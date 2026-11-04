PSG, istorie în Liga Campionilor! Performanță fără precedent în victoria cu Villarreal » A doborât un record deținut de Real Madrid +34 foto
PSG. Foto: Imago
Liga Campionilor

PSG, istorie în Liga Campionilor! Performanță fără precedent în victoria cu Villarreal » A doborât un record deținut de Real Madrid

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 09:39
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 09:39
  • Paris Saint-Germain a reușit o performanță istorică în Liga Campionilor, în meciul câștigat marți seară, scor 6-0, pe terenul lui Villarreal, în etapa #4 a fazei principale.
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Campioana Europei a stabilit un nou record al competiției, depășind o performanță care îi aparținea lui Real Madrid din 2011.

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PSG a doborât un record vechi de 15 ani în Liga Campionilor

PSG a devenit prima echipă din istoria Ligii Campionilor care a marcat patru goluri în doar 16 minute și două secunde de la startul unui meci, potrivit statisticienilor de la Opta.

Parizienii au început în forță partida de pe Estadio de la Cerámica.

Joao Neves a deschis scorul în minutul 9, iar Desire Doue a majorat avantajul oaspeților trei minute mai târziu. În minutul 13, Senny Mayulu a înscris pentru 3-0.

Fabian Ruiz a completat seria în minutul 17, când a dus scorul la 4-0. În momentul golului, cronometrul indica exact 16 minute și două secunde de la începutul partidei.

Golul marcat de Fabián Ruiz în meciul Villarreal - PSG. Foto: captură Prima Sport
Golul marcat de Fabián Ruiz în meciul Villarreal - PSG. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (34 imagini)

Golul marcat de Fabián Ruiz în meciul Villarreal - PSG. Foto: captură Prima Sport Golul marcat de Fabián Ruiz în meciul Villarreal - PSG. Foto: captură Prima Sport Golul marcat de Fabián Ruiz în meciul Villarreal - PSG. Foto: captură Prima Sport Golul marcat de Fabián Ruiz în meciul Villarreal - PSG. Foto: captură Prima Sport Golul marcat de Fabián Ruiz în meciul Villarreal - PSG. Foto: captură Prima Sport
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Precedentul record îi aparținea lui Real Madrid, care marcase patru goluri în primele 20 de minute ale întâlnirii cu Dinamo Zagreb, câștigată cu 6-2 în noiembrie 2011, în timpul primului mandat al lui Jose Mourinho pe banca madrilenilor, conform en.as.com.

În acea partidă, Karim Benzema, Jose Maria Callejon și Gonzalo Higuaín au marcat în primele nouă minute, iar Mesut Ozil a dus scorul la 4-0 în minutul 20.

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După pauză, echipa antrenată de Luis Enrique și-a continuat demonstrația de forță.

Fabian Ruiz a reușit dubla în minutul 50, iar David Boly, introdus pe parcursul reprizei secunde, a stabilit scorul final, 6-0, în minutul 78.

Pentru Boly, în vârstă de 17 ani și 285 de zile, a fost primul gol la nivel profesionist.

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