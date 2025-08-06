„Banii nu contează” Florian Wirtz ignoră presiunea creată de suma istorică plătită de Liverpool: „Voi aduce un plus echipei”

Florian Wirtz (22 de ani) a vorbit despre acomodarea la Liverpool, după transferul din această vară.

Tânărul jucător nu ia în seamă presiunea sumei de 125 de milioane de euro plătite de „cormorani” în schimbul său, fiind pregătit să-și aducă aportul la echipă.

Wirtz se pregătește pentru primul meci al sezonului alături de Liverpool, duminică, în Supercupa Angliei, cu Crystal Palace, de la ora 17:00, pe Wembley.

Florian Wirtz: „Voi aduce un plus echipei”

Întrebat dacă suma imensă de transfer va pune presiune asupra sa, Wirtz a răspuns:

„Nu mă gândesc la asta. Vreau doar să joc fotbal, iar câți bani plătesc cluburile între ele, nu contează.

Desigur, marea provocare pentru mine este să câștigăm din nou titlul, iar ăsta e cel mai dificil lucru, așa că voi încerca să creez ocazii. Pot alerga mult, așa că voi aduce un plus echipei și apoi, cu mingea la picior, pot îmbunătăți jocul și îi pot aduce pe coechipieri mei în situații mai bune.

Am venit pentru că am crezut că mă pot integra în această echipă și mă bucur să joc cu acești băieți și să devin din ce în ce mai bun de fiecare dată, așa că sunt mulțumit de cum merge până acum”, a spus Wirtz, potrivit bbc.com.

125 de milioane de euro a plătit Liverpool către Bayer Leverkusen pentru transferul lui Wirtz

Tânărul jucător german a reușit 57 de goluri și 65 de pase decisive în 197 de apariții pentru Bayer Leverkusen.

