„Cel mai rău moment” Faimosul Dudek, la Varșovia, pentru GOLAZO.ro, despre problemele Poloniei și suferința lui Lewandowski

CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro DIN POLONIA. Jerzy Dudek atacă în cea de-a doua parte a interviului situația dificilă pe care o traversează și naționala țării sale, și vedeta Robert Lewandowski.

Urmează a treia parte a interviului cu fostul mare portar polonez, despre incredibila finală a Ligii Campionilor din 2005. Cu Dudek eroul lui Liverpool și al Europei.

Polonia - România se joacă vineri seară, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro.

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La 53 de ani, Jerzy Dudek știe tot ce se întâmplă în fotbalul mondial.

Retras în 2011, nu este antrenor, dar a rămas în fenomen: e analist sportiv, în special la TVP Sport.

În cea de-a doua parte a interviului pentru GOLAZO.ro, cel care a jucat în anii 1990 și 2000 la Feyenoord, Liverpool și Real Madrid abordează situația dificilă a naționalei Poloniei și a lui Robert Lewandowski.

Dudek: „Meciul cu România va fi crucial. Nu vrem să fim ultimii”

Jerzy, cum vezi Polonia - România, vineri, la Varșovia?

Două echipe sub presiune. Cred că presiunea e și mai mare pentru Polonia, pentru că jucăm pe teren propriu după două meciuri, acasă cu Bosnia (n.r. 0-0) și în deplasare cu Suedia (1-3). Am văzut mici îmbunătățiri, în unele momente, în special cu Suedia, am avut câteva episoade în prima repriză când echipa a jucat foarte bine, a marcat și a avut o dinamică bună, mingea a circulat frumos, chiar o bucurie de privit.

Totuși, ați căzut în repriza a doua. Care a fost motivul?

Nu știm ce s-a întâmplat în repriza a doua, nimeni nu poate explica, Polonia are mereu probleme defensive, facem multe greșeli.

Meciul cu România va fi crucial. Noi trebuie să facem un pas mai sus, avem nevoie de victorie. Știu că și voi vreți la fel de mult ca noi, dar noi suntem sub o presiune foarte mare, nu vrem să fim ultimii în grupă Jerzy Dudek, fost mare portar polonez

„Când presa începe să discute de postul selecționerului știi că nimeni nu e mulțumit”

Care e obiectivul?

Avem ambiția să promovăm în Liga Națiunilor A, acolo unde am fost în ultimele două campanii, o experiență foarte bună jucând împotriva unor echipe de top, ca Olanda, Belgia, Italia. A fost o provocare să înfruntăm formații puternice ale Europei.

Cum e acum?

Puțin diferit, mai dificil. Repet, suntem sub cea mai mare presiune de când Jan Urban a preluat naționala (n.r. iulie 2025).

60 de meciuri a jucat Dudek la națională. Ultimul, pe 4 iunie 2013, la patru ani de la precedentul, a fost ca un joc de retragere (2-0 cu Liechtenstein). Avea 40 de ani și 73 de zile, cel mai în vârstă internațional polonez all-time

Ați obținut un singur punct după două partide, iar jocul nu e prea bun per total. Crezi că Polonia poate depăși această perioadă negativă? Este selecționerul Urban în pericol?

Când presa începe să discute de postul selecționerului știi că nimeni nu e mulțumit. N-am reușit să ne calificăm la Campionatul Mondial, am pierdut finala barajului cu Suedia, în martie (n.r. 2-3, la Solna), meci care a fost în opinia multor experți cel mai bun cu Urban și totuși am fost învinși. Au urmat două amicale în vară (0-2 cu Ucraina și 2-2 cu Nigeria), când au început să apară criticile, nu am folosit acele jocuri corect pentru a ne pregăti de Liga Națiunilor. Iar acum media dezbate deja dacă selecționerul mai trebuie să rămână. Presiunea crește tot mai mult de la un minut la altul al meciului…

Acum e momentul să oferi ceva, pentru că știm ce se petrece în fotbal: când n-ai rezultate, întotdeauna se caută un înlocuitor, e cea mai ușoară cale. Echipa trebuie să performeze, să-și apere antrenorul. Trebuie să începem de vineri Jerzy Dudek, fost mare portar polonez

Dudek: „Lewandowski trece prin cea mai dificilă perioadă a carierei sale”

Robert Lewandowski e o legendă a Poloniei. Cum joacă astăzi, la 38 de ani, din perspectiva ta?

Lewy e cel mai bun jucător al istoriei fotbalului modern polonez. Și el are un moment foarte greu, a schimbat clubul, a trecut de la Barcelona la Chicago Fire. Mi se pare că experiența trăită la Chicago e similară cu cea de la națională.

127 de goluri a influențat Lewandowski (89 de reușite, 38 de assisturi) în 169 de selecții pentru Polonia

De ce?

La Barcelona, era mereu înconjurat de jucători valoroși, îi ofereau mingi bune, putea avea cinci ocazii pentru a înscrie un gol. În America, nu are atâtea șanse și nici la națională. Jucătorii muncesc mult, dar creativitatea e mult mai scăzută ca la Barcelona, de aceea el se zbate pentru a face cel mai bun joc al său. Nu e așa atractiv să vezi cum se mișcă, cum muncește, pentru că e un vârf de tip vechi, extraordinar în careu, dar are nevoie să fie „alimentat” de coechipieri cu ultima pasă.

Lewandowski trebuie să fie opțiunea numărul unu întotdeauna. Când extrema are mingea, trebuie să-l caute, dar noi nu creăm la națională cât ar vrea el. Trece prin cea mai dificilă perioadă a carierei sale Jerzy Dudek, fost mare portar polonez

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