Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a vorbit despre eliminarea din Conference League și despre situația clubului.

În plus, oficialul a comentat și declarațiile lui Ioan Ovidiu Sabău, care a fost nemulțumit de campania de transferuri a clubului.

Constantea a venit cu detalii despre situația clubului din Cluj, unde acesta a avut ca obiectiv principal stabilitatea financiară.

Radu Constantea: „ S-a adus cea mai bună variantă care s-a putut aduce”

Cât despre calificarea ratată cu Ararat-Armenia și declarațiile lui Sabău, președintele lui U Cluj susține că a făcut tot ce i-a stat în putință, fără a destabiliza clubul.

„Sunt dezamăgit, sigur. Mi-aș fi dorit să mergem mai departe. Dar, fiind la prima participare după 53 de ani, ne-am arătat limitele. Probabil am și eu limite. Am început din liga a patra și cred că este nevoie și de o expertiză superioară, din perspectiva managementului.

Poate să vină o persoană care să ducă clubul la un alt nivel. Noi am avut obiectivul de a stabiliza acest club. Poate pentru a fi acolo sus este nevoie de altceva.

S-a adus varianta care s-a putut aduce. Sigur că s-au dorit și jucători peste nivelul nostru și nu am putut să-i aducem, din cauza nivelului salarial. Nu a fost vorba doar de varianta a patra și a cincea.

Au fost și jucători care au fost prima sau a doua opțiune pe care am reușit să-i aducem. Dar nici nu am fost de acord ca acest club să intre într-o spirală de deficit și să se bazeze doar pe rezultatele sportive. Am fost adeptul sustenabilității. Să fim cu salariile la zi, să nu avem datorii către bugetul de stat…

Principalul obiectiv a fost de a face clubul atractiv pentru un potențial investitor privat, în sensul de a nu fi nevoit să plătească datorii din spate. Cred că din această perspectivă stăm bine și la nivel financiar și la nivel sportiv, raportat la istoria clubului.

Că ne dorim mai mult, sunt de acord. Dar, în forma actuală, am ajuns la nivelul maxim. Asta nu înseamnă că nu putem și nu dorim să creștem performanțele sportive”, a declarat Radu Constantea, potrivit prosport.ro.

Întrebat dacă Ioan Ovidiu Sabău va continua pe banca ardelenilor, Constantea a răspuns: „Absolut. Nu se pune problema să plece”.

