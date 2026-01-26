„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!” +54 foto
Siyabonga Ngezana, stânga
Superliga

„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 19:54
  • Mihai Stoica (60 de ani) a comentat situația prin care trece Siyabonga Ngezana (28 de ani), jucător aflat într-o continuă scădere de formă.

FCSB a pierdut categoric duminică în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, iar situația din clasament se complică foarte tare pentru campioana României, care riscă să rămână în afara locurilor de play-off.

„Cel mai periculos lucru din Australia” VIDEO. Doi canguri au provocat haos în Turul Down Under » Campionul a căzut: „Mergeam cu 50 km/h”
Citește și
„Cel mai periculos lucru din Australia” VIDEO. Doi canguri au provocat haos în Turul Down Under » Campionul a căzut: „Mergeam cu 50 km/h”
Citește mai mult
„Cel mai periculos lucru din Australia” VIDEO. Doi canguri au provocat haos în Turul Down Under » Campionul a căzut: „Mergeam cu 50 km/h”

Mihai Stoica: „L-am avertizat pe Gigi în vară legat de Ngezana”

Întrebat dacă are vreo explicație pentru prăbușirea lui Ngezana din acest sezon, oficialul a răspuns:

„Nu că am explicație, eu l-am atenționat pe Gigi în vară, în Olanda. Nu mai era el, era alt jucător. A venit schimbat după vacanța de vară.

Eu chiar am insistat ca la meciul ăsta (n.r. - cu CFR Cluj) să nu joace. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme.

Eu rar am întâlnit un fundaș central care în doi ani să nu facă nicio greșeală. Noi n-am primit niciun gol în urma unor erori grave comise de Ngezana.

Dar anul ăsta a fost ceva… Nu știu, parcă și la echipa națională a jucat ceva mai bine”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „Nu a mai existat o situație genul ăsta”

Președintele CA de la FCSB a mai întrebat și despre criza actuală de la echipă, dar și dacă el consideră că aceasta este cea mai dificilă perioadă de până acum:

„Nu cred, sunt sigur! Nu a mai existat o situație de genul ăsta. În 2002 când am venit, am început cu un 0-0 în deplasare, după am pierdut acasă cu Poli Timișoara, dar după câteva etape ne-am redresat.

Acum, sinusoida asta văd că durează. Dăm impresia că revenim, după ne ducem iar în jos. Suntem cel mai bun exemplu pentru Legile lui Murphy. Doar că ele spun așa: ce începe bine, se termină prost și ce începe prost, se termină și mai prost.

Noi am început bine acum, am terminat prost. La Zagreb am început prost, am terminat și mai prost. A fost invers.

Cu certitudine suntem și noi vinovați, și eu sunt vinovat pentru că, într-adevăr, n-am găsit un mijloc de comunicare cu generația asta. Probabil că și diferența de vârsta e mult prea mare și de-asta nu mă fac înțeles. Dar văd că nici antrenorii, care sunt mult mai tineri decât mine, nu reușesc.

Eu vorbesc doar de partea disciplinară, în rest nu vorbesc de partea tactică sau să analizez erorile jucătorilor. Dar asta, într-adevăr, n-am reușit s-o rezolv. E clar că sunt vinovat”.

VIDEO. Golul marcat de Cordea în FCSB - CFR Cluj 1-4

Citește și

„Steaua nu este un proiect artificial” Suporterii roș-albaștrilor, scrisoare către premierul Ilie Bolojan: „Nu cerem bani pentru fotbal” » Cerințele fanilor din Ghencea 
Liga 2
19:18
„Steaua nu este un proiect artificial” Suporterii roș-albaștrilor, scrisoare către premierul Ilie Bolojan: „Nu cerem bani pentru fotbal” » Cerințele fanilor din Ghencea
Citește mai mult
„Steaua nu este un proiect artificial” Suporterii roș-albaștrilor, scrisoare către premierul Ilie Bolojan: „Nu cerem bani pentru fotbal” » Cerințele fanilor din Ghencea 
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
Nationala
18:36
Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
Citește mai mult
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
gigi becali Mihai Stoica fcsb siyabonga ngezana probleme
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share