L-a filmat pe președinte beat! Polonia, în plin scandal înaintea meciului cu România. Implicați, cei mai puternici oameni din federație!
Președintele forului polonez, Cezary Kulesza (dreapta), și secretarul general Lukasz Wachowski. Foto: Imago
Campionate

L-a filmat pe președinte beat! Polonia, în plin scandal înaintea meciului cu România. Implicați, cei mai puternici oameni din federație!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 14:15
  • Polonia, alt scandal major intern. După ce președintele Comitetului Olimpic a fost arestat într-un dosar de corupție, președintele federației de fotbal (PZPN) a fost filmat în stare avansată de ebrietate chiar de secretarul general PZPN. 
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Scandalurile se țin lanț în Polonia. Luna trecută, președintele Comitetului Olimpic local a fost ridicat de mascați, arestat și trimis trei luni în arest preventiv.

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Președintele federației, dus în camera de hotel în stare avansată de ebrietate

Acum, site-ul Weslo dezvăluie ce s-a petrecut în noaptea de 5 spre 6 septembrie, la un hotel din Katowice.

La petrecerea organizată de federația poloneză de fotbal (PZPN) după deschiderea Mondialului feminin U20 (finala se joacă la Lodz, pe 27 septembrie, Spania - Coreea de Nord) a participat și președintele FIFA, Gianni Infantino.

Președintele forului polonez (dreapta), alături de Gianni Infantino. Foto: Imago Președintele forului polonez (dreapta), alături de Gianni Infantino. Foto: Imago
Președintele forului polonez (dreapta), alături de Gianni Infantino. Foto: Imago

La un moment dat, președintele PZPN, Cezary Kulesza, aflat în stare avansată de ebrietate, a fost dus în cameră de Bartosz Ryt, șeful forului regional Malopolska cu sediul la Cracovia.

Secretarul general l-a filmat pe președintele beat. Alt oficial i-a șters înregistrarea. L-a spus!

Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul de secretarul general PZPN, Lukasz Wachowski.

Ryt l-a văzut, i-a luat telefonul și a șters înregistrarea. Nu doar atât. I-a povestit a doua zi tot ce s-a întâmplat președintelui, care l-a confruntat pe Wachowski.

Acesta ar fi recunoscut. Totuși, susține că nu voia să-l discrediteze pe Kulesza, ci pe Ryt, considerat parte din opoziția șefului PZPN.

Numai că Wachowski e văzut ca potențial candidat la președinția federației.

Tot acest conflict intern ar putea fi discutat, conform presei poloneze, în ședința de vineri a Consiliului de Administrație PZPN.

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