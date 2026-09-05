Continuă coșmarul pentru Drăgușin FOTO. Fundașul român a dat o pasă de gol în meciul cu Torino, dar Fiorentina a pierdut și e ultima în Serie A

FIORENTINA - TORINO 1-2. Radu Drăgușin (24 de ani) a reușit o pasă decisivă, însă echipa sa nu a reușit să evite înfrângerea în etapa a treia din Serie A.

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Împrumutat de Fiorentina de la Tottenham, fundașul român a fost titularizat de Fabio Grosso, în ciuda începutului de sezon de coșmar.

FOTO. Radu Drăgușin, assist în Fiorentina - Torino 1-2

Fără gol marcat în primele două etape, echipa viola a spart gheața în minutul 47 al meciului cu Torino, iar Radu Drăgușin a avut un rol decisiv la reușita formației sale.

Oaspeții au trimis o minge în față, însă stoperul de 22 de ani a fost atent și a intervenit la timp. A trimis o pasă de aproximativ 20 de metri la firul ierbii, iar mingea a ajuns la Pellegrino.

Atacantul argentinian a scăpat de un adversar și a șutat puternic de la distanță, iar balonul a intrat în poartă după o gafă a lui Lucas Perri.

Pentru Drăgușin a fost a doua pasă decisivă din acest sezon. Internaționalul român mai reușise un assist în victoria Fiorentinei, scor 4-1 cu Benevento, în Cupa Italiei.

Fiorentina, a treia înfrângere consecutivă

Torino a reușit să întoarcă rezultatul până la final. Mandragora a egalat în minutul 74, cu un trasor de la aproximativ 25 de metri, iar Che Adams a înscris golul victoriei oaspeților în minutul 82.

Drăgușin nu s-a aflat în apropierea balonului la niciunul dintre golurile marcate de adversari.

După înfrângerea cu Torino, Fiorentina a ajuns la trei eșecuri consecutive și este ultima în Serie A, cu 0 puncte și un golaveraj de 1-9.

În etapa următoare, formația viola se va deplasa pe terenul nou-promovatei Venezia. Partida este programată vineri, cu începere de la ora 21:45.

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