Cătălin Tolontan „Ai făcut ceva bun!”
Opinii

Cătălin Tolontan „Ai făcut ceva bun!”

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 12:28
  • Un recent studiu din SUA arată că discursul public este mai negativ acum decât în orice alt moment din anii 1850.

O întâmplare de ieri. Primesc un mesaj. Interlocutorul spune că a trimis un articol pentru GOLAZO. Era ceva la zi, de la un eveniment mondial în derulare.

L-au publicat înainte ca autorul să vadă

Dau un telefon în redacție. „E deja publicat”, îmi spune vocea din sediu. Nu-mi dau seama dacă este ușor iritată sau serios amuzată. Uneori ambele înseamnă același lucru. Eu sunt liber, dar întotdeauna e cineva într-o redacție, chiar dacă nu se lucrează fizic, în sediu, 24/7.

Telefoanele mobile ne-au răpit posibilitatea de a nu fi găsiți. Și, de fapt, de a nu lucra. Munca de la distanță e o păcăleală genială care ne-a fost aplicată: nu poți trage o linie cu creta între sufragerie și dormitor, ca să separi locul lucrului de la distanță de casa ta.

Telefon de la Radu Cosașu: „Te voi insulta: ai făcut ceva bun!”

Revin cu un mesaj către autorul articolului. E mirat că a fost publicat atât de repede. Are o mie de ani de experiență și este unul dintre gazetarii care vor rămâne peste încă o mie de ani. Îi spun ceva, îi explic că o colegă muncea și o făcea bine.

Dar nu-i spun tot, din politețe, din drag, din sentimentul obișnuinței de a ne transmite mai degrabă lucrurile rele, decât reușitele.

Radu Cosașu (foto: Polirom) Radu Cosașu (foto: Polirom)
Radu Cosașu (foto: Polirom)

Radu Cosașu avea acest obicei de a rupe „obișnuința veștilor proaste”. Suna telefonul. Te cunoștea sau nu te cunoștea, avea același ton ceremonios și jucăuș: „Bună ziua, sunt Radu Cosașu, am sunat să vă spun că mi-a plăcut mult ce ați făcut. Știu că nu se sună pentru lucruri din astea, dar am zis să te insult: „Ai făcut ceva bun!”. Și râdea. De fiecare dată râdea.

Întâmplarea face ca jurnalista care a preluat, a aranjat jurnalistic și tehnic articolul de ieri și l-a publicat înainte ca autorul să vadă, îl cunoaște bine pe Radu Cosașu.

Vocea

Editorul de tură de ieri de la GOLAZO, adică șeful siteului, era Ioana Mihalcea. E unul dintre cei mai buni oameni cu care am lucrat vreodată. De departe. Când eram la GSP, Ioana se ocupa de relația cu Radu Cosașu. Îi prelua articolele.

Cosașu avea o rubrică săptămânală de sport, nu a renunțat niciodată la ea. Credea în puterea intelectuală nefandosită a sportului. Era din stirpea Camil Petrescu, Ion Băieșu sau Fănuș Neagu, scriitori care nu disprețuiau jocurile copilăriei prelungite toată viața. Autorul articolului de ieri e din aceeași categorie.

La Jocurile Olimpice de la Londra am văzut un parc unde scria: „Accesul adulților neînsoțiți de copii este interzis”. Bun sfat de viață: ar trebui să nu ni se permită accesul la vârste în care nu ne mai însoțește copilul din noi.

O vreme, la ProSport, Cosașu trimitea articolele scrise de mână în redacție. Apoi, când viteza epocii a crescut, le scria de mână și de dicta prin telefon. Ani de zile, la Gazetă, Ioana Mihalcea a fost vocea cu care vorbea Radu Cosașu. Din reporter de teren, Ioana a devenit redactor apoi editor, o muncă de coordonare. Din simțul datoriei și pentru că îl respecta enorm pe Cosașu, jurnalista a ținut să continue să îngrijească, săptămână de săptămână, articolul scriitorului, până la publicare.

Nu s-au întâlnit niciodată. Radu Cosașu a scris, la un moment dat, despre „vocea pe care o aud în fiecare săptămână”.

Mulțumim!

Trăim vremuri atât de beligerante, încât nu mai avem timp să spunem celui de lângă noi „ai făcut o treabă bună” sau „mulțumesc”. Un studiu recent din SUA arată că discursul public este mai negativ acum decât în orice alt moment din anii 1850. Interesant ar fi și un studiu la noi, în România. Cum stăm la ostilitatea „unu la unu”? De două secole de conviețuire niciodată nu am fost atât de acri și de separați.

Mulțumim! Pentru articol, pentru muncă. Și, mai ales, vă mulțumim că ne citiți.

Radu Cosasu Catalin Tolontan golazo.ro Ioana Mihalcea
Știrile zilei din sport
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:51
Schimbare de plan la Oțelul Conducerea clubului a anunțat că a picat transferul!
Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
16:52
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

Echipe/Competiții

fcsb 102 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 30 rapid 23 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share