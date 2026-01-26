Cum arată șantierul Dinamo  A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil” +8 foto
Continuă lucrările de demolare ale vechiului stadion Dinamo, care va face loc noii arene de 117 milioane de euro
Superliga

Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 19:11
  • Continuă lucrările de demolare ale vechiului stadion Dinamo, care va face loc noii arene de 117 milioane de euro

O parte importantă din zona tribunei a doua, care cuprinde și vestiarele, a fost complet demolată, iar molozul a fost depozitat momentan pe partea de gazon dinspre tabelă.

Negocieri cu Stoinov Dinamo  vrea să mărească clauza de reziliere a fundașului » Cum decurg discuțiile
Citește și
Negocieri cu Stoinov Dinamo vrea să mărească clauza de reziliere a fundașului » Cum decurg discuțiile
Citește mai mult
Negocieri cu Stoinov Dinamo  vrea să mărească clauza de reziliere a fundașului » Cum decurg discuțiile

Au fost scoase și toate scaunele de la tribuna zero, singurele din arenă care mai pot fi eventual recondiționate și refolosite, deoarece au fost montate mai recent față de restul stadionului.

VIDEO Cum arată acum lucrările la stadionul Dinamo

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Acord între Cîrjan și Dinamo „Câinii” au bătut palma în privința prelungirii contractului. Pe ce perioadă e înțelegerea
Superliga
18:28
Acord între Cîrjan și Dinamo „Câinii” au bătut palma în privința prelungirii contractului. Pe ce perioadă e înțelegerea
Citește mai mult
Acord între Cîrjan și Dinamo „Câinii” au bătut palma în privința prelungirii contractului. Pe ce perioadă e înțelegerea
Intră un portar de 18 ani! FCSB schimbă strategia și va acoperi regula U21 cu un jucător care n-are niciun minut la seniori » E fiul unui fost fotbalist de națională
Superliga
17:51
Intră un portar de 18 ani! FCSB schimbă strategia și va acoperi regula U21 cu un jucător care n-are niciun minut la seniori » E fiul unui fost fotbalist de națională
Citește mai mult
Intră un portar de 18 ani! FCSB schimbă strategia și va acoperi regula U21 cu un jucător care n-are niciun minut la seniori » E fiul unui fost fotbalist de națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Stefan Cel Mare constructie stadion dinamo demolare santier
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share