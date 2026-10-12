Partida dintre Al-Nassr și Neftchi Fargona, din etapa #2 a fazei principale din Liga Campionilor Asiei, a început cu o întârziere de o oră, pe fondul unei alerte de securitate la Riad.

Presa saudită scrie că o rachetă balistică lansată spre Riad ar fi fost interceptată și distrusă.

Partida a început până la urmă, iar Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reușit să marcheze golul 981 în carieră.

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Primul meci de pe teren propriu în Liga Campionilor al echipei lui Cristiano Ronaldo a început abia după o oră întârziere.

Meciul lui Ronaldo din Liga Campionilor, amânat după un atac cu rachetă asupra Riadului!

Partida fusese oricum sub semnul întrebării, după ce sâmbătă avusese loc un atac al rebelilor Houthi la aeroportul „Regele Khalid”, unde 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 309 au fost rănite.

Azi, partida găzduită de Al Nassr la Riad ar fi trebuit să înceapă la ora 21:15, însă jucătorii nu au ieșit pe teren. Conform goal.com, în jurul stadionului Al-Awwal Park au pornit alarmele care îi avertizează pe localnici în situațiile de urgență.

Crainicul i-a asigurat pe fanii din tribune că nu sunt motive să intre în panică sau să evacueze. A insistat că partida se va desfășura în această seară, dar că va fi întârziată.

بعد قدوم الانذار ، مشغل الصوت يطمئن الجماهير الحاضره بعدم الخوف او الخروج خارج الملعب والبقاء في مقاعدهم لان الوضع امان ولله الحمد🇸🇦 حنا بديرة الامن والامان ديرة آل سعود الله يعزهم ولايعز عليهم🤲🏻🇸🇦 #السعوديه_خط_أحمر https://t.co/sNRTn1rxJp — محمد العجلان (@mll9it_) October 12, 2026

Jucătorii au intrat pe teren la 21:57 pentru încălzire, iar partida a început la ora 22:15.

Jurnaliștii de la Arriyadiyah au elucidat misterul sirenelor care au pornit în Riad înainte de meci. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Coaliției a anunțat:

„O rachetă balistică lansată de către teroriștii Houthi către Riad a fost interceptată și distrusă”.

Ronaldo, golul 981

Al Nassr a dominat startul partidei cu Neftchi Fargona. Angelo a deschis scorul în minutul 33, iar diferența a fost majorată după 9 minute de Cristiano Ronaldo.

Mane a pătruns în partea stângă și a trimis un balon în careu. Yahya a pasat excelent cu pieptul în colțul careului mic, de unde starul portughez a reușit să-l trimită în plasă cu un șut din întoarcere.

Ronaldo ajunge astfel la 981 de goluri marcate în meciuri oficiale și mai are nevoie doar de 19 pentru a atinge borna istorică de 1.000 de reușite.

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