Au învățat să vândă Cluburile din Premier League nu doar cumpără. Record în mercato » Au depășit o barieră istorică

Premier League atinge mereu cifre șocante când cluburile sale cumpără jucători. În această vară, grupările Angliei au obținut și o sumă importantă din vânzări. Care este noul record.

Cluburile au învățat că nu pot cumpăra jucători la nesfârșit fără să și obțină ceva în mercato, deși beneficiază de un contract care le asigură miliarde din drepturile de televiziune.

Fac transferuri, plătesc sume colosale, dar și câștigă sume importante din vânzări.

Premier League a vândut de 1,1 miliarde. Și mai e o lună de mercato

Până acum, cele 20 de grupări au câștigat împreună în această vară mai mult ca niciodată, susține Transfermarkt.

Au depășit miliardul de euro, au atins 1,1 miliarde, ceea ce nu se mai întâmplase cu aproape o lună înainte de sfârșitul perioadei de transferuri (1 septembrie).

Premier League conduce și topul european al vânzărilor, mult înaintea campionatului următor, Serie A, cu 822 de milioane.

Top 5 cluburi din Premier League în materie de vânzări în 2025

1. Chelsea 151,6 milioane de euro

2. Liverpool 143,3

3. Bournemouth 123,9

4. Brighton 121,7

5. Nottingham 118,9

Premier League a cumpărat de 2,1 miliarde. Greu de atins recordul

De investit, insularii continuă să investească la fel de puternic pentru a-și întări echipele.

Au trecut de bariera celor două miliarde (2,1) plătite până acum. Și pot depăși sumele achitate în trei din precedenții patru ani.

2,37 miliarde în 2024.

2,31 miliarde în 2021 și 2022.

Dar e greu să repete investiția din 2023.

2,8 miliarde de euro au cheltuit cluburile din Premier League în vara lui 2023

Top 5 cluburi din Premier în materie de achiziții în 2025

1. Liverpool 308,7 milioane de euro

2. Chelsea 279,6

3. Arsenal 224,2

4. Manchester City 176,9

5. Manchester United 153,2

