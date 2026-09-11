Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului +21 foto
Radu Drăgușin (foto: IMAGO)
Stranieri

Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 14:32
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 14:42
  • Presa italiană susține că Paolo Vanoli (54 de ani) pregătește schimbări importante în primul „11” al Fiorentinei.
  • Ce decizie ar urma să ia noul antrenor în privința lui Radu Drăgușin (24 de ani), în rândurile de mai jos.
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Fabio Grosso a rezistat doar trei etape pe banca echipei viola. A lăsat-o pe ultimul loc în Serie A, cu 0 în dreptul punctelor și golaveraj 1-9.

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Radu Drăgușin, scos de Paolo Vanoli din primul „11” al Fiorentinei?

Sosirea lui Vanoli poate schimba ierarhiile din defensiva Fiorentinei, iar Drăgușin este unul dintre jucătorii care riscă să piardă statutul de titular.

Presa italiană anticipează revenirea în echipa de start a unor jucători importanți din sezonul trecut, iar cuplul de fundași centrali ar urma să fie format din Pongracic și Ranieri.

Fiorentina joacă astăzi, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Venezia, în primul meci al etapei #4 din Serie A.

„În ziua revenirii sale pe banca Fiorentinei, Vanoli ar trebui să schimbe formația nu atât în ceea ce privește sistemul de joc, se confirmă formația 4-3-3 folosită deja de Grosso, cât în ceea ce privește jucătorii.

Mai ales în apărare, unde ar trebui să-și recâștige locul de titulari trei jucători decisivi în sezonul trecut, dar care nu au fost folosiți cu prea multă continuitate în ultimele săptămâni.

Pe flancul drept revine Dodo, într-o linie defensivă de patru, în care perechea centrală ar trebui să fie formată din Pongracic și Ranieri.

Singurul nou-venit prezent în apărare, pentru a proteja poarta lui De Gea, va fi pe flancul stâng, și anume Valdepenas, preferat în fața unui alt nou-venit, Joao Mario”, transmite fiorentinanews.com.

Cum ar urma să arate primul „11” al Fiorentinei sub comanda lui Paolo Vanoli. Sistem 4-3-3:

  • De Gea - Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas - Ndour, Fagioli, Atta - Mastantuono, Beto, Njie

Început dezastruos de sezon pentru Fiorentina

În prima partidă oficială a sezonului, Fiorentina a trecut de Benevento cu scorul de 4-1 în Cupa Italiei, dar apoi a urmat dezastrul. Echipa lui Grosso a pierdut următoarele trei meciuri, toate din Serie A.

  • 0-4 cu AS Roma, pe 24 august
  • 0-3 cu nou-promovata Frosinone, pe 29 august
  • 1-2 cu Torino, pe 5 septembrie

În aceste meciuri, internaționalul român Radu Drăgușin a avut niște evoluții modeste.

FOTO: Erori comise de Radu Drăgușin în Fiorentina - Frosinone 0-3

Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (8).jpg
Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (8).jpg

Galerie foto (21 imagini)

Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (1).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (2).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (3).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (4).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (5).jpg
+21 Foto
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Radu Drăgușin a fost inclus de Gică Hagi pe lista preliminară de jucători pentru primele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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