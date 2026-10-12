Nebunie pe Cluj Arena!  VIDEO Rapid o învinge dramatic pe U Cluj după  un meci cu 7 goluri și urcă pe locul 2 în Superliga +8 foto
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Superliga

Nebunie pe Cluj Arena! VIDEO Rapid o învinge dramatic pe U Cluj după un meci cu 7 goluri și urcă pe locul 2 în Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 22:59
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 23:42
  • Rapid a învins-o dramatic pe U Cluj cu scorul de 4-3, în ultimul meci al etapei #11 din Superliga.
  • Giuleștenii au urcat pe locul al doilea în Superliga.
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Partida de pe Cluj Arena a început cum nu se poate mai bine pentru U Cluj. Macalou a deschis scorul încă din minutul 2, după ce Ungureanu a respins greșit șutul lui Ștefănescu, iar fotbalistul ivorian a împins mingea în plasă.

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Replica Rapidului a venit în minutul 13, Kamara reușind golul egalizator. Jucătorul lui Daniel Pancu a înscris cu capul, în urma unui corner obținut anterior de Moruțan.

Giuleștenii au continuat atacurile și au dat o nouă lovitură în minutul 24. Stojilkovic a profitat de o greșeală imensă a apărării clujenilor la mijlocul terenului și a intrat în posesia mingii. Atacantul a înaintat și l-a învins pe Lefter cu o scăriță, ducând scorul la 2-1.

Prima repriză s-a încheiat cu avantajul minim al Rapidului, iar imediat după pauză tot echipa lui Daniel Pancu a fost cea care a înscris. Stojilkovic a bifat „dubla” după un șut puternic sub bară, din pasa lui Moruțan.

U Cluj - Rapid FOTO Sportpictures (8).jpg
U Cluj - Rapid FOTO Sportpictures (8).jpg

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U Cluj nu a renunțat și a marcat golul de 2-3 în minutul 54. Drammeh a profitat de pasa greșită a lui Ungureanu și l-a învins pe portarul Rapidului cu o scăriță.

Echipa lui Cristiano Bergodi a continuat să atace poarta adversă și golul de 3-3 a venit în minutul 81. Dorin Codrea a înscris cu capul în urma unui corner și a declanșat nebunia pe Cluj Arena. Gazdele au revenit de la scorul de 1-3.

Deși scorul era 3-3, spectacolul nu s-a încheiat. Ouedraogo a centrat în careu de pe partea stângă, Lefter a respins greșit, iar Onea a împins mingea în plasă după o lovitură de cap. Rapid a câștigat, astfel, cu 4-3 și a plecat cu cele 3 puncte de pe Cluj Arena.

VIDEO cu reușita câștigătoare a lui Onea:

U Cluj - Rapid 3-4

  • Au marcat: Macalou (2), Drammeh (54), Codrea (81) / Kamara (13), Stojilkovic (24, 50), Onea (87)

Final de meci.

Min. 87 - GOL RAPID (3-4). Onea a înscris golul care i-ar putea aduce victoria Rapidului, în urma unei lovituri de cap. Ouedraogo a centrat în careu, Lefter a respins greșit, iar jucătorul giuleștenilor a trimis mingea în plasă.

Min. 81 - GOL U CLUJ (3-3). Codrea a readus egalitatea pe tabelă, după o lovitură de cap. Ungureanu a atins balonul dar nu a putut evita golul.

Min. 77 - O nouă schimbare la U Cluj: iese Marius Ștefănescu și intră Andrei Gheorghiță.

Min. 70 - Macalou i-a pasat lui Mendy, care se afla în interiorul careului advers, iar jucătorul clujenilor a șutat puțin pe lână vinclu.

Min. 65 - Corner pentru U Cluj după ce apărarea Rapidului a deviat șutul lui Ștefănescu.

Min. 57 - Clujenii cer un penalty după ce mingea l-a atins pe mână pe Sinyan, în careu.

Min. 54 - GOL U CLUJ (2-3). Drammeh profită de eroarea imensă comisă de Ungureanu și micșorează diferența de pe tabelă. Portarul Rapidului a pasat direct la un adversar, iar mingea a ajuns la Drammeh, care a marcat în urma unei scărițe.

Min. 50 - GOL RADID (1-3). Moruțan l-a lansat perfect pe Stojilkovic, iar atacantul elvețian l-a învins pe Lefter după un șut puternic sub bară. Moruțan a oferit cea de-a treia pasă decisivă în acest meci.

Min. 49 - U Cluj a obținut un corner după ce Lars Kramer a respins mingea în afara terenului.

Min. 46 - Schimbare la U Cluj. Capradossi a intrat în locul lui Cristea.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză pe Cluj Arena!

