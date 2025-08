„Am fost naivi” Liviu Ciobotariu , după Petrolul - UTA 1-2: „Nu aveam voie să pierdem meciul!”

PETROLUL - UTA ARAD 1-2. Liviu Ciobotariu (54 de ani), antrenorul gazdelor, nu înțelege modul în care echipa sa a pierdut partida.

Ciobotariu este de părere că Petrolul a controlat jocul, iar jucătorii săi au fost naivi în ceea ce privește interpretarea unor faze.

PETROLUL - UTA ARAD 1-2 . Liviu Ciobotariu: „Am fost naivi”

„Trebuie să recunosc că am fost naivi în multe momente ale jocului. De ce spun că nu aveam voie să-l pierdem? Pentru că am condus cu 1-0, am controlat jocul, am avut o posesie bună.

Am încercat să ducem atacurile poziționale în lateral, să venim cu centrări, în special în repriza a doua, când am jucat cu doi atacanți. Însă am interpretat foarte greșit fazele lor de contraatac.

De asta am spus că am fost naivi, trebuia să oprim jocul mult mai sus. Am fost nepregătiți pentru contraatacul pe care UTA Arad l-a declanșat. Au avut vreo două, trei contraatacuri în care dintr-unul au marcat și în cealaltă au ratat.

În orice caz, nu pot decât să felicit UTA pentru victorie. Dar, încă o dată, sunt dezamăgit pentru că puteam mult mai mult în seara asta. Puteam mult mai mult și n-am fost atenți la anumite momente ale jocului și ne-a costat.

Trebuie să ridicăm capul din pământ. Este al patrulea joc. Este început de campionat. Eu am încredere în jucători.

Trebuie să muncim mult mai mult și în special pe ceea ce înseamnă faza defensivă și la centrările din lateral. Acolo avem multe probleme”, a declarat Ciobotariu la Prima Sport.

Liviu Ciobotariu, despre plecarea lui Tidiane Keita: „ A fost unul dintre cel mai buni jucători de la noi”

Tehnicianul lupilor galbeni a vorbit și despre plecarea lui Keita la CFR Cluj.

„Știam că o să plece. Am avut o discuție cu el și vreau să-l felicit pe această cale pentru că băiatul a fost foarte corect și a jucat.

Și a făcut-o foarte bine. Din punctul meu de vedere, a fost unul dintre cel mai buni jucători de la noi. Și îl felicit pentru caracterul pe care l-a avut”, a concluzionat Ciobotariu.

