratat la fel ca ceilalți jucători și a vorbit despre o posibilă „inconsistență” în modul în care a fost gestionat cazul, scrie puntodebreak.com.

Cu toate acestea, în ianuarie 2026, Sinner și-a manifestat regretul că nu l-a putut înfrunta pe Roger: „cel mai magic jucător din toate timpurile” l-a descris Jannik.

Laver Cup 2026, componența celor două echipe

Europa:

Alexander Zverev (Germania - 29 de ani, #2 ATP)

Carlos Alcaraz (Spania - 23 de ani, #3 ATP)

Casper Ruud (Norvegia - 27 ani, #17 ATP)

Flavio Cobolli (Italia - 24 de ani, #7 ATP)

Jakub Mensik (Cehia - 21 de ani, #15 ATP)

Rafael Jodar (Spania - 20 de ani, #14 ATP)

Rezervă : Arthur Fery (Marea Britanie - 24 de ani, #36 ATP)

: Arthur Fery (Marea Britanie - 24 de ani, #36 ATP) Căpitan: Yannick Noah

Restul lumii:

Taylor Fritz (SUA - 28 de ani, #10 ATP)

Brandon Nakashima (SUA - 25 de ani, #16 ATP)

Alex de Minaur (Australia - 27 de ani, #9 ATP)

Alexander Bublik (Kazahstan - 29 de ani, #21 ATP)

Learner Tien (SUA - 20 de ani, #13 ATP)

Francisco Cerundolo (Argentina - 28 de ani, #22 ATP)

Rezervă : Ignacio Buse (Peru - 22 de ani, #35 ATP)

: Ignacio Buse (Peru - 22 de ani, #35 ATP) Căpitan: Andre Agassi

Europa - Restul Lumii 5-3

2017 : Praga / scor 15-9

: Praga / scor 15-9 2018 : Chicago / scor 13-8

: Chicago / scor 13-8 2019: Geneva / scor 13-11

Geneva / scor 13-11 2021: Boston / scor 14-1

Boston / scor 14-1 2022: Londra / scor 8-13

Londra / scor 8-13 2023: Vancouver / scor 2-13

Vancouver / scor 2-13 2024: Berlin/ scor 13-11

Berlin/ scor 13-11 2025: San Francisco/ scor 9-15

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