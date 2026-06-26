Premierele și recordurile continuă la CM 2026 - ce echipe mai pot ajunge, pentru prima oară, în fazele eliminatorii 
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Premierele și recordurile continuă la CM 2026 - ce echipe mai pot ajunge, pentru prima oară, în fazele eliminatorii

alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 15:33
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 15:53
  • Mondialul nord-american este, în mod cert, unul al premierelor și recordurilor.
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Lionel Messi a depășit recordul de goluri marcate all-time la Cupa Mondială (18 goluri față de cele 16 ale lui Miroslav Klose), iar Cristiano Ronaldo (41 de ani) a devenit cel mai în vârstă marcator la un turneu final și singurul jucător care a înscris la 6 ediții ale competiției.

Alte recorduri stau să cadă. Dacă va înscrie și în meciul cu Iordania, Lionel Messi va deveni singurul jucător care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. În acest moment, Messi împarte recordul de goluri marcate în 6 meciuri consecutive cu brazilianul Jairzinho, care a înscris în toate meciurile jucate la CM 1970, prima ediție găzduită de o țară din America de Nord.

Printre recorduri, competiția care este în plină desfășurare în SUA, Canada și Mexic a prilejuit și unele premiere.

  • Pentru prima dată, participă la întrecere 48 de echipe distribuite în 12 grupe.
  • 4 echipe au debutat la un turneu final mondial: Capul Verde, Curacao, Uzbekistan și Iordania.
  • De asemenea, mai multe echipe vor depăși pentru prima oară faza grupelor.

Canada și Africa de Sud trec de grupe, Scoția și Bosnia așteaptă pe locul al 3-lea

Conform unui articol publicat în blogul NetBet, înainte de meciurile din ultima rundă a grupelor, alături de Canada, încă 8 echipe aveau șanse să depășească pentru prima dată această fază a competiției.

Având în vedere noul format, acest lucru era de așteptat, dar nu se poate spune că nu este destul de surprinzător numărul mare de echipe care au avut această oportunitate.

După desfășurarea ultimelor meciuri din Grupele A, B și C, Canada și Africa de Sud vor juca în șaisprezecimile competiției. Cele două au terminat pe locul al doilea în grupele A și B. Canada era calificată după primele două meciuri. Africa de Sud a învins surprinzător Coreea de Sud și a devansat-o în clasamentul grupei A.

Aceeași oportunitate au avut-o Bosnia și Herțegovina, Qatar și Scoția. Primele două s-au înfruntat pentru un loc în șaisprezecimi. Europenii au câștigat cu 3-1 și, cu 4 puncte și golaveraj „-1”, au șanse mari să se numere printre cele mai bune 8 echipe de pe locul al 3-lea.

Dacă Bosnia a reușit această performanță la a doua participare, Canada la a treia, iar Africa de Sud la a 4-a, Scoția are mari emoții la a 9-a participare. Britanicii aveau nevoie de un rezultat pozitiv cu Brazilia, dar au pierdut cu 0-3. Cu 3 puncte acumulate și golaveraj „-3”, scoțienii au șanse mici să meargă mai departe.

Alte 3 echipe își vor juca șansa de a ajunge în premieră în șaisprezecimile CM 2026

Naționalele din Capul Verde, Iran și Noua Zeelandă încă pot realiza această performanță. Echipele din Capul Verde și Iran au șanse mai mari să își atingă obiectivul, în timp ce Noua Zeelandă are nevoie de un miracol pentru a-și continua drumul la Mondial.

Debutantă la Cupa Mondială, echipa din Capul Verde a remizat surprinzător cu Spania și Uruguay, două foste campioane mondiale. În ultima partidă din grupă va întâlni Arabia Saudită într-un meci în care este ușor favorită la casele de pariuri sportive. Victoria îi asigură prezența în șaisprezecimi, dar păstrează șanse și cu un egal.

Fotbaliștii din Iran au nevoie de o victorie în meciul cu Egiptul pentru a fi siguri că vor ieși din grupe. Chiar și cu o remiză ar putea termina pe locul al 2-lea, dar cu 3 puncte și golaveraj „0” au șanse și de pe poziția a 3-a.

În aceeași grupă, Noua Zeelandă are nevoie de o victorie cu Belgia pentru a se califica. În funcție de rezultatul meciului dintre Egipt și Iran ar termina pe locul 2 sau 3, cu șanse reale de a merge mai departe.

La NetBet Sport (L1160651W000195 ONJN), Capul Verde are cota 2.50 pentru a câștiga meciul cu Arabia Saudită, Iran 3.75 pentru un succes în fața Egiptului, iar Noua Zeelandă 15.00 pentru a se impune în fața Belgiei. Pe lângă oferta de pariuri sportive pentru Mondial, cei de la NetBet au pregătit o surpriză clienților noi - cota 50.00 pentru un pariu 1x2 la alegere din meciurile programate la CM 2026 (se aplică termeni și condiții).

Premierele și recordurile continuă la CM 2026 - ce echipe mai pot ajunge, pentru prima oară, în fazele eliminatorii  Premierele și recordurile continuă la CM 2026 - ce echipe mai pot ajunge, pentru prima oară, în fazele eliminatorii 

Foto interior

Când se joacă meciurile decisive pentru aceste echipe

Meciurile decisive pentru aceste echipe poate par dezechilibrate, dar pot fi unele dintre cele mai mari surprize la acest turneu final.

  • Capul Verde vs Arabia Saudită – sâmbătă, 27 iunie, ora 03:00, NRG Stadium, Houston, USA
  • Egipt vs Iran – sâmbătă, 27 iunie, ora 06:00, Lumen Field, Seatle, USA
  • Noua Zeelandă vs Belgia – sâmbătă, 27 iunie, ora 06:00, BC Place, Vancouver, Canada.
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