Min. 44 - Șutul lui Codrea din lovitură liberă, de la aproximativ 20 de metri, a lovit bara laterală a porții apărate de Ungureanu.

Min. 39 - Gazdele au ratat o ocazie uriașă! Macalou a centrat în careu, iar Mendy a reluat periculos cu capul, dar mingea a trecut puțin peste bara transversală.

Min. 36 - U Cluj încearcă să restabilească egalitatea, dar Rapidul se apără perfect și a pornit spre un contraatac.

Min. 28 - Jocul s-a reluat după câteva minute de așteptare din cauza unor probleme la plasa porții din terenul lui U Cluj.

Min. 24 - GOL RAPID (1-2). Giuleștenii trec în avantaj după ce Stojilkovic a recuperat o minge la mijlocul terenului, a înaintat și l-a învins pe Lefter cu o scăriță.

Min. 22 - Dorin Codrea a primit cartonașul galben după un fault asupra lui Moruțan la mijlocul terenului și va fi suspendat pentru partida din etapa viitoare.

Min. 13 - GOL Rapid (1-1). Kamara a restabilit egalitatea pe tabelă în urma unui corner. Jucătorul giuleștenilor a reluat cu capul chiar de lângă Iulian Cristea și l-a învins pe Lefter.

Min. 12 - Echipa lui Daniel Pancu a obținut un corner după ce șutul lui Moruțan a fost respins în afara terenului de apărarea lui U Cluj.

Min. 6 - Rapid se află în căutarea golului egalizator, dar centrarea lui Dobre a fost prinsă cu ușurință de Dobre.

Min. 2 - GOL U Cluj (1-0). Macalou a deschis scorul pe Arena Națională, după ce Ungureanu a respins greșit șutul lui Ștefănescu.

Min. 1 - A început partida!

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu - Bic, Drammeh - Ştefănescu, Mendy, Macalou - Lukic
  • Rezerve: Michael, Moldovan, Poulolo, Capradossi, Techereş, Chinteş, Pinho, Adams, Stanojev, Gheorghiţă, Nistor, Aliev
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Rapid: Ungureanu - Onea, Sinyan, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruţan, Kamara - Stojilkovic
  • Rezerve: Aioani, Manea, Sălceanu, Ciobotariu, Annan, Bubanja, Şucu, Pop, Jambor, Petrila, Tape, Paşcanu
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Stadion: Cluj Arena
  • Arbitru: Vidican Rareş George, Asistenți: Tunyogi Ferencz, Vornicu Adrian, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu

Cristiano Bergodi: „Se prefigurează un meci frumos”

Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a prefațat duelul cu Rapid:

„Vorbim de un meci foarte important, capul de afiș al acestei etape. Ei au început constant campionatul și au stat întotdeauna acolo sus și noi suntem într-o revenire. Suntem mulțumiți că am stat acolo sus după această victorie mare din derby, cu CFR.

Se prefigurează un meci frumos aici, pe Cluj Arena. Întâlnim una dintre cele mai bune echipe din campionat, iar în acest sezon Rapid se va lupta sigur pentru primele trei locuri. Are o echipă care a câștigat la capitolul agresivitate, odată cu venirea lui Daniel Pancu.

Joacă bine când are mingea și se și apără bine, având cea mai bună defensivă. Noi trebuie să fim foarte concentrați și avem nevoie de un meci perfect. Dacă nu, va fi greu.

Nu putem spune că au un punct slab, sunt o echipă bună la nivel colectiv, au o dinamică foarte bună. Se mișcă foarte bine jucătorii în față și la mijloc și, repet, având și o apărare foarte bună, cea mai bună din campionat, înseamnă că iau greu gol.

Vom vedea ce sistem vor folosi. Am văzut meciul cu Genoa, nu știm ce vor face, dar noi suntem pregătiți în orice moment de orice schimbare de sistem. Ei au jucat foarte bine în acest sistem de joc apropiat de al nostru, 4-2-3-1.

După, dacă schimbă, vom vedea, dar, oricum, Rapid este o echipă care ține un ritm ridicat pe tot parcursul meciului”, a declarat tehnicianul, conform fcucluj.ro.

Daniel Pancu: „Mă aştept la un joc foarte complicat”

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a declarat înainte de meci:

„Suntem în faţa unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care şi-a revenit complet, şi-a recuperat jucătorii. Au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, iar ultima a fost în cel mai important joc pentru ei, derby-ul Clujului.

Mă aştept la un joc foarte complicat. E echipa care a terminat pe locul 2, a jucat finala Cupei în sezonul trecut, şi-a păstrat antrenorul, unul foarte bun.

Au pierdut un jucător important în apărare (n.r - Andrei Coubiş). În rest, sunt mai solizi decât anul trecut, cel puţin de la mijloc în sus”, a declarat Daniel Pancu, conform primasport.ro.

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