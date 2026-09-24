L-a filmat pe președinte beat! Polonia, în plin scandal înaintea meciului cu România. Implicați, cei mai puternici oameni din federație!

Polonia, alt scandal major intern. După ce președintele Comitetului Olimpic a fost arestat într-un dosar de corupție, președintele federației de fotbal (PZPN) a fost filmat în stare avansată de ebrietate chiar de secretarul general PZPN.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scandalurile se țin lanț în Polonia. Luna trecută, președintele Comitetului Olimpic local a fost ridicat de mascați, arestat și trimis trei luni în arest preventiv.

Radoslaw Piesiewicz a fost acuzat într-un dosar major de corupție care lovește Varșovia.

Președintele federației, dus în camera de hotel în stare avansată de ebrietate

Acum, site-ul Weslo dezvăluie ce s-a petrecut în noaptea de 5 spre 6 septembrie, la un hotel din Katowice.

La petrecerea organizată de federația poloneză de fotbal (PZPN) după deschiderea Mondialului feminin U20 (finala se joacă la Lodz, pe 27 septembrie, Spania - Coreea de Nord) a participat și președintele FIFA, Gianni Infantino.

Președintele forului polonez (dreapta), alături de Gianni Infantino. Foto: Imago

La un moment dat, președintele PZPN, Cezary Kulesza, aflat în stare avansată de ebrietate, a fost dus în cameră de Bartosz Ryt, șeful forului regional Malopolska cu sediul la Cracovia.

Secretarul general l-a filmat pe președintele beat. Alt oficial i-a șters înregistrarea. L-a spus!

Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul de secretarul general PZPN, Lukasz Wachowski.

Ryt l-a văzut, i-a luat telefonul și a șters înregistrarea. Nu doar atât. I-a povestit a doua zi tot ce s-a întâmplat președintelui, care l-a confruntat pe Wachowski.

Acesta ar fi recunoscut. Totuși, susține că nu voia să-l discrediteze pe Kulesza, ci pe Ryt, considerat parte din opoziția șefului PZPN.

Numai că Wachowski e văzut ca potențial candidat la președinția federației.

Tot acest conflict intern ar putea fi discutat, conform presei poloneze, în ședința de vineri a Consiliului de Administrație PZPN.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport