Au învățat să vândă Cluburile din Premier League nu doar cumpără. Record în mercato »  Au depășit o barieră istorică
Mbeumo a fost vândut de Brentford cu 75 de milioane de euro la Manchester United Foto: Imago
Campionate

Au învățat să vândă Cluburile din Premier League nu doar cumpără. Record în mercato » Au depășit o barieră istorică

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 16:22
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 16:38
  • Premier League atinge mereu cifre șocante când cluburile sale cumpără jucători. În această vară, grupările Angliei au obținut și o sumă importantă din vânzări. Care este noul record.

Cluburile au învățat că nu pot cumpăra jucători la nesfârșit fără să și obțină ceva în mercato, deși beneficiază de un contract care le asigură miliarde din drepturile de televiziune.

Fac transferuri, plătesc sume colosale, dar și câștigă sume importante din vânzări.

Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Citește și
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Citește mai mult
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei

Premier League a vândut de 1,1 miliarde. Și mai e o lună de mercato

Până acum, cele 20 de grupări au câștigat împreună în această vară mai mult ca niciodată, susține Transfermarkt.

Au depășit miliardul de euro, au atins 1,1 miliarde, ceea ce nu se mai întâmplase cu aproape o lună înainte de sfârșitul perioadei de transferuri (1 septembrie).

Premier League conduce și topul european al vânzărilor, mult înaintea campionatului următor, Serie A, cu 822 de milioane.

Top 5 cluburi din Premier League în materie de vânzări în 2025

  • 1. Chelsea 151,6 milioane de euro
  • 2. Liverpool 143,3
  • 3. Bournemouth 123,9
  • 4. Brighton 121,7
  • 5. Nottingham 118,9

Premier League a cumpărat de 2,1 miliarde. Greu de atins recordul

De investit, insularii continuă să investească la fel de puternic pentru a-și întări echipele.

Au trecut de bariera celor două miliarde (2,1) plătite până acum. Și pot depăși sumele achitate în trei din precedenții patru ani.

  • 2,37 miliarde în 2024. 
  • 2,31 miliarde în 2021 și 2022. 

Dar e greu să repete investiția din 2023.

2,8 miliarde de euro
au cheltuit cluburile din Premier League în vara lui 2023

Top 5 cluburi din Premier în materie de achiziții în 2025

  • 1. Liverpool 308,7 milioane de euro
  • 2. Chelsea 279,6
  • 3. Arsenal 224,2
  • 4. Manchester City 176,9
  • 5. Manchester United 153,2

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Banii nu contează” Florian Wirtz ignoră presiunea creată de suma istorică plătită de Liverpool: „Voi aduce un plus echipei”
Superliga
11:37
„Banii nu contează” Florian Wirtz ignoră presiunea creată de suma istorică plătită de Liverpool: „Voi aduce un plus echipei”
Citește mai mult
„Banii nu contează” Florian Wirtz ignoră presiunea creată de suma istorică plătită de Liverpool: „Voi aduce un plus echipei”
Începe războiul Liga 1 - Voyo! Campionatul României, tackling pentru Premier League. Liverpool, Arsenal, United, Chelsea blocate de Dinamo, Craiova și CFR
Media
15:41
Începe războiul Liga 1 - Voyo! Campionatul României, tackling pentru Premier League. Liverpool, Arsenal, United, Chelsea blocate de Dinamo, Craiova și CFR
Citește mai mult
Începe războiul Liga 1 - Voyo! Campionatul României, tackling pentru Premier League. Liverpool, Arsenal, United, Chelsea blocate de Dinamo, Craiova și CFR

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
anglia Premier League TRANSFERURI mercato
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 119 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share