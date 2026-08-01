„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2 +8 foto
Adrian Ropotan, antrenorul echipei Dinamo 2 FOTO Dinamo
Superliga

„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung, Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 09:55
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 09:55
  • Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, i-a vizitat la Spitalul Municipal Câmpulung pe membrii echipei secunde răniți în accidentul rutier în care și-a pierdut viața maseurul Constantin Covaciu (57 de ani).
  • Oficialul dinamovist a oferit și detalii despre starea antrenorului Adrian Ropotan.
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Andrei Nicolescu (50 de ani) a ajuns vineri după-amiază la Spitalul Municipal Câmpulung, unde au fost internați o parte dintre membrii delegației lui Dinamo 2 răniți în accidentul rutier produs în drum spre terenul de antrenament.

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Andrei Nicolescu, despre starea lui Adrian Roptoan: „Are șapte copci“

La ieșirea din spital, oficialul dinamovist a declarat, pentru Muscelul TV, că Adrian Ropotan a fost operat la mână și are șapte copci.

La puțin timp după accident, Dinamo anunțase că antrenorul echipei secunde a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și a rămas internat pentru tratament, însă viața sa nu este în pericol.

Andrei Nicolescu a mers la Spitalul Municipal Câmpulung pentru a-i vizita pe răniții implicați în accidentul echipei Dinamo 2 (captură Muscel TV)
Andrei Nicolescu a mers la Spitalul Municipal Câmpulung pentru a-i vizita pe răniții implicați în accidentul echipei Dinamo 2 (captură Muscel TV)

Galerie foto (8 imagini)

Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Imagini de la locul accidentului (captură Muscel TV) Andrei Nicolescu a mers la Spitalul Municipal Câmpulung pentru a-i vizita pe răniții implicați în accidentul echipei Dinamo 2 (captură Muscel TV)
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Microbuzul echipei Dinamo 2, implicat într-un grav accident rutier

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de vineri, 31 iulie, în timpul cantonamentului de la Câmpulung Muscel.

Microbuzul care transporta echipa spre antrenament a părăsit carosabilul a rupt un gard și s-a izbit de un copac.

În urma impactului, maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața, iar alte 12 persoane au fost rănite: șase membri ai staff-ului, cu vârste între 27 și 58 de ani, și șase jucători cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani.

IPJ Argeș, prima ipoteză privind cauza accidentului: neadaptarea vitezei într-o curbă ușoară

IPJ Argeș a transmis vineri seară un comunicat actualizat, în care avansează prima ipoteză privind producerea accidentului.

Potrivit polițiștilor, șoferul microbuzului, un bărbat de 83 de ani din Câmpulung, ar fi părăsit carosabilul, posibil pe fondul neadaptării vitezei într-o curbă ușoară la stânga, pe un drum cu înclinație accentuată, izbindu-se de un copac. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în continuare investigate.

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind în stare de inconștiență după impact.

Polițiștii i-au recoltat probe biologice de sânge, iar ulterior acesta a fost transferat la un spital din București.

ITM Argeș verifică dacă șoferul avea atestat pentru transport de călători

IPJ Argeș precizează că la cercetarea accidentului au participat și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș, precum și ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Microbuzul era închiriat de Dinamo de la firma de transport local Alindo Impex SRL, controlată de omul de afaceri Dumitru Colonescu, iar inspectorii ITM verifică dacă șoferul de 83 de ani avea atestat pentru transport de călători.

Dosarul penal este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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