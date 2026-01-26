Mihai Stoica (60 de ani) a comentat situația prin care trece Siyabonga Ngezana (28 de ani), jucător aflat într-o continuă scădere de formă.

FCSB a pierdut categoric duminică în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, iar situația din clasament se complică foarte tare pentru campioana României, care riscă să rămână în afara locurilor de play-off.

Mihai Stoica: „ L-am avertizat pe Gigi în vară legat de Ngezana”

Întrebat dacă are vreo explicație pentru prăbușirea lui Ngezana din acest sezon, oficialul a răspuns:

„Nu că am explicație, eu l-am atenționat pe Gigi în vară, în Olanda. Nu mai era el, era alt jucător. A venit schimbat după vacanța de vară.

Eu chiar am insistat ca la meciul ăsta (n.r. - cu CFR Cluj) să nu joace. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme.

Eu rar am întâlnit un fundaș central care în doi ani să nu facă nicio greșeală. Noi n-am primit niciun gol în urma unor erori grave comise de Ngezana.

Dar anul ăsta a fost ceva… Nu știu, parcă și la echipa națională a jucat ceva mai bine”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Nu a mai existat o situație genul ăsta”

Președintele CA de la FCSB a mai întrebat și despre criza actuală de la echipă, dar și dacă el consideră că aceasta este cea mai dificilă perioadă de până acum:

„Nu cred, sunt sigur! Nu a mai existat o situație de genul ăsta. În 2002 când am venit, am început cu un 0-0 în deplasare, după am pierdut acasă cu Poli Timișoara, dar după câteva etape ne-am redresat.

Acum, sinusoida asta văd că durează. Dăm impresia că revenim, după ne ducem iar în jos. Suntem cel mai bun exemplu pentru Legile lui Murphy. Doar că ele spun așa: ce începe bine, se termină prost și ce începe prost, se termină și mai prost.

Noi am început bine acum, am terminat prost. La Zagreb am început prost, am terminat și mai prost. A fost invers.

Cu certitudine suntem și noi vinovați, și eu sunt vinovat pentru că, într-adevăr, n-am găsit un mijloc de comunicare cu generația asta. Probabil că și diferența de vârsta e mult prea mare și de-asta nu mă fac înțeles. Dar văd că nici antrenorii, care sunt mult mai tineri decât mine, nu reușesc.

Eu vorbesc doar de partea disciplinară, în rest nu vorbesc de partea tactică sau să analizez erorile jucătorilor. Dar asta, într-adevăr, n-am reușit s-o rezolv. E clar că sunt vinovat”.

