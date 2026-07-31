Planul FCSB MM Stoica a anunțat ce urmează după ce Târnovanu a fost scos de patron din primul „11”: „De ce să nu facem asta?”
Superliga

Planul FCSB MM Stoica a anunțat ce urmează după ce Târnovanu a fost scos de patron din primul „11”: „De ce să nu facem asta?”

alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 22:29
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 22:29
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre erorile lui Ștefan Târnovanu (26 de ani) și despre planul echipei sale pentru restul sezonului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gigi Becali a anunțat că Târnovanu nu va mai fi titular la FCSB după meciurile dezastruoase cu Auda, 2-3 la București și 1-4 în Letonia, Matei Popa (19 ani) urmând să revină între buturi.

„Și copiii de mingi ne băteau” Mihai Stoica, discurs exploziv la adresa arbitrilor după eșecul FCSB-ului cu Auda: „Îmi vine să strig la cer”
Citește și
„Și copiii de mingi ne băteau” Mihai Stoica, discurs exploziv la adresa arbitrilor după eșecul FCSB-ului cu Auda: „Îmi vine să strig la cer”
Citește mai mult
„Și copiii de mingi ne băteau” Mihai Stoica, discurs exploziv la adresa arbitrilor după eșecul FCSB-ului cu Auda: „Îmi vine să strig la cer”

MM Stoica a anunțat ce urmează după ce Târnovanu a fost scos de patron din primul „11”: „De ce să nu facem asta?”

MM Stoica a vorbit despre decizia patronului și a dezvăluit că echipa sa e gata să joace în Liga 1 chiar și cu 4 jucători U21: Matei Popa, Ricardo Pădurariu, Mihai Toma și Alexandru Stoian.

„Avem o problemă din moment ce patronul a decis ca Târnovanu să nu mai apere. Dar sub nicio formă nu mai aducem un portar. Matei Popa a apărat anul trecut 16 meciuri și nimeni nu reține vreo greșeală. Putem juca și cu 4 jucători U21, nu contează. Pe noi ne interesează să aliniem cel mai bun prim «11».

E posibil să jucăm cu 4. Stoian arată foarte bine, Toma a arătat excepțional cu Csikszereda, Pădurariu cred că era titular și dacă n-ar fi under. De ce să nu începem cu 3-4 jucători U21? Avem jucători tineri buni, s-ar putea să fie peste concurenții lor pe post”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

  • Cum ar arăta FCSB cu toți cei 4 jucători U21 remarcați de MM titulari în următoarele meciuri: M. POPA - Labonne, Dawa, Duarte, PĂDURARIU - M. TOMA, Fl. Tănase, Radunovic - Boutoutaou, AL. STOIAN, O. Popescu

„Greșeala lui Târnovanu nu poate fi scoasă din context”

Oficialul „roș-albaștrilor” a trecut în revistă și gafele majore care l-au enervat pe patronul FCSB, adunate de-a lungul ultimului an.

„Hai să vă spun. Greșeala lui Târnovanu nu poate fi scoasă din context. Contextul e mare la Ștefan Târnovanu. El a făcut acum doi ani un sezon de excepție. Și în cupele europene a fost de excepție. Nu știu dacă a căzut în vreo cursă la declarații. Până la urmă, oamenii pot să te întrebe orice, important e ce răspunzi tu. În momentul în care a început să vorbească de plecare, că vrea să plece, deja lumea a început să se uite altfel la el.

Anul trecut a fost meciul ăla cu cântec, cu eliminarea lui cu Farul. Pe Găman l-a lovit o sensibilitatea turbată și l-a eliminat pentru că a vorbit fără să-l înjure pe el. A înjurat, în fine. A fost o problemă. Noi dacă băteam în meciul ăla și era 1-0, înainte de penalty-ul inventat de Găman, eram pe primul loc. Nu contează, am început să ne ducem în cap.

A urmat meciul de la Basel, unde n-a arătat bine chestia aia cu eliminarea. A venit apoi meciul cu Petrolul, cu devierea aia. OK, se văd erorile. Știm foarte bine că la portari se văd. A venit meciul cu CFR, 4-1, în care au fost niște greșeli mari de tot. Cam ăsta a fost contextul.

Acum, în meciul tur a avut două erori. Că s-au adăugat șirului de erori comise de colegii lui e altceva, dar rămâne ultima eroare. Acum, eu consider că n-a greșit, dar nici nu poți să spui că numai meciul ăsta contează”.

Meciurile invocate de MM Stoica:

MM crede că Târnovanu e influențat

Stoica pune evoluțiile lui Târnovanu pe seama informațiilor despre interesul cluburilor din Europa pentru un eventual transfer, deși FCSB nu a primit oferte.

„Vreau să spun doar atât. Probabil sunt mulți foarte amabili care vor să furnizeze informații. Eu pot să bag mâna în foc că problemele pe care le-a avut el la un moment dat, care erau niște copilării, că juca la jocuri, sunt de domeniul trecutului. E căsătorit, știu în ce a investit, în locuință, este extraordinar de cuminte.

Că poate citește în ziare că se interesează nu știu ce echipă, ba una, ba alta, ba Udinese, ba Beșiktaș, Panathinaikos. Nici nu mai știu, au apărut atât de mult. Eu le-am spus însă tuturor că oferta este când există o scrisoare de intenție, măcar să primim un mail sau un mesaj pe WhatsApp, dar să primim ceva. Dacă vorbim doar de dragul de a fi… Dar jucătorii își pot pierde ușor concentrarea. Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că țin la el”, a încheiat MM Stoica.

Citește și

FCSB, lângă Dukagjini, Marsaxlokk și Penybont! Situație șocantă pentru clubul lui Gigi Becali după eliminarea din Conference League, 3-7 la general cu Auda
Conference League
16:16
FCSB, lângă Dukagjini, Marsaxlokk și Penybont! Situație șocantă pentru clubul lui Gigi Becali după eliminarea din Conference League, 3-7 la general cu Auda
Citește mai mult
FCSB, lângă Dukagjini, Marsaxlokk și Penybont! Situație șocantă pentru clubul lui Gigi Becali după eliminarea din Conference League, 3-7 la general cu Auda
„Situația nu mai poate continua!” Peluza Nord, mesaj furios după rușinea trăită de FCSB: „Așteptăm decizii ferme, nu scuze”
Conference League
15:23
„Situația nu mai poate continua!” Peluza Nord, mesaj furios după rușinea trăită de FCSB: „Așteptăm decizii ferme, nu scuze”
Citește mai mult
„Situația nu mai poate continua!” Peluza Nord, mesaj furios după rușinea trăită de FCSB: „Așteptăm decizii ferme, nu scuze”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Mihai Stoica gafe fcsb stefan tarnovanu AUDA
Știrile zilei din sport
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Diverse
09:03
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Citește mai mult
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Campionatul Mondial
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Citește mai mult
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Ciclism
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Citește mai mult
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Superliga
09:55
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung, Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Citește mai mult
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Stranieri
10:01
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Citește mai mult
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Diverse
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Citește mai mult
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Campionate
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Citește mai mult
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
B365
30.07
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
Citește mai mult
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 31 rapid 14 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share