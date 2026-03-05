Îl sfidează pe Nicolescu VIDEO. Cătălin Cîrjan a repetat gestul care l-a înfuriat pe președintele lui Dinamo
Foto: Sport Pictures
Cupa Romaniei

Îl sfidează pe Nicolescu VIDEO. Cătălin Cîrjan a repetat gestul care l-a înfuriat pe președintele lui Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 22:39
  • Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a fost protagonistul unor scandări la adresa Stelei.
  • În urmă cu două săptămâni, Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al „câinilor”, a fost criticat de președintele clubului, după ce a fost surprins făcând același lucru.

După 1-0 cu Unirea Slobozia în etapa 27, Florentin Petre l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu, antrenorul ialomițenilor, să scandeze injurii la adresa rivalilor de la Steaua.

„Secundul” lui Dinamo a fost taxat de Andrei Nicolescu, președintele clubului, pentru gestul său.

VIDEO. Cătălin Cîrjan, scandări la adresa Stelei

Titular în partida cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României, Cătălin Cîrjan a fost înlocuit cu Milanov în minutul 75.

În momentul când a ieșit de pe teren, căpitanul lui Dinamo s-a îndreptat spre bancă pentru a-și saluta coechipierii și antrenorul, apoi a fost chemat de către fanii din peluză să adreseze injurii rivalei Steaua.

De la marginea terenului, Cîrjan s-a conformat și a scandat „M**e Steaua, m**e Steaua” în ritmul dictat de suporteri.

Andrei Nicolescu: „Scandarea asta vine dintr-o vreme care s-a dus”

După meciul cu Unirea Slobozia, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost deranjat de astfel de gesturi, după scandările „secundului” Florentin Petre.

„Eu nu înțeleg, pentru că scandarea asta vine dintr-o vreme care s-a dus. Nu mai există tipul ăla de trivialitate urbană care să provoace... Nu mai există în societate. Pe stadion mai există și eu nu sunt adeptul acestui lucru”, a spus atunci Nicolescu.

Cătălin Cîrjan: „Nu voi evita neapărat să fac asta pe viitor”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Cătălin Cîrjan a oferit propriul punct de vedere cu privire la obiceiul de a scanda alături de fani împotriva adversarilor.

„Scandările acestea (n.r. - despre rivale) sunt de zeci de ani. Și Mister Florentin a făcut o postare despre asta. E ceva între suporteri, e o rivalitate foarte mare, mai ales între aceste echipe, Dinamo, FCSB și Rapid.

Cred că nu poți schimba lucrurile astea acum. Am cântat cu galeria la finalul meciului (n.red. - cu Hermannstadt), eram foarte fericiți, era euforia aceea de după meci, la fel și ei au cântat la meciul tur, Dobre a cântat cu galeria. Asta se întâmplă la fotbal, e rivalitate, pe teren noi îi respectăm.

Nu voi evita neapărat să fac asta pe viitor. Pot spune că respect toate echipele, chiar dacă eu cânt alături de familia mea, să spun așa, de suporterii noștri.

Asta este pentru noi, e o bucurie de după meci. Respect pe toată lumea și nu știu dacă mă voi opri sau nu din a cânta alături de fanii noștri”, a spus Cătălin Cîrjan la Prima Sport.

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti Cupa Romaniei Florentin Petre catalin cirjan andrei nicolescu Metalul Buzău
