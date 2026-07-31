Arbitrul finalei CM 2026 rupe tăcerea Ce spune despre discuția tensionată cu Lionel Messi

Slavko Vincic (46 de ani) , arbitrul care a condus finala CM 2026, Spania - Argentina 1-0, a vorbit despre dialogul pe care l-a avut cu Lionel Messi (39 de ani).

, arbitrul care a condus finala CM 2026, Spania - Argentina 1-0, a vorbit despre dialogul pe care l-a avut cu Lionel Messi (39 de ani). Duelul de pe MetLife Stadium a fost ultimul din cariera „centralului” sloven.

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La doar câteva zile după ce și-a confirmat retragerea, Vincic a fost întrebat despre discuția pe care a avut-o cu Lionel Messi în timpul finalei Cupei Mondiale.

Slavko Vincic, despre dialogul cu Lionel Messi: „ S-a comportat într-un mod sportiv”

Slovenul a ales să nu ofere detalii despre discuția tensionată cu starul Argentinei.

„Voi lăsa acea conversație pe teren. Dar pot spune că Messi s-a comportat sportiv”, a declarat Vincic, citat de marca.com.

O discuție tensionată între Messi și Vincic a avut loc imediat după eliminarea lui Enzo Fernandez din finalul timpului regulamentar.

Jocul era oprit pentru ca Pau Cubarsi să primească îngrijiri medicale. În acel moment, Cucurella s-a apropiat de starul vicecampioanei mondiale și i-a spus ceva, acoperindu-și pentru o clipă gura cu mâna, dar a lăsat-o rapid jos.

La ediția din acest an a fost introdusă posibilitatea eliminării unui jucător care își acoperă gura în timpul unei confruntări cu un adversar, iar Messi a reacționat imediat.

A ridicat brațul și i-a făcut semn arbitrului că gestul adversarului ar trebui sancționat.

Cucurella a fost surprins de reacția argentinienilor. A încercat să-i explice lui Messi ce s-a întâmplat, apoi s-a întors către arbitru. După verificările din camera VAR, „centralul” a considerat că nu s-au schimbat cuvinte jignitoare și, prin urmare, nu a fost necesară acordarea unui cartonaș roșu.

Slavko Vincic: „La început a fost un șoc”

Vincic a fost întrebat și despre sentimentele care l-au încercat când a aflat că va arbitra ultimul act al Campionatului Mondial. Slovenul a fost surprins izbucnind în lacrimi la aflarea vești.

„La început a fost un șoc . Apoi am fost mândru de echipa noastră de arbitraj, care urma să reprezinte Slovenia pe o scenă atât de importantă, la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Am fost, de asemenea, mândru de Federația Slovenă de Fotbal și de comisia arbitrilor.

Știam că este o mare responsabilitate. Trebuia să ne ridicăm la înălțimea acestei încrederi și să ducem meciul la bun sfârșit”, a adăugat Vincic.

Slavko a vorbit și despre utilizarea corectă a sistemului VAR în timpul meciurilor.

„O eroare poate fi corectată prin revizuirea înregistrării. Având în vedere ritmul de joc din fotbalul actual, este imposibil să vezi totul. Nu-mi pot imagina să arbitrez fără ajutorul tehnologiei”, a concluzionat arbitrul finalei Spania - Argentina.

513 meciuri a arbitrat Slavko Vincic de-a lungul carierei: 50 în Champions League, 22 în Europa League, 6 la Campionatele Mondiale și 6 la Campionatele Europene

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