Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Darius Olaru a câțtigat Cupa Belgiei. Foto: Imago
Stranieri

Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 10:01
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 11:32
  • Darius Olaru (28 de ani), mijlocașul lui Union Saint-Gilloise, a cucerit Supercupa Belgiei chiar la primul său meci oficial pentru noua echipă.
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Vineri, Union Saint-Gilloise a câștigat Supercupa Belgiei după ce a învins-o pe Club Brugge la loviturile de departajare, scor 5-4.

La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 1-1. Nicolo Tresoldi a deschis scorul în minutul 49, iar Kevin Mac Allister a egalat în minutul 77.

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Darius Olaru a câștigat Supercupa Belgiei alături de Union Saint-Gilloise

Transferat în această vară de la FCSB pentru trei milioane de euro, Olaru a fost titularizat în spatele celor doi atacanți. Românul a ieșit în minutul 70, când a fost înlocuit cu Besfort Zeneli, înainte ca echipa sa să egaleze.

Darius Olaru și Raul Florucz. Foto: Instagram, @dariusolaru98_ Darius Olaru și Raul Florucz. Foto: Instagram, @dariusolaru98_
Darius Olaru și Raul Florucz. Foto: Instagram, @dariusolaru98_

Presa belgiană, critică la adresa lui Olaru: „Destul de discret”

Publicația Walfoot i-a acordat nota 5 și a remarcat că internaționalul român a fost ținut sub control de Hugo Vetlesen.

„Destul de discret, ținut în frâu de Hugo Vetlesen. S-a remarcat chiar înaintea înlocuirii, printr-un șut dintr-un unghi închis, respins de Sommer”, au scris belgienii.

Și publicația 7sur7 l-a caracterizat pe fostul căpitan al FCSB drept „invizibil”.

„Foarte tăcut și împotriva lui Lille, săptămâna trecută, Olaru a fost invizibil în spatele celor doi atacanți. Perechea Florucz-Fuseini nu a reușit nici ea să impresioneze”, au notat belgienii.

29 de atingeri
a avut Darius Olaru. Conform SofaScore, românul a finalizat 9 din 17 pase, a creat două ocazii și a pierdut posesia de 14 ori

În ciuda debutului dificil, Olaru și-a trecut în palmares primul trofeu cucerit în afara României.

Mijlocașul a semnat cu Union Saint-Gilloise după șase ani și jumătate petrecuți la FCSB.

În tricoul roș-albastru a adunat 257 de partide, 63 de goluri și 41 de pase decisive, câștigând două titluri, Cupa României și două Supercupe.

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