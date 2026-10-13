Ce lovitură ar fi! Golgeterul Ligii 2, dorit în străinătate » Clubul din Superliga care poate încasa o sumă importantă
Quadri Taiwo. Foto: Sportpictures
Liga 2

Ce lovitură ar fi! Golgeterul Ligii 2, dorit în străinătate » Clubul din Superliga care poate încasa o sumă importantă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 11:37
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 11:43
  • Quadri Taiwo (20 de ani), atacantul lui U Cluj împrumutat la Popești-Leordeni, este unul dintre cei mai în formă jucători din Liga 2 și ar putea pleca în Austria încă din această iarnă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ultima prestație a fost una spectaculoasă, Taiwo reușind un hat-trick în victoria cu Metaloglobus, scor 3-0.

Chivu a transformat San Siro în Bernabeu Corespondență din Italia. „Interul lui Cristian Chivu plutește deasupra tuturor”
Citește și
Chivu a transformat San Siro în Bernabeu Corespondență din Italia. „Interul lui Cristian Chivu plutește deasupra tuturor”
Citește mai mult
Chivu a transformat San Siro în Bernabeu Corespondență din Italia. „Interul lui Cristian Chivu plutește deasupra tuturor”

U Cluj poate încasa 1,8 milioane de euro pentru Quadri Taiwo

Evoluțiile sale au atras interes din Austria, iar Grazer AK ar pregăti o ofertă de 1,8 milioane de euro pentru transferul său în ianuarie 2027, conform gsp.ro.

Taiwo aparține de U Cluj, club care l-a cumpărat în octombrie 2025 de la Jimmy Football Academy pentru aproximativ 150.000 de euro.

Clubul austriac interesat de atacant ocupă locul 7 după opt etape și a marcat doar șase goluri în campionat.

1,65 milioane de euro
ar fi profitul lui U Cluj dacă oferta de 1,8 milioane s-ar concretiza, de 11 ori mai mare decât suma de 150.000 de euro plătită pentru transferul lui Taiwo

Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a confirmat că există interes din străinătate, dar spune că formația nu a primit încă o ofertă oficială:

„Nu am primit încă nicio ofertă concretă pentru Taiwo, dar este adevărat că o echipă din Occident se interesează deja de serviciile sale.

Urmărim cu atenție evoluțiile lui din liga secundă, ne bucurăm pentru progresul arătat, dar nu ne-am făcut, deocamdată, o anumită strategie de viitor asupra jucătorului”.

Taiwo, de neoprit în Liga 2

Taiwo a marcat în șapte dintre primele nouă meciuri de campionat și a reușit deja două hat-trick-uri în acest sezon.

Pe lângă cele trei goluri cu Metaloglobus, nigerianul mai înscrisese de trei ori și în victoria cu CSM Reșița, scor 4-1.

Deși este jucătorul lui U Cluj, Taiwo a bifat până acum doar două partide oficiale pentru formația ardeleană.

22 de goluri
a marcat Popești-Leordeni în primele nouă etape, cel mai bun atac din Liga 2

Dacă transferul în Austria nu se va realiza, ardelenii iau în calcul și varianta readucerii sale în lot pentru partea a doua a sezonului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
austria u cluj Grazer AK cs popesti leordeni quadri taiwo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:18
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
18:47
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
19:24
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
18:59
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Top stiri
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Special
13:03
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Citește mai mult
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Diverse
12:52
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Citește mai mult
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
Handbal
12:48
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara
Citește mai mult
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș
B365
02:00
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș
Citește mai mult
FOTO | Baia Grivița, spectaculoasa inovație din București. Avea instalații moderne cu aburi, dușuri, bazine și lumină electrică și a fost ultima baie comunală din oraș

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 12 rapid 17 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share