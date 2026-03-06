Ponturi pariuri vineri, 6 martie – meciuri interesante în deschiderea etapelor
Ponturi pariuri vineri, 6 martie – meciuri interesante în deschiderea etapelor

alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 11:53
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 12:00
  • Astăzi, 6 martie 2026, se joacă primele meciuri din cele mai interesante campionate de fotbal ale Europei, cu excepția Premier League.
  • În Anglia, în aceste zile sunt programate meciuri din FA Cup în care sunt implicate și echipele din primul eșalon.

Deși se întâmplă rar într-o zi de vineri, azi vom urmări la lucru campioanele din Ligue 1, Germania și Serie A, dar și vicecampioana din LaLiga. Colegii din echipa XBets.ro au pregătit pentru aceste meciuri câteva recomandări care sperăm să ne ajute să completăm bilete câștigătoare la pariuri.

PSG VS Monaco – la al 4-lea episod în acest sezon

PSG a revenit în fotoliul de lider în Ligue 1, dar în etapa a 25-a are un meci greu în compania celor de la Monaco. Partida se joacă pe Parc des Princes de la ora 21:45 și reprezintă al 4-lea meci în care cele două se înfruntă în acest sezon. Monaco a câștigat cu 1-0 meciul tur din campionat, iar PSG și-a luat revanșa în Champions League, avansând în optimi după 3-2 în Principat și 2-2 la Paris. Deși Monaco are în continuare multe indisponibilități, nu există motive pentru care să nu vedem goluri și în meciul de azi.

PONT: PSG vs Monaco – GG (ambele marchează) - cota 1.56

Bayern vs Monchengladbach – bavarezii în marș forțat spre un nou titlu

După 24 de etape, Bayern Munchen și-a asigurat un avans de 9 puncte în fruntea clasamentului. Bavarezii impresionează și în ceea ce privește spectacolul, cu 88 de goluri marcate (medie de peste 3,5 goluri pe meci). În etapa cu numărul 25, Bayern întâlnește pe propriul teren pe Borussia Monchengladbach. Meciul începe la ora 21:30 și îi găsește pe oaspeți pe locul 12, cu 25 de puncte. În tur bavarezii au câștigat cu 3-0. Mizăm pe faptul că gazdele nu se vor împiedica, iar Kane va confirma forma excelentă.

PONT: Bayern vs Monchengladbach – 1 & Harry Kane peste 1,5 șuturi pe poartă – cota 1.40

Napoli vs Torino – mai speră campionii la titlu?

Napoli nu a reușit să repete evoluția din sezonul trecut și, după 27 de etape, ocupă doar poziția a 3-a în Serie A, la 14 puncte de liderul Inter și la 3 puncte de AC Milan, ocupanta poziției a 2-a. Astăzi, de la ora 21:45, campioana Italiei o întâlnește pe propriul teren pe Torino. După o serie de rezultate dezamăgitoare, oaspeții l-au adus pe banca tehnică pe Roberto D’Aversa. Mișcarea a fost una câștigătoare, torinezii impunându-se cu 2-0 în meciul cu Lazio. Napoletanii vor dori revanșa după ce în tur au pierdut cu 0-1 pe Stadio Olimpico din Torino.

PONT: Napoli vs Torino – 1 solist – cota 1.64

Csikszereda M. Ciuc vs Farul – începe ultima rundă din sezonul regulat

În acest weekend este programată ultima etapă din sezonul regulat din Superliga. Primul meci al etapei se joacă astăzi, de la ora 19:30, la Miercurea Ciuc, între Csikszereda și Farul Constanța, echipe care vor evolua în Play-Out. Punctele puse în joc sunt extrem de importante. Gazdele sunt pe loc de baraj, cu 29 de puncte. Constănțenii au cu 8 puncte mai mult și, cu o victorie, ar intra în play-out cu 6 puncte avans, după înjumătățire.

PONT: Csikszereda vs Farul Constanța – X2 & peste 1,5 goluri – cota 1.73

Celta Vigo vs Real Madrid – oaspeții nu își permit pași greșiți

În ultimele două etape Real Madrid a pierdut cu Osasuna și Getafe și le-a permis celor de la Barcelona să se distanțeze la 4 puncte în clasament. O nouă înfrângere le-ar cam compromite madrilenilor șansele la titlu în acest an. Astăzi, de la ora 22:00, Real va juca, în deplasare, cu Celta Vigo, echipa la care evoluează și portarul naționalei României, Ionuț Radu. Oaspeții vor revanșa după ce în tur, pe Bernabeu, Celta a câștigat cu 2-0. Misiune dificilă în condițiile în care gazdele sunt neînvinse de 5 meciuri (4 victorii consecutive).

PONT: Celta Vigo vs Real Madrid – Fiecare echipă peste 2,5 șuturi pe poartă – cota 1.55

Am plasat un bilet cu cele 5 selecții cu miza de 100 de lei la Superbet, cota finală 9.60. Prin activarea Superbonus, câștigul potențial este de 1.012 lei. Pentru bilete bine documentate, accesează secțiunea ponturi pariuri XBets!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

