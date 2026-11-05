Placajul din lemn: tipuri, utilizări și criterii de alegere  

Placajul te ajută în proiecte foarte diferite, de la rafturi și corpuri de mobilier până la cofraje, pardoseli tehnice sau cutii pentru depozitare.

Alegerea corectă începe cu mediul în care montezi placa, sarcina pe care trebuie să o suporte și aspectul pe care îl urmărești.

O placă potrivită pentru un dulap nu va avea automat comportament bun într-o baie sau la exterior.

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Mai jos găsești informații clare despre compoziție, tipuri, limite și reguli practice de alegere, astfel încât să poți compara produsele înainte de cumpărare.

Ce este placajul și cum se fabrică

Placajul reunește mai multe foi subțiri de lemn, numite furniruri, pe care producătorul le lipește și le presează. Fibrele dintr-un strat au direcție perpendiculară față de fibrele stratului următor. Această structură limitează deformarea plăcii și îi oferă o comportare bună la încovoiere.

În majoritatea cazurilor, panoul are un număr impar de straturi. Performanța diferă în funcție de specia lemnului, grosimea furnirurilor, adezivul folosit, numărul de straturi și calitatea fețelor.

Avantaje și dezavantaje de luat în calcul

Placajul oferă un raport bun între greutate și rezistență. Îl poți tăia, găuri, freza, șlefui sau finisa cu lac și vopsea, dacă pregătești corect suprafața. Șuruburile au o prindere bună, mai ales dacă pre-găurești zona apropiată de cant.

Ține însă cont de câteva limitări:

nu toate plăcile suportă umezeală repetată sau expunere exterioară;

marginile tăiate pot absorbi apă dacă rămân neprotejate;

calitatea miezului poate diferi, inclusiv prin goluri între furniruri;

pentru elemente structurale, proiectantul stabilește grosimea, reazemele și prinderile.

Tipuri de placaj în funcție de esența lemnului

Placajul din mesteacăn, fag, plop sau stejar se potrivește pentru mobilier, sertare, panouri decorative și piese care suportă solicitări frecvente. Mesteacănul oferă, de regulă, fețe uniforme și canturi stratificate care arată bine la vedere. Placajul din plop are o greutate mai redusă, fiind mai ușor de manevrat în lucrările care necesită mutarea frecventă a panourilor.

Placajul din rășinoase, precum molidul, bradul sau pinul, servește pentru placări tehnice, ambalaje și lucrări de construcții. Verifică mereu fișa produsului, deoarece aceeași specie de lemn poate apărea în panouri destinate unor utilizări diferite.

Tipuri de placaj în funcție de finisaj

Alege finisajul în funcție de locul unde ajunge placa:

brut sau neșlefuit – pentru elemente ascunse, protecții și ambalaje;

– pentru elemente ascunse, protecții și ambalaje; șlefuit – pentru rafturi, mobilier și proiecte DIY care primesc finisaj;

– pentru rafturi, mobilier și proiecte DIY care primesc finisaj; decorativ – pentru panouri interioare sau fronturi vizibile;

– pentru panouri interioare sau fronturi vizibile; filmat (TEGO) – pentru cofraje, cu față acoperită cu film fenolic;

– pentru cofraje, cu față acoperită cu film fenolic; antiderapant – pentru platforme, rampe și podele de remorci;

– pentru platforme, rampe și podele de remorci; flexibil – pentru forme curbate, după ce verifici direcția de îndoire.

Pentru proiecte de mobilier, construcții sau cofraje, placajul de lemn îl găsești în gama MatHaus, unde poți compara produsele în funcție de grosime și utilizare.

Clase de calitate și grosimi

Clasele fețelor indică aspectul furnirului: noduri, reparații, pete sau fisuri. Dacă ambele părți rămân vizibile, alege o placă cu fețe de calitate apropiată. Pentru spatele unui corp de mobilier sau pentru un element ascuns, poți accepta o față tehnică.

Grosimea depinde de sarcină și de distanța dintre punctele de sprijin. Plăcile subțiri merg la funduri de sertar și decorațiuni, cele medii la uși și polițe, iar cele groase la blaturi, platforme și cofraje. Alege grosimea unei polițe în funcție de lungimea acesteia și de greutatea obiectelor pe care le va susține. Dacă este necesar, adaugă suporturi suplimentare pentru a preveni deformarea.

Rezistența la umiditate: verifică destinația declarată

O placă rezistentă la umiditate nu devine impermeabilă. Adezivul, lipirea furnirurilor, finisajul și protecția canturilor influențează comportamentul panoului. Pentru baie, bucătărie, spații neîncălzite sau exterior, alege un produs declarat pentru acel mediu.

Verifică marcajul CE, unde se aplică, precum și standardele indicate în documentație. EN 636 clasifică placajul după condițiile de utilizare, iar EN 13986 se referă la panourile pe bază de lemn folosite în construcții. Dacă producătorul declară clasa de emisii de formaldehidă, citește valoarea și compar-o cu cerințele proiectului.

Unde folosești placajul

Poți utiliza placajul pentru:

cofraje, unde alegi placaj filmat și respecți instrucțiunile de reutilizare;

mobilier, rafturi, sertare, tăblii de pat și placări interioare;

pardoseli tehnice și platforme, cu grosime calculată după reazeme;

lăzi, separatoare și protecții temporare pe șantier;

pereți sau acoperișuri, doar dacă panoul are declarație pentru utilizare structurală.

Placaj, OSB, PAL sau MDF

OSB-ul se potrivește frecvent pentru placări de construcții și suprafețe mari. PAL-ul melaminat ajută la mobilier cu fețe gata finisate. MDF-ul permite frezări fine și vopsire uniformă. Alege placajul dacă ai nevoie de o placă cu rezistență mecanică bună, canturi stratificate vizibile și prelucrare ușoară.

Lista de verificare înainte de cumpărare

Înainte să comanzi, stabilește:

aplicația și sarcina estimată; mediul de montaj: uscat, umed temporar sau exterior; grosimea și distanța dintre sprijine; aspectul necesar pentru fețele vizibile; clasa de utilizare, tipul lipirii și dimensiunile plăcii.

Montaj, finisare și depozitare

Taie placa cu o lamă potrivită pentru panouri și sprijină bine materialul, pentru a evita ciobirea. Pre-găurește lângă canturi, mai ales la plăcile subțiri. Protejează tăieturile și găurile din zonele expuse la umezeală cu un finisaj compatibil.

Depozitează panourile orizontal, pe suport drept, într-un spațiu uscat și aerisit. Pentru cofraje, pardoseli sau alte lucrări cu încărcări mari, cere recomandarea unui specialist înainte de montaj.

Alegerea placajului potrivit depinde de modul în care îl vei utiliza, de grosimea necesară, de esența lemnului și de condițiile în care va fi montat. Verifică atent caracteristicile produsului, mai ales dacă îl vei folosi în spații cu umiditate ridicată sau pentru lucrări care necesită o rezistență mecanică mai mare.

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