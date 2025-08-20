Petrolul Ploiești a transferat încă doi jucători pentru a se întări pentru Superliga.

Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu a făcut două mutări pe piața transferurilor.

Un jucător a fost transferat de la Farul Constanța, în timp ce al doilea al fost adus de la Inter D'Escaldes, fostă adversară a FCSB în turul 1 preliminar din Liga Campionilor.

Petrolul Ploiești îl transferă pe Rafinha, de la Inter D'Escaldes

Formația din Ploiești a anunțat astăzi două noi transferuri la echipă: atacantul Rafael Baldres Hermann „Rafinha” și fundașul Robert Sălceanu.

„Oficial: Rafael Baldres Hermann „Rafinha” a semnat cu FC Petrolul Ploiești!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu fotbalistul spaniol Rafael Baldres Hermann, acesta semnând un angajament ce se va întinde pe durata următoarelor două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an.

Atacantul în vârstă de 27 de ani vine de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât și în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana.

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, „Rafinha” și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eșaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro și CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes.

A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-și în palmares campionatul și Cupa Andorrei!

Bienvenido, Rafinha!”, a transmis Petrolul Ploiești pe Facebook.

300.000 de euro valorează Rafinha, conform Transfermarkt

Petrolul Ploiești îl transferă și pe Robert Sălceanu

Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu l-a transferat și pe Sălceanu, de la Farul Constanța.

„Bun venit, Robert Sălceanu!

Tânărul jucător Robert Sălceanu (21 ani) a semnat, astăzi, un acord cu FC Petrolul Ploiești, înțelegerea fiind valabilă pentru următoarele trei sezoane.

Născut la Călărași, Sălceanu evoluează pe postul de fundaș stânga, iar cariera și-a început-o la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării.

Ulterior, a evoluat timp de trei sezoane și jumătate pentru Gloria Buzău, formație cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezențe în ultima ediție de campionat.

Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanța, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.

Fost international „U18”, „U19” și „U20”, noul echipier al „lupilor” va reprezenta, astfel, o solutie în plus și pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula „Under”.

Bun venit, Robert Sălceanu!”, a mai transmis clubul ploieștean pe Facebook.

150.000 de euro valorează Robert Sălceanu, conform Transfermarkt

Transferurile realizate de Petrolul Ploiești în această vară

Miguel Constantinescu

Stefan Krell

Brahima Doukansy

Konstantinos Doumtsios

Franjo Prce

Guilherme

Adi Chică-Roșă

