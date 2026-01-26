Continuă lucrările de demolare ale vechiului stadion Dinamo, care va face loc noii arene de 117 milioane de euro

O parte importantă din zona tribunei a doua, care cuprinde și vestiarele, a fost complet demolată, iar molozul a fost depozitat momentan pe partea de gazon dinspre tabelă.

Au fost scoase și toate scaunele de la tribuna zero, singurele din arenă care mai pot fi eventual recondiționate și refolosite, deoarece au fost montate mai recent față de restul stadionului.

VIDEO Cum arată acum lucrările la stadionul Dinamo

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

