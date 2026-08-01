Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Vinicius Junior. Fotomontaj realizat cu Inteligența Artificială/GOLAZO.ro
Campionate

Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 11:26
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 11:26
  • Vinicius Junior (26 de ani), extrema lui Real Madrid, ar fi ajuns la un acord cu Arsenal cu privire la contractul pe care ar urma să-l semneze.
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Agenția Roc Nation, care îl reprezintă pe brazilian, ar urma să înceapă negocierile cu Real Madrid, având pregătită o ofertă semnificativă din partea campioanei Angliei.

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Vinicius s-ar fi înțeles cu Arsenal

Informația a fost publicată inițial de contul Hand of Arsenal și preluată ulterior de presa britanică, printre care și The Sun.

„Arsenal a ajuns la un acord de principiu asupra condițiilor personale cu Vinicius Junior.

Roc Nation va intra în negocierile cu Real Madrid cu o ofertă uriașă din partea campioanei Angliei”, a transmis contul respectiv.

Arsenal caută să își întărească flancul stâng al atacului, iar Vinicius reprezintă una dintre cele mai spectaculoase variante analizate.

Un asemenea transfer ar presupune însă atât o sumă foarte mare plătită lui Real Madrid, cât și un salariu care ar putea modifica ierarhia financiară din lotul londonezilor.

12 milioane de euro net pe an
câștigă Vinicius Junior la Real Madrid. Cu bonusurile estimate la 6 milioane de euro, venitul său total poate ajunge la 18 milioane de euro net anual, conform capology.com

Cele mai mari salarii anuale încasate de jucătorii lui Arsenal

  • Bukayo Saka – 12,5 milioane de euro pe an
  • Gabriel Jesus – 11 milioane de euro pe an
  • Kai Havertz – 11 milioane de euro pe an
  • Martin Odegaard – 10 milioane de euro pe an
  • Declan Rice – 10 milioane de euro pe an

Situația este complicată de poziția clubului spaniol. Real Madrid nu intenționează să îl cedeze pe Vinicius în această vară, conducerea spaniolilor fiind convinsă că brazilianul va semna o nouă înțelegere.

Actualul contract al lui Vinicius este valabil până la 30 iunie 2027.

Sezonul trecut, Vinicius Junior a jucat 53 de meciuri pentru Real Madrid în toate competițiile, a marcat 22 goluri și a oferit 14 pase decisive.

116 milioane de euro
este cea mai mare sumă plătită de Arsenal pentru un transfer, în cazul lui Declan Rice, adus în sezonul 2023-2024. Vinicius Junior este cotat la 140 de milioane de euro, conform Transfermarkt

Vinicius vrea un salariu uriaș la Real Madrid

Presa din Spania susține că negocierile privind prelungirea contractului brazilianului se desfășoară de câteva luni bune, fără succes. Deși relațiile dintre club și Vinicius rămân pozitive, cele două părți nu au ajuns încă la un acord final.

Principalul obstacol rămâne de natură financiară. Vinicius solicită un salariu net de aproape 30 de milioane de euro pe sezon, asemănător cu cel încasat de Kylian Mbappe, propunere cu care Real Madrid nu a fost de acord până în momentul de față.

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