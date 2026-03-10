„Am făcut deja o adresă la LPF” Motivul pentru care U Cluj cere reprogramarea derby-ului cu CFR

- Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a anunțat că derby-ul cu CFR ar putea fi reprogramat. Detalii, mai jos.
LPF a efectuat deja mai multe modificări cu privire la programul primei etape din play-off și play-out, însă existe șanse ca varianta actuală să nu fie cea definitivă.
Radu Constantea: „Am făcut deja o adresă la LPF”
Programat inițial luni, derby-ul Clujului a fost reprogramat duminică, zi care coincide cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.
Radu Constantea a anunțat că forțele de ordine vor fi concentrate pe acest eveniment, astfel că nu vor putea asigura măsurile de securitate necesare duelului de pe Cluj Arena.
Oficial „șepcilor roșii” a dezvăluit că a trimis o solicitare la LPF pentru ca meciul să se desfășoare luni.
„Este într-adevăr o problemă ca U - CFR să se joace duminică, pe 15 martie, când este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Am făcut deja o adresă la LPF ca partida să aibă loc pe 16 martie, așa cum a fost pe programarea inițială.
Am discutat cu autoritățile din zonă și ne-au transmis că nu au cum să acopere în siguranță evenimentul.
Așteptăm acum răspunsul LPF, pentru că este o situație delicată, ce trebuie rezolvată”, a declarat președintele lui U Cluj, citat de fanatik.ro.
Iuliu Mureșan: „Consider că suntem cea mai dezavantajată echipă”
La rândul său, Iuliu Mureșan (72 de ani) s-a declarat și el nemulțumit în cazul în care partida cu rivala din oraș va fi programată luni, deoarece din Gruia va evolua în etapa a doua din play-off vineri pe teren propriu contra Rapidului.
„Nu e normal așa ceva și consider că suntem cea mai dezavantajată echipă. E a patra oară în ultimă perioadă când avem cu o zi mai puțin.
Am încercat să discutăm cu cei de la LPF și FRF, dar nu am găsit înțelegere.
Problema nu e neapărat meciul cu U Cluj, ci meciul cu Rapid să fie mutat de vineri sâmbătă să avem și noi un ciclu săptămânal de 5 zile pentru a pregăti meciul. Altfel, suntem dezavantajați și nu mi se pare corect”, a declarat președintele lui CFR Cluj, potrivit sursei citate.
Cum arată programul primelor două etape din play-off și play-out
ETAPA #1
Vineri, 13 martie
- UTA - Hermmanstadt, 17:30
- Craiova - FC Argeș, 20:30
Sâmbătă, 14 martie
- FCSB - Metaloglobus, 18:15
- Rapid - Dinamo, 21:00
Duminică, 15 martie
- Oțelul - Csikszereda, 15:00
- U Cluj - CFR, 20:30
Luni, 16 martie
- Botoșani - Slobozia, 17:30
- Farul - Petrolul, 20:30
ETAPA #2
Joi, 19 martie
- Dinamo - Craiova, 20:30
Vineri, 20 martie
- FCSB - UTA, 19:00
- CFR - Rapid, 21:49
Sâmbătă, 21 martie
- Csikszereda - Farul, 17:30
- FC Argeș - U Cluj, 20:30
Duminică, 22 martie
- Hermannstadt - Botoșani, 18:00
Luni, 23 martie
- Slobozia - Oțelul, 20:30