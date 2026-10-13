Ce lovitură ar fi! Golgeterul Ligii 2, dorit în străinătate » Clubul din Superliga care poate încasa o sumă importantă

Quadri Taiwo (20 de ani), atacantul lui U Cluj împrumutat la Popești-Leordeni, este unul dintre cei mai în formă jucători din Liga 2 și ar putea pleca în Austria încă din această iarnă.

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Ultima prestație a fost una spectaculoasă, Taiwo reușind un hat-trick în victoria cu Metaloglobus, scor 3-0.

U Cluj poate încasa 1,8 milioane de euro pentru Quadri Taiwo

Evoluțiile sale au atras interes din Austria, iar Grazer AK ar pregăti o ofertă de 1,8 milioane de euro pentru transferul său în ianuarie 2027, conform gsp.ro.

Taiwo aparține de U Cluj, club care l-a cumpărat în octombrie 2025 de la Jimmy Football Academy pentru aproximativ 150.000 de euro.

Clubul austriac interesat de atacant ocupă locul 7 după opt etape și a marcat doar șase goluri în campionat.

1,65 milioane de euro ar fi profitul lui U Cluj dacă oferta de 1,8 milioane s-ar concretiza, de 11 ori mai mare decât suma de 150.000 de euro plătită pentru transferul lui Taiwo

Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a confirmat că există interes din străinătate, dar spune că formația nu a primit încă o ofertă oficială:

„Nu am primit încă nicio ofertă concretă pentru Taiwo, dar este adevărat că o echipă din Occident se interesează deja de serviciile sale.

Urmărim cu atenție evoluțiile lui din liga secundă, ne bucurăm pentru progresul arătat, dar nu ne-am făcut, deocamdată, o anumită strategie de viitor asupra jucătorului”.

Taiwo, de neoprit în Liga 2

Taiwo a marcat în șapte dintre primele nouă meciuri de campionat și a reușit deja două hat-trick-uri în acest sezon.

Pe lângă cele trei goluri cu Metaloglobus, nigerianul mai înscrisese de trei ori și în victoria cu CSM Reșița, scor 4-1.

Deși este jucătorul lui U Cluj, Taiwo a bifat până acum doar două partide oficiale pentru formația ardeleană.

22 de goluri a marcat Popești-Leordeni în primele nouă etape, cel mai bun atac din Liga 2

Dacă transferul în Austria nu se va realiza, ardelenii iau în calcul și varianta readucerii sale în lot pentru partea a doua a sezonului.

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