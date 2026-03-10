„Am făcut deja o adresă la LPF” Motivul pentru care U Cluj cere reprogramarea derby-ului cu CFR +25 foto
CFR Cluj - U Cluj/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Am făcut deja o adresă la LPF” Motivul pentru care U Cluj cere reprogramarea derby-ului cu CFR

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 23:39
  • Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a anunțat că derby-ul cu CFR ar putea fi reprogramat. Detalii, mai jos.

LPF a efectuat deja mai multe modificări cu privire la programul primei etape din play-off și play-out, însă existe șanse ca varianta actuală să nu fie cea definitivă.

Suspendare record!  Internaționalul român nu va mai putea juca tot anul la echipa de club, după ce a sărit la arbitru
Citește și
Suspendare record! Internaționalul român nu va mai putea juca tot anul la echipa de club, după ce a sărit la arbitru
Citește mai mult
Suspendare record!  Internaționalul român nu va mai putea juca tot anul la echipa de club, după ce a sărit la arbitru

Radu Constantea: „Am făcut deja o adresă la LPF

Programat inițial luni, derby-ul Clujului a fost reprogramat duminică, zi care coincide cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Radu Constantea a anunțat că forțele de ordine vor fi concentrate pe acest eveniment, astfel că nu vor putea asigura măsurile de securitate necesare duelului de pe Cluj Arena.

Oficial „șepcilor roșii” a dezvăluit că a trimis o solicitare la LPF pentru ca meciul să se desfășoare luni.

„Este într-adevăr o problemă ca U - CFR să se joace duminică, pe 15 martie, când este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Am făcut deja o adresă la LPF ca partida să aibă loc pe 16 martie, așa cum a fost pe programarea inițială.

Am discutat cu autoritățile din zonă și ne-au transmis că nu au cum să acopere în siguranță evenimentul.

Așteptăm acum răspunsul LPF, pentru că este o situație delicată, ce trebuie rezolvată”, a declarat președintele lui U Cluj, citat de fanatik.ro.

FOTO. CFR Cluj - U Cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (25 imagini)

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro. jpg
+25 Foto
labels.photo-gallery

Iuliu Mureșan: „Consider că suntem cea mai dezavantajată echipă

La rândul său, Iuliu Mureșan (72 de ani) s-a declarat și el nemulțumit în cazul în care partida cu rivala din oraș va fi programată luni, deoarece din Gruia va evolua în etapa a doua din play-off vineri pe teren propriu contra Rapidului.

„Nu e normal așa ceva și consider că suntem cea mai dezavantajată echipă. E a patra oară în ultimă perioadă când avem cu o zi mai puțin.

Am încercat să discutăm cu cei de la LPF și FRF, dar nu am găsit înțelegere.

Problema nu e neapărat meciul cu U Cluj, ci meciul cu Rapid să fie mutat de vineri sâmbătă să avem și noi un ciclu săptămânal de 5 zile pentru a pregăti meciul. Altfel, suntem dezavantajați și nu mi se pare corect”, a declarat președintele lui CFR Cluj, potrivit sursei citate.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Cum arată programul primelor două etape din play-off și play-out

ETAPA #1

Vineri, 13 martie

  • UTA - Hermmanstadt, 17:30
  • Craiova - FC Argeș, 20:30

Sâmbătă, 14 martie

  • FCSB - Metaloglobus, 18:15
  • Rapid - Dinamo, 21:00

Duminică, 15 martie

  • Oțelul - Csikszereda, 15:00
  • U Cluj - CFR, 20:30

Luni, 16 martie

  • Botoșani - Slobozia, 17:30
  • Farul - Petrolul, 20:30

ETAPA #2

Joi, 19 martie

  • Dinamo - Craiova, 20:30

Vineri, 20 martie

  • FCSB - UTA, 19:00
  • CFR - Rapid, 21:49

Sâmbătă, 21 martie

  • Csikszereda - Farul, 17:30
  • FC Argeș - U Cluj, 20:30

Duminică, 22 martie

  • Hermannstadt - Botoșani, 18:00

Luni, 23 martie

  • Slobozia - Oțelul, 20:30

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj u cluj lpf program superliga radu constantea
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
LIVE Real Madrid - Manchester City  și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share