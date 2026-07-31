Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre erorile lui Ștefan Târnovanu (26 de ani) și despre planul echipei sale pentru restul sezonului.

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Gigi Becali a anunțat că Târnovanu nu va mai fi titular la FCSB după meciurile dezastruoase cu Auda, 2-3 la București și 1-4 în Letonia, Matei Popa (19 ani) urmând să revină între buturi.

MM Stoica a anunțat ce urmează după ce Târnovanu a fost scos de patron din primul „11”: „De ce să nu facem asta?”

MM Stoica a vorbit despre decizia patronului și a dezvăluit că echipa sa e gata să joace în Liga 1 chiar și cu 4 jucători U21: Matei Popa, Ricardo Pădurariu, Mihai Toma și Alexandru Stoian.

„Avem o problemă din moment ce patronul a decis ca Târnovanu să nu mai apere. Dar sub nicio formă nu mai aducem un portar. Matei Popa a apărat anul trecut 16 meciuri și nimeni nu reține vreo greșeală. Putem juca și cu 4 jucători U21, nu contează. Pe noi ne interesează să aliniem cel mai bun prim «11».

E posibil să jucăm cu 4. Stoian arată foarte bine, Toma a arătat excepțional cu Csikszereda, Pădurariu cred că era titular și dacă n-ar fi under. De ce să nu începem cu 3-4 jucători U21? Avem jucători tineri buni, s-ar putea să fie peste concurenții lor pe post”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cum ar arăta FCSB cu toți cei 4 jucători U21 remarcați de MM titulari în următoarele meciuri: M. POPA - Labonne, Dawa, Duarte, PĂDURARIU - M. TOMA, Fl. Tănase, Radunovic - Boutoutaou, AL. STOIAN, O. Popescu

„Greșeala lui Târnovanu nu poate fi scoasă din context”

Oficialul „roș-albaștrilor” a trecut în revistă și gafele majore care l-au enervat pe patronul FCSB, adunate de-a lungul ultimului an.

„Hai să vă spun. Greșeala lui Târnovanu nu poate fi scoasă din context. Contextul e mare la Ștefan Târnovanu. El a făcut acum doi ani un sezon de excepție. Și în cupele europene a fost de excepție. Nu știu dacă a căzut în vreo cursă la declarații. Până la urmă, oamenii pot să te întrebe orice, important e ce răspunzi tu. În momentul în care a început să vorbească de plecare, că vrea să plece, deja lumea a început să se uite altfel la el.

Anul trecut a fost meciul ăla cu cântec, cu eliminarea lui cu Farul. Pe Găman l-a lovit o sensibilitatea turbată și l-a eliminat pentru că a vorbit fără să-l înjure pe el. A înjurat, în fine. A fost o problemă. Noi dacă băteam în meciul ăla și era 1-0, înainte de penalty-ul inventat de Găman, eram pe primul loc. Nu contează, am început să ne ducem în cap.

A urmat meciul de la Basel, unde n-a arătat bine chestia aia cu eliminarea. A venit apoi meciul cu Petrolul, cu devierea aia. OK, se văd erorile. Știm foarte bine că la portari se văd. A venit meciul cu CFR, 4-1, în care au fost niște greșeli mari de tot. Cam ăsta a fost contextul.

Acum, în meciul tur a avut două erori. Că s-au adăugat șirului de erori comise de colegii lui e altceva, dar rămâne ultima eroare. Acum, eu consider că n-a greșit, dar nici nu poți să spui că numai meciul ăsta contează”.

Meciurile invocate de MM Stoica:

MM crede că Târnovanu e influențat

Stoica pune evoluțiile lui Târnovanu pe seama informațiilor despre interesul cluburilor din Europa pentru un eventual transfer, deși FCSB nu a primit oferte.

„Vreau să spun doar atât. Probabil sunt mulți foarte amabili care vor să furnizeze informații. Eu pot să bag mâna în foc că problemele pe care le-a avut el la un moment dat, care erau niște copilării, că juca la jocuri, sunt de domeniul trecutului. E căsătorit, știu în ce a investit, în locuință, este extraordinar de cuminte.

Că poate citește în ziare că se interesează nu știu ce echipă, ba una, ba alta, ba Udinese, ba Beșiktaș, Panathinaikos. Nici nu mai știu, au apărut atât de mult. Eu le-am spus însă tuturor că oferta este când există o scrisoare de intenție, măcar să primim un mail sau un mesaj pe WhatsApp, dar să primim ceva. Dacă vorbim doar de dragul de a fi… Dar jucătorii își pot pierde ușor concentrarea. Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că țin la el”, a încheiat MM Stoica.

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