„Am făcut deja o adresă la LPF” Motivul pentru care U Cluj cere reprogramarea derby-ului cu CFR

Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a anunțat că derby-ul cu CFR ar putea fi reprogramat. Detalii, mai jos.

LPF a efectuat deja mai multe modificări cu privire la programul primei etape din play-off și play-out, însă existe șanse ca varianta actuală să nu fie cea definitivă.

Radu Constantea: „Am făcut deja o adresă la LPF”

Programat inițial luni, derby-ul Clujului a fost reprogramat duminică, zi care coincide cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Radu Constantea a anunțat că forțele de ordine vor fi concentrate pe acest eveniment, astfel că nu vor putea asigura măsurile de securitate necesare duelului de pe Cluj Arena.

Oficial „șepcilor roșii” a dezvăluit că a trimis o solicitare la LPF pentru ca meciul să se desfășoare luni.

„Este într-adevăr o problemă ca U - CFR să se joace duminică, pe 15 martie, când este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Am făcut deja o adresă la LPF ca partida să aibă loc pe 16 martie, așa cum a fost pe programarea inițială.

Am discutat cu autoritățile din zonă și ne-au transmis că nu au cum să acopere în siguranță evenimentul.

Așteptăm acum răspunsul LPF, pentru că este o situație delicată, ce trebuie rezolvată”, a declarat președintele lui U Cluj, citat de fanatik.ro.

Iuliu Mureșan: „Consider că suntem cea mai dezavantajată echipă”

La rândul său, Iuliu Mureșan (72 de ani) s-a declarat și el nemulțumit în cazul în care partida cu rivala din oraș va fi programată luni, deoarece din Gruia va evolua în etapa a doua din play-off vineri pe teren propriu contra Rapidului.

„Nu e normal așa ceva și consider că suntem cea mai dezavantajată echipă. E a patra oară în ultimă perioadă când avem cu o zi mai puțin.

Am încercat să discutăm cu cei de la LPF și FRF, dar nu am găsit înțelegere.

Problema nu e neapărat meciul cu U Cluj, ci meciul cu Rapid să fie mutat de vineri sâmbătă să avem și noi un ciclu săptămânal de 5 zile pentru a pregăti meciul. Altfel, suntem dezavantajați și nu mi se pare corect” , a declarat președintele lui CFR Cluj, potrivit sursei citate.

Cum arată programul primelor două etape din play-off și play-out

ETAPA #1

Vineri, 13 martie

UTA - Hermmanstadt, 17:30

Craiova - FC Argeș, 20:30

Sâmbătă, 14 martie

FCSB - Metaloglobus, 18:15

Rapid - Dinamo, 21:00

Duminică, 15 martie

Oțelul - Csikszereda, 15:00

U Cluj - CFR, 20:30

Luni, 16 martie

Botoșani - Slobozia, 17:30

Farul - Petrolul, 20:30

ETAPA #2

Joi, 19 martie

Dinamo - Craiova, 20:30

Vineri, 20 martie

FCSB - UTA, 19:00

CFR - Rapid, 21:49

Sâmbătă, 21 martie

Csikszereda - Farul, 17:30

FC Argeș - U Cluj, 20:30

Duminică, 22 martie

Hermannstadt - Botoșani, 18:00

Luni, 23 martie

Slobozia - Oțelul, 20:30

