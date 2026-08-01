- Darius Olaru (28 de ani), mijlocașul lui Union Saint-Gilloise, a cucerit Supercupa Belgiei chiar la primul său meci oficial pentru noua echipă.
Vineri, Union Saint-Gilloise a câștigat Supercupa Belgiei după ce a învins-o pe Club Brugge la loviturile de departajare, scor 5-4.
La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 1-1. Nicolo Tresoldi a deschis scorul în minutul 49, iar Kevin Mac Allister a egalat în minutul 77.
Darius Olaru a câștigat Supercupa Belgiei alături de Union Saint-Gilloise
Transferat în această vară de la FCSB pentru trei milioane de euro, Olaru a fost titularizat în spatele celor doi atacanți. Românul a ieșit în minutul 70, când a fost înlocuit cu Besfort Zeneli, înainte ca echipa sa să egaleze.
Presa belgiană, critică la adresa lui Olaru: „Destul de discret”
Publicația Walfoot i-a acordat nota 5 și a remarcat că internaționalul român a fost ținut sub control de Hugo Vetlesen.
„Destul de discret, ținut în frâu de Hugo Vetlesen. S-a remarcat chiar înaintea înlocuirii, printr-un șut dintr-un unghi închis, respins de Sommer”, au scris belgienii.
Și publicația 7sur7 l-a caracterizat pe fostul căpitan al FCSB drept „invizibil”.
„Foarte tăcut și împotriva lui Lille, săptămâna trecută, Olaru a fost invizibil în spatele celor doi atacanți. Perechea Florucz-Fuseini nu a reușit nici ea să impresioneze”, au notat belgienii.
În ciuda debutului dificil, Olaru și-a trecut în palmares primul trofeu cucerit în afara României.
Mijlocașul a semnat cu Union Saint-Gilloise după șase ani și jumătate petrecuți la FCSB.
În tricoul roș-albastru a adunat 257 de partide, 63 de goluri și 41 de pase decisive, câștigând două titluri, Cupa României și două Supercupe.