Ei decid președintele lui Dinamo  Detalii despre schimbările majore care vor avea loc: „Asta e realitatea" + Care e relația Nicolescu - Lupescu
Ei decid președintele lui Dinamo Detalii despre schimbările majore care vor avea loc: „Asta e realitatea” + Care e relația Nicolescu - Lupescu

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 19:36
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 00:46
  • FC Dinamo, clubul din Liga 1, vrea să se asocieze cu clubul MAI, CS Dinamo
  • Acest proces presupune preluarea de către Minister a unui pachet de acțiuni la formația roș-albă

Printre solicitările șefilor formației din L2 ar fi și ocuparea locului de președinte al FC Dinamo de către un reprezentat ales de ei.

Acesta ar fi Ionuț Lupescu, după cum a informat recent prosport.ro. Numirea sa ar însemna găsirea unui alt post în organigramă pentru actualul președinte, Andrei Nicolescu, dacă așa decid cei implicați.

Andrei Nicolescu: „Acționarii decid”

Șeful „câinilor a explicat situația și schimbările care ar putea apărea cât de curând.

„Discuțiile sunt la nivel de companii, legate de participarea CS Dinamo ca acționar în societatea pe acțiuni. Una dintre discuții a fost ca președintele CA să fie propus, dat de CS, în intrarea în Consiliul de Administrație.

Asta e o discuție de câteva luni de zile, fără nominalizări. Dar noi trebuie să parcurgem ceilalți pași, să se aprobe de la Minister participația de 15%, care reprezintă o cotă importantă din acțiunile clubului, drepturi, obligații, sunt multe lucruri de setat ca să ajungem aici.

Apropo de poziția de președinte al CA, aceasta e o chestiune pe care o decid acționarii, eu pot doar să speculez.

(n.r. despre Ionuț Lupescu) Suntem în relații bune. La început, în perioada când eram atacat de toți dinamoviștii, eram atacat și de dânsul. Asta e realitatea, nu putem să zicem că nu a fost așa. Acum suntem în relații normale.

Atunci, echipa venea de pe locul 14 din Liga 2 spre Liga 3, ce rezultate putea să aibă? Vine cineva și face [minuni]? Dacă de-acolo echipa a ajuns pe locul 8 în Liga 2 atunci sunt rezultate.

Apoi a prins play-off-ul, s-a calificat la baraj, la baraj a câștigat și a promovat și tot așa. Deci sunt rezultate. E raportat la ce suntem. E ca și cum le-am cere [celor de la FCSB] acum de pe locul 10-11 să fie pe locul 1”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Cine ar fi mai potrivit ca președinte la Dinamo?

Andrei Nicolescu %
Ionuț Lupescu %
Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)

Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu) Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
CS Dinamo va primi prin această fuziune:

  • 8% din acțiuni de la Asociația Peluza Cătălin Hîldan (suporterii)
  • 2% de la Red&White (deține 72,8% din acțiuni)
  • 5% prin diluarea acționarului Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, care va fi oficializată în Adunarea Generală a Acționarilor SC Dinamo 1948 SA, în februarie

După aceste modificări, CS Dinamo va ajunge să dețină în total 15% din acțiunile SC Dinamo.

