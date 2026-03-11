Ponturi optimi Champions League 11 martie
Ponturi optimi Champions League 11 martie

alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 15:07
  • Astăzi ne așteaptă o nouă seară magnifică în Champions League. Leverkusen vs Arsenal, Bodo/Glimt vs Sporting Lisabona, PSG vs Chelsea și Real Madrid vs Manchester City sunt cele 4 meciuri care se joacă în optimile competiției.
  • Dacă aseară două dintre meciuri au fost mai dezechilibrate, în această seară diferențele vor fi făcute de mici detalii.

Program Optimi Champions League - 11.03.2026

  • ora 19:45 - Leverkusen vs Arsenal Londra – BayArena (Leverkusen)
  • ora 22:00 - Bodo/Glimt vs Sporting Lisabona – Aspmyra Stadion (Bodo)
  • ora 22:00 - PSG vs Chelsea Londra – Parc des Princes (Paris)
  • ora 22:00 – Real Madrid vs Manchester City – Estadio Santiago Bernabeu (Madrid).

Leverkusen vs Arsenal – meci cu o favorită clară

Deși este un nume de referință în fotbalul european, Arsenal Londra nu a câștigat încă Liga Campionilor. Cea mai bună performanță a „tunarilor” în Champions League este finala jucată în sezonul 2005/2006, pierdută în fața Barcelonei. În acest an, londonezii sunt văzuți cu prima șansă la câștigarea întrecerii. Agențiile de pariuri online îi creditează cu cota 4.00 să ridice „Urecheata”, cu atât mai mult cu cât sunt singura echipă care a câștigat toate cele 8 meciuri din Grupă, dar și domină cu autoritate Premier League.

Primul obstacol în calea trofeului Champions League sunt germanii de la Leverkusen. Meciul tur dintre cele două se joacă în această seară, de la ora 19:45, pe BayArena din Leverkusen. Dacă Arsenal și-a menajat mare parte dintre titulari în confruntarea cu Mansfield din FA Cup, Leverkusen a avut un meci dificil cu Freiburg în Bundesliga (scor 3-3).

PONT: Leverkusen vs Arsenal – GG sau Peste 2,5 goluri – cota 1.51

Bodo/Glimt vs Sporting Lisabona – o nouă surpriză în nordul Europei?

Bodo/Glimt este echipa revelație a acestui sezon de Champions League. Deși campionatul de fotbal din Norvegia era în vacanță, Bodo/Glimt a reușit 5 rezultate senzaționale consecutive: 2-2 cu Dortmund în Germania, 3-1 cu Manchester City acasă, 2-1 cu Atletico Madrid în Spania și dublă victorie cu Inter Milano, 3-1 pe propriul teren și 2-1 la Milano. În această seară, norvegienii joacă acasă cu Sporting Lisabona.

Dacă nordicii au terminat Grupa UCL pe locul 23 și au acces în optimi jucând baraj cu Inter Milano, Sporting Lisabona a terminat surprinzător pe poziția a 7-a. Lusitanii au remizat în acest weekend cu Braga, scor 2-2, și ocupă locul al doilea pe podiumul din prima ligă portugheză, la 4 puncte de liderul FC Porto. Sporting are cel mai bun atac din Portugalia cu o medie de peste 2,5 goluri marcate pe meci de campionat și o medie de peste 2 goluri pe meci în Champions League.

PONT: Bodo/Glimt vs Sporting Lisabona – GG și peste 2,5 goluri – cota 1.85

PSG VS Chelsea – campioana Europei vs campioana mondială

Sorții au decis ca în optimile Champions League să se înfrunte campioana Europei, Paris Saint Germain, și campioana mondială a cluburilor, Chelsea Londra. De altfel cele două au jucat finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Sunt unele similitudini între parcursul lui PSG din sezonul trecut și cel de anul acesta, inclusiv confruntarea cu o altă echipă din Ligue 1 în Play-off (Brest anul trecut și Monaco anul acesta).

Din păcate pentru ei, francezii nu mai au strălucirea din ultima parte a sezonului trecut. În acest weekend au pierdut pe propriul teren cu Monaco și le-au permis celor de la Lens să se aproprie la un singur punct în clasamentul Ligue 1. La rândul ei, Chelsea nu a confirmat în campionat speranțele aprinse după câștigarea mondialului cluburilor. Londonezii au terminat Grupa UCL pe locul 6, cu 5 victorii și o remiză din 8 meciuri, dar în Premier League sunt doar pe 5, la 19 puncte de liderul Arsenal.

PONT: PSG vs Chelsea – peste 2,5 goluri – cota 1.64

Real Madrid vs Manchester City – clasicul competiției

Este al 5-lea sezon consecutiv în care Real Madrid și Manchester City se înfruntă în fazele eliminatorii ale Champions League. În 3 sezoane Real a fost echipa care a mers mai departe, iar în unul dintre aceste sezoane a câștigat trofeul. Și Manchester United a mers până la capăt atunci când i-a eliminat pe spanioli.

Meciul din această seară reprezintă al 3-lea episod al înfruntării dintre Spania și Anglia în optimile UCL. Aseară Atletico Madrid a bătut cu 5-2 pe Tottenham, iar Newcastle și Barcelona au terminat la egalitate. Într-un astfel de meci, care putea fi finala competiției, câștigătorul poate fi anticipat cu greu. De aceea, un pariu pe goluri pare mult mai plauzibil.

PONT: Real Madrid vs Manchester City – GG & peste 2,5 goluri – cota 1.90

Colegii noștri au pregătit și alte materiale despre meciurile Champions League din această seară. Intră pe XBets pentru mai multe ponturi și bilete din Liga Campionilor!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

