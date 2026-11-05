Placajul din lemn: tipuri, utilizări și criterii de alegere  
Publicitate

Placajul din lemn: tipuri, utilizări și criterii de alegere

alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 17:53
  • Placajul te ajută în proiecte foarte diferite, de la rafturi și corpuri de mobilier până la cofraje, pardoseli tehnice sau cutii pentru depozitare.
  • Alegerea corectă începe cu mediul în care montezi placa, sarcina pe care trebuie să o suporte și aspectul pe care îl urmărești.
  • O placă potrivită pentru un dulap nu va avea automat comportament bun într-o baie sau la exterior.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mai jos găsești informații clare despre compoziție, tipuri, limite și reguli practice de alegere, astfel încât să poți compara produsele înainte de cumpărare.

Ce este placajul și cum se fabrică

Placajul reunește mai multe foi subțiri de lemn, numite furniruri, pe care producătorul le lipește și le presează. Fibrele dintr-un strat au direcție perpendiculară față de fibrele stratului următor. Această structură limitează deformarea plăcii și îi oferă o comportare bună la încovoiere.

În majoritatea cazurilor, panoul are un număr impar de straturi. Performanța diferă în funcție de specia lemnului, grosimea furnirurilor, adezivul folosit, numărul de straturi și calitatea fețelor.

Avantaje și dezavantaje de luat în calcul

Placajul oferă un raport bun între greutate și rezistență. Îl poți tăia, găuri, freza, șlefui sau finisa cu lac și vopsea, dacă pregătești corect suprafața. Șuruburile au o prindere bună, mai ales dacă pre-găurești zona apropiată de cant.

Ține însă cont de câteva limitări:

  • nu toate plăcile suportă umezeală repetată sau expunere exterioară;
  • marginile tăiate pot absorbi apă dacă rămân neprotejate;
  • calitatea miezului poate diferi, inclusiv prin goluri între furniruri;
  • pentru elemente structurale, proiectantul stabilește grosimea, reazemele și prinderile.

Tipuri de placaj în funcție de esența lemnului

Placajul din mesteacăn, fag, plop sau stejar se potrivește pentru mobilier, sertare, panouri decorative și piese care suportă solicitări frecvente. Mesteacănul oferă, de regulă, fețe uniforme și canturi stratificate care arată bine la vedere. Placajul din plop are o greutate mai redusă, fiind mai ușor de manevrat în lucrările care necesită mutarea frecventă a panourilor.

Placajul din rășinoase, precum molidul, bradul sau pinul, servește pentru placări tehnice, ambalaje și lucrări de construcții. Verifică mereu fișa produsului, deoarece aceeași specie de lemn poate apărea în panouri destinate unor utilizări diferite.

Tipuri de placaj în funcție de finisaj

Alege finisajul în funcție de locul unde ajunge placa:

  • brut sau neșlefuit – pentru elemente ascunse, protecții și ambalaje;
  • șlefuit – pentru rafturi, mobilier și proiecte DIY care primesc finisaj;
  • decorativ – pentru panouri interioare sau fronturi vizibile;
  • filmat (TEGO) – pentru cofraje, cu față acoperită cu film fenolic;
  • antiderapant – pentru platforme, rampe și podele de remorci;
  • flexibil – pentru forme curbate, după ce verifici direcția de îndoire.

Pentru proiecte de mobilier, construcții sau cofraje, placajul de lemn îl găsești în gama MatHaus, unde poți compara produsele în funcție de grosime și utilizare.

Clase de calitate și grosimi

Clasele fețelor indică aspectul furnirului: noduri, reparații, pete sau fisuri. Dacă ambele părți rămân vizibile, alege o placă cu fețe de calitate apropiată. Pentru spatele unui corp de mobilier sau pentru un element ascuns, poți accepta o față tehnică.

Grosimea depinde de sarcină și de distanța dintre punctele de sprijin. Plăcile subțiri merg la funduri de sertar și decorațiuni, cele medii la uși și polițe, iar cele groase la blaturi, platforme și cofraje. Alege grosimea unei polițe în funcție de lungimea acesteia și de greutatea obiectelor pe care le va susține. Dacă este necesar, adaugă suporturi suplimentare pentru a preveni deformarea.

Rezistența la umiditate: verifică destinația declarată

O placă rezistentă la umiditate nu devine impermeabilă. Adezivul, lipirea furnirurilor, finisajul și protecția canturilor influențează comportamentul panoului. Pentru baie, bucătărie, spații neîncălzite sau exterior, alege un produs declarat pentru acel mediu.

Verifică marcajul CE, unde se aplică, precum și standardele indicate în documentație. EN 636 clasifică placajul după condițiile de utilizare, iar EN 13986 se referă la panourile pe bază de lemn folosite în construcții. Dacă producătorul declară clasa de emisii de formaldehidă, citește valoarea și compar-o cu cerințele proiectului.

Unde folosești placajul

Poți utiliza placajul pentru:

  • cofraje, unde alegi placaj filmat și respecți instrucțiunile de reutilizare;
  • mobilier, rafturi, sertare, tăblii de pat și placări interioare;
  • pardoseli tehnice și platforme, cu grosime calculată după reazeme;
  • lăzi, separatoare și protecții temporare pe șantier;
  • pereți sau acoperișuri, doar dacă panoul are declarație pentru utilizare structurală.

Placaj, OSB, PAL sau MDF

OSB-ul se potrivește frecvent pentru placări de construcții și suprafețe mari. PAL-ul melaminat ajută la mobilier cu fețe gata finisate. MDF-ul permite frezări fine și vopsire uniformă. Alege placajul dacă ai nevoie de o placă cu rezistență mecanică bună, canturi stratificate vizibile și prelucrare ușoară.

Lista de verificare înainte de cumpărare

Înainte să comanzi, stabilește:

  1. aplicația și sarcina estimată;
  2. mediul de montaj: uscat, umed temporar sau exterior;
  3. grosimea și distanța dintre sprijine;
  4. aspectul necesar pentru fețele vizibile;
  5. clasa de utilizare, tipul lipirii și dimensiunile plăcii.

Montaj, finisare și depozitare

Taie placa cu o lamă potrivită pentru panouri și sprijină bine materialul, pentru a evita ciobirea. Pre-găurește lângă canturi, mai ales la plăcile subțiri. Protejează tăieturile și găurile din zonele expuse la umezeală cu un finisaj compatibil.

Depozitează panourile orizontal, pe suport drept, într-un spațiu uscat și aerisit. Pentru cofraje, pardoseli sau alte lucrări cu încărcări mari, cere recomandarea unui specialist înainte de montaj.

Alegerea placajului potrivit depinde de modul în care îl vei utiliza, de grosimea necesară, de esența lemnului și de condițiile în care va fi montat. Verifică atent caracteristicile produsului, mai ales dacă îl vei folosi în spații cu umiditate ridicată sau pentru lucrări care necesită o rezistență mecanică mai mare.

Citește și

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei. A depășit o barieră impresionantă
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei.  A depășit o barieră impresionantă
12:17
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
11:45
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
11:11
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
10:20
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06:00
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
09:00
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
B365
05.11
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
Citește mai mult
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share