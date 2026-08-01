„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”

Titi Aur (62 de ani), fost campion național de raliuri și expert în conducere defensivă, consideră că vârsta înaintată a șoferului nu ar trebui să fie considerată cauza principală a accidentului în care a fost implicat microbuzul echipei Dinamo 2.

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Tragedia s-a produs vineri dimineață, la Câmpulung Muscel. Microbuzul care transporta jucătorii și membrii staff-ului echipei secunde a lui Dinamo a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac.

În urma impactului, Constantin Covaciu, maseurul formației, și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite.

Verdictul lui Titi Aur după accidentul echipei Dinamo 2: „Nu vârsta este problema”

La volan se afla un bărbat în vârstă de 83 de ani. Acestuia i s-ar fi făcut rău înaintea impactului, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

„Eu nu am fost niciodată adeptul limitării sau interdicției din cauza vârstei, pentru că sunt persoane la 20, 30, 40 de ani care nu văd, nu aud sau nu au reflexe bune și sunt persoane la 80, la 90 de ani care pot conduce în condiții foarte bune.

În schimb, am susținut dintotdeauna că fișa și verificarea medicală ar trebui făcute responsabil, cât mai corect.

Ar trebui implicați și medicii de familie în tot ce înseamnă procesul de siguranță rutieră, fiindcă ei știu, ei au fișa pacientului, ei știu dacă pacientul are sau nu probleme”, a spus Titi Aur, conform gsp.ro.

Pentru a-și susține punctul de vedere, expertul a oferit exemplul fostului pilot polonez Sobiesław Zasada, care a participat la Raliul Safari din Kenya la vârsta de 91 de ani.

„Am și un exemplu. Un campion european polonez, la 91 de ani, a participat acum câțiva ani la o etapă de Campionat Mondial de Raliu în Africa, ba chiar cu rezultate foarte bune.

Ceea ce demonstrează că nu vârsta este neapărat elementul care te poate face să nu mai fii apt.

Într-adevăr, de la 50, de la 60, 70 de ani, ar trebui intensificate controalele radicale. Ar trebui ca verificarea medicală în sine, dar și urmărirea făcută de un generalist, ar trebui făcută corect, coerent, pentru a evita astfel de situații”, a mai spus expertul în conducere defensivă

Nu în ultimul rând, asta ar trebui să facă și cei care comandă un astfel de transport. Ar trebui să fie atât de educați, atât de conștienți încât să pună întrebarea: «Alo, nenea șoferul ăsta, chiar dacă are 30, 50 sau 80 de ani, are actele în regulă? Are fișa medicală?» Titi Aur, fost campion național de raliuri și expert în conducere defensivă

Titi Aur: „Avem o problemă de sistem”

Titi Aur crede că tragedia de la Câmpulung Muscel trebuie să readucă în discuție modul în care este gestionată siguranța rutieră în România.

„Aici avem o problemă de sistem! Tot ce înseamnă sistemul politic, indiferent de culoarea politică, de cei care au candidat pentru Parlament, pentru Guvern, pentru președinție, absolut nu a fost și nu este interesat de siguranța rutieră.

Dacă aveți curiozitatea să vă uitați în toate programele partidelor de la alegerile din 2024 sau în programele celor care au vrut să devină președinți, o să vedeți că niciunul nu a pus acest capitol.

Toată lumea spune că se va ocupa de vize, de salarii, de salarii, de pensii, de războaie, de energie, că ne va fi bine dacă ajunge la putere, dar nimeni nu pune în programul de guvernare siguranța auto. Siguranța rutieră nu există pentru sistemul politic.

Neexistând, nu se face nimic coerent. Siguranța rutieră e o orchestră fără dirijor, nimeni nu dirijează acest lucru. Toată lumea se uită către Poliția Rutieră, să facă ei ceva.

Titi Aur, acuzații grave: „Se vând atestate profesionale și vize medicale pe șpagă”

Acesta a criticat și modul în care sunt eliberate unele atestate profesionale și avize medicale

„Există o entitate la Ministerul Transporturilor numită Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră, dar care, practic, nu funcționează deloc de foarte mulți ani. Nu se întâmplă nimic coerent.

În schimb, se întâmplă șmecherii, vezi cutiile cu pantofi pline cu bani… Se vând atestate profesionale. Cine beneficiază de ele? Șoferii care nu pot să ia atestatul corect. Dau șpagă ca să ia atestatul. Ce fac ei după? Se urcă și conduc TIR-ul, conduc microbuzul… Iar când se întâmplă accidentul, nimeni nu răspunde.

Adevărații autori morali sunt acolo, la cei care vând atestate profesionale, la cei care acordă vize medicală pe șpagă și mai sunt încă locuri în care se face asta!

Până când nu vom reuși să dirijăm siguranța rutieră, vom tot asista la astfel de tragedii și ne vom trimite copiii în tabără sau la sport cu un șofer care nu este apt, nu a fost verificat și care face infarct, fără să fi fost vreodată pregătit din punct de vedere al anticipării”, a mai spus Titi Aur.

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