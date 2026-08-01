Ciclistul Primoz Roglic (36 de ani) a dezvăluit că a fost lovit de o mașină în urmă cu câteva zile, în timp ce se antrena în Austria.

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Roglic urma să concureze sâmbătă în Clasica San Sebastian, iar săptămâna viitoare ar fi trebuit să ia startul în Vuelta a Burgos.

Slovenul a fost obligat să renunțe la ambele, acestea fiind ultimele etape de pregătire pentru La Vuelta, singurul mare tur asupra căruia și-a îndreptat atenția în 2026. N-a participat la Giro d'Italia și Tour de France.

Primoz Roglic, lovit de o mașină

Ciclistul echipei Red Bull-Bora-Hansgrohe nu a suferit leziuni grave, dar a postat pe Instagram o fotografie în care se observă o vânătaie mare la regiunea posterioară a coapsei.

„Am fost lovit de o mașină acum câteva zile… Din păcate, nu voi participa la San Sebastian și la Burgos… Nu e cel mai bun scenariu, dar așa e viața, nu-i așa?

Acum ne concentrăm pe La Vuelta, muncim și sperăm că lucrurile se vor îndrepta!”, a scris Roglic pe Instagram.

Vânătaia lui Primoz Roglic (FOTO: Instagram @primozroglic)

Chiar și în absența lui Roglic, Red Bull-Bora-Hansgrohe are în continuare una dintre cele mai puternice echipe la Clasica San Sebastian, condusă de Remco Evenepoel, de trei ori câștigător al cursei din Țara Bascilor.

28 de zile de cursă a bifat Primoz Roglic în 2026

Participarea lui Roglic în Turul Spaniei rămâne incertă, scrie Mundo Deportivo. Competiția, pe care slovenul a câștigat-o de patru ori (2019, 2020, 2021 și 2024), va avea loc în perioada 22 august - 13 septembrie.

Roglic va părăsi echipa Red Bull la sfârșitul sezonului, după o colaborare de trei ani.

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