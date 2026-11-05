„Umiliți! Ridicoli!” Presa din Franța a distrus-o pe Lens după eșecul istoric din Liga Campionilor: „Suntem jalnici”

Presa din Franța a pus-o la zid pe Lens după înfrângerea istorică suferită în fața lui Como, scor 1-9, în etapa #4 din faza principală a Ligii Campionilor.

În Italia, performanța echipei lui Cesc Fabregas (39 de ani) a fost lăudată, făcând uitat eșecul suferit de Napoli cu Porto, 1-4.

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Lens a avut parte de o seară de coșmar, fiind învinsă fără drept de apel de Como. A devenit prima echipă din istorie care a primit 9 goluri într-un meci disputat pe teren propriu în Liga Campionilor.

Presa din Franța nu a iertat-o pe Lens după eșecul rușinos cu Lens: „Umiliți”

Ultima dată când o echipă franceză a încasat minimum 9 goluri într-o competiție europeană s-a întâmplat în octombrie 1961, atunci când Strasbourg a fost învinsă de MTK Budapesta cu 2-10 în Cupa Orașelor Târguri.

Lens a intrat astfel în istoria negativă a fotbalului francez, iar presa din Hexagon a pus la zid echipa antrenată de Yannick Cahuzac.

Publicația La Voix du Nord a titrat „Umiliți”, făcând referire în principal la înfrângerea formației din Ligue 1, dar și după ce președintele american Donald Trump a fost învins de democrați la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, conform rmcsport.bfmtv.com.

În plus, cotidianul francez se teme că acest eșec va lăsa „urme” în cadrul clubului Lens.

Site-ul Lensois.com a scos în evidență „deficiențele uriașe” din lotul lui Lens și a descris meciul cu Como din Liga Campionilor drept un „coșmar fără sfârșit”.

L'Equipe nu i-a iertat pe jucătorii lui Cahuzac și i-a catalogat ca fiind „ridicoli”. Publicația franceză consideră că fotbaliștii au ajuns „la fundul lacului”.

O prestație dezastruoasă. A titrat Le Parisien

„Suntem jalnici în cupele europene”

Daniel Riolo, editorialist al emisiunii After Foot, a făcut o analiză dură a fotbalului francez după seara de coșmar pe care a avut-o Lens.

„Regula pentru cluburile noastre este că lucrurile nu merg bine. Suntem jalnici în cupele europene. Am impresia că vorbim degeaba de doi ani, deși știm foarte bine care este situația economică a fotbalului francez.

Bine, au existat câteva excepții care au ascuns problemele generale, în special Brest. Dar suntem în plin proces de declin.

Dacă PSG nu îți aduce multe puncte, Portugalia sau Olanda te-au depășit de mult (n.r. - în clasamentul UEFA). Declinul fotbalului nostru este teribil și am impresia că nimeni nu vrea să audă acest lucru”, a declarat Daniel Riolo.

🗣️ @DanielRiolo : "La règle avec nos clubs, c'est que ça ne se passe pas bien. La règle c'est que ça tourne mal. C'est Marseille l'année dernière. L'exception, c'est Lille et Brest. Les humiliations, on est habitués. Notre règle, c'est d'être bidon en Coupe d'Europe." https://t.co/kBlIOCRRE0 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2026

„Como, ești atât de frumoasă!”

Gazzetta dello Sport, una dintre cele mai importante publicații din Italia, a lăudat-o pe Como după victoria categorică obținută miercuri seară.

„Como, ești atât de frumoasă! Pe 4 noiembrie 2026, Como, echipa lui Fabregas, a intrat în istoria fotbalului italian, obținând cea mai categorică victorie înregistrată vreodată în Liga Campionilor”, au scris italienii.

„O seară istorică pentru fotbalul italian și cel mai întunecat capitol din istoria lui Lens, care nu mai suferise niciodată o înfrângere atât de usturătoare.

Și suporterii gazdelor au transmis clar acest lucru, indicându-le jucătorilor direcția către Louvre-Lens, muzeul orașului construit pe locul unei foste mine. Mesajul nu putea fi mai clar”, a mai adăugat publicația.

Recordurile negative înregistrate de Lens

Lens a avut parte de o seară de coșmar miercuri, stabilind mai multe recorduri negative:

Prima echipă care primește nouă goluri pe teren propriu într-un meci din noul format al Ligii Campionilor.

A doua echipă franceză care încasează cel puțin nouă goluri într-o competiție europeană după Strasbourg, care a fost învinsă de MTK Budapesta 2-10, în octombrie 1961, în Cupa Orașelor Târguri, conform onefootball.com.

A primit nouă goluri pentru a doua oară în istoria clubului, după înfrângerea cu 1-9 în fața lui Marseille, din aprilie 1940.

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