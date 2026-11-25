Rafael Nadal (40 de ani) a urmărit din tribune victoria lui Real Madrid cu PSV Eindhoven, scor 5-1, din etapa #5 a Ligii Campionilor.

Fostul mare tenismen a fost însoțit de tatăl său, Sebastian, și de fiul său, Rafael Jr., care a avut o reacție adorabilă după golul spectaculos marcat de Jude Bellingham (23 de ani).

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Partida disputată marți seară, 24 noiembrie, pe Santiago Bernabeu, a început prost pentru Real Madrid. PSV a intrat în avantaj la pauză, scor 1-0, după golul marcat din penalty de Ivan Perisic, în minutul 32.

Echipa pregătită de Jose Mourinho a întors însă rezultatul în repriza secundă și s-a impus cu 5-1.

Fiul lui Rafa Nadal, reacție adorabilă după golul lui Bellingham

Jude Bellingham a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale serii în minutul 60.

Mijlocașul englez a ridicat mingea cu piciorul stâng, a mai făcut o atingere în aer cu dreptul și a șutat spectaculos din voleu, cu exteriorul. Portarul Matej Kovar nu a avut nicio șansă.

Golul a dus-o pe Real Madrid în avantaj, scor 2-1, iar tribunele de pe Bernabeu au izbucnit de bucurie.

Printre cei care au sărbătorit s-au numărat și membrii familiei Nadal. Camerele l-au surprins pe Rafael Jr., fiul cel mare al fostului tenismen, în timp ce se bucura alături de tatăl și bunicul său.

Cel mic a părut să nu fie atent în momentul golului marcat de Bellingham, dar apoi a sărbătorit cu mult entuziasm.

Prezența lui Nadal pe Santiago Bernabeu vine la doar câteva zile după ce fostul tenismen a primit o funcție oficială în cadrul clubului său favorit.

Pe 21 noiembrie 2026, spaniolul a fost ales membru al Consiliului de Administrație al lui Real Madrid, cu 99,5% dintre voturile exprimate în Adunarea Generală Extraordinară a clubului.

Nadal, câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, este un susținător declarat al formației madrilene și are statutul de membru de onoare al clubului.

